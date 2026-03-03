Tanie laptopy znikną ze sklepów. Zegar tyka

Czasy, w których klienci mogli cieszyć się coraz bardziej przystępnymi cenami urządzeń elektronicznych, minęły. Podobnie bezpowrotnie minie era tanich laptopów.

Tanie laptopy znikną ze sklepów do 2028 roku

Już w 2025 roku słychać było głosy, że laptopy zdrożeją w 2026 roku. Według niedawno opublikowanego raportu IDC wysokie ceny laptopów mają utrzymać się też w 2027 roku, jednak przyszłość może być jeszcze bardziej pesymistyczna. Takiego zdania jest firma Gartner.

Prognozuje ona, że w 2026 roku na rynek trafi o 10,4% mniej komputerów niż w 2025 roku. Spadek ma być widoczny również w segmencie smartfonów – w jego przypadku spodziewany jest regres wolumenu dostaw o 8,4%. To i tak całkiem „optymistyczna” wizja, gdyż IDC wieszczy, że w 2026 roku producenci dostarczą na rynek aż o 12,9% mniej smartfonów.

Sytuacja ta ma być spowodowana rosnącymi w ekspresowym tempie cenami pamięci. Gartner szacuje, że do końca 2026 roku ceny pamięci operacyjnych (RAM) i masowych (SSD) wzrosną sumarycznie o 130%. To przełoży się na wzrost cen komputerów o 17%. Z kolei smartfony zdrożeją o 13% względem 2025 roku.

W 2026 roku same pamięci mają stanowić nawet 23% wszystkich kosztów, jakie trzeba ponieść na zakup materiałów do produkcji, podczas gdy w 2025 roku było to najwyżej 16%. Wielu producentów może nie być w stanie (lub po prostu nie chcieć) wziąć ich na siebie i produkcja takich urządzeń stanie się nieopłacalna.

W związku z tym Ranjit Atwal, starszy dyrektor ds. analityki w Gartner, uważa, że do 2028 roku segment komputerów klasy podstawowej, w cenie poniżej 500 dolarów, całkowicie zniknie.

Klienci chętniej będą kupować droższe urządzenia

Według Gartnera sytuacja spowoduje, że użytkownicy będą jeszcze dłużej korzystać ze swoich laptopów – w samym 2026 roku w przypadku klientów biznesowych „żywotność” komputera ma wzrosnąć o 15%, a klientów indywidualnych o 20%.

Równocześnie rosnące ceny mają przełożyć się na skupienie popytu na urządzeniach premium, co wydaje się naturalne, skoro skurczy się wybór tańszych modeli, a klient będzie chciał używać sprzętu dłużej. W tej sytuacji rozsądne wydaje się kupienie droższego, który powinien posłużyć dłużej (przynajmniej w teorii).