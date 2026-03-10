Tańsze paliwo na Orlenie. Zatankuj w tych dniach, to zaoszczędzisz

Wojna na Bliskim Wschodzie to przede wszystkim olbrzymie zagrożenie dla ludzi – zarówno tubylców, jak i turystów. Choć zaczęło się od terytorium Iranu, zasięg konfliktu z dnia na dzień staje się coraz większy. Jednym z efektów jest również bardzo niestabilna sytuacja na rynku, skutkująca między innymi poważnymi wzrostami cen ropy naftowej. Orlen zdecydował się na podjęcie kroków, które pozwolą zminimalizować te negatywne skutki.

Orlen rusza z promocją – nawet 35 groszy taniej za litr

Zarząd Orlenu zadecydował o redukcji marży detalicznej niemal do zera oraz uruchomieniu specjalnej promocji. W jej ramach przez kolejnych osiem weekendów klienci będą mogli zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie niższej o 20 groszy lub nawet 35 groszy za litr.

Aby skorzystać z promocji, trzeba przed dokonaniem płatności aktywować kupon w aplikacji Orlen Vitay. W ten sposób zaoszczędzisz 20 groszy na litrze. Jeśli chcesz zapłacić mniej o kolejne 15 groszy, musisz jeszcze kupić coś z oferty pozapaliwowej na stacji, za minimum 5 złotych.

Promocja na paliwo na stacjach Orlen – można zaoszczędzić nawet 35 groszy na litrze (źródło: Orlen Vitay)

Kiedy będzie tańsze paliwo na Orlenie?

Kolejny kupon będzie udostępniany co tydzień i obowiązywać w okresie od piątku (od godziny 00:01) do niedzieli (do godziny 23:59). Wyjątkami są pierwszy weekend oraz weekendy świąteczne, gdzie okresy obowiązywania są nieco dłuższe. Dokładny harmonogram przedstawia się następująco:

12 – 15 marca (czwartek – niedziela),

20 – 22 marca (piątek – niedziela),

27 – 29 marca (piątek – niedziela),

3 – 6 kwietnia (piątek – poniedziałek),

10 – 12 kwietnia (piątek – niedziela),

17 – 19 kwietnia (piątek – niedziela),

24 – 26 kwietnia (piątek – niedziela),

30 kwietnia – 3 maja (czwartek – niedziela).

Rabat uzyskany w ramach kuponu pozwala na zatankowanie maksymalnie 50 litrów w obniżonej cenie. Odnawia się jednak co weekend, co oznacza, że w czasie trwania całej promocji można łącznie kupić po niższej cenie aż 400 litrów benzyny lub oleju napędowego.