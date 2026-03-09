ChatGPT zostaje w celibacie. Co dalej z planowaną funkcją?

Twórcy ChatGPT postanowili zmienić wcześniejsze plany. Oznacza to, że na jedną z funkcji poczekamy dłużej.

AI stanie się niegrzeczne

W październiku 2025 roku, Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, wspomniał, że ChatGPT doczeka się niegrzecznego trybu. Dowiedzieliśmy się wówczas, że będzie on przeznaczony dla dorosłych użytkowników i pozwoli usunąć niektóre z ograniczeń nałożonych na chatbota AI.

Następnie, już w tym roku, w aplikacji ChatGPT znaleziono ciągi znaków powiązane z trybem dla dorosłych. Pozwoliło to poznać nieco więcej szczegółów – przykładowo funkcja nie będzie domyślnie włączona. Ponadto jej aktywacja ma wymagać weryfikacji wieku. Jednak, gdy już zostanie uruchomiona, to sprawi, że ChatGPT będzie używał ostrzejszego języka, przeznaczonego dla osób w wieku 18+.

Użytkownicy mają zyskać dostęp do treści erotycznych. Niektórzy spekulują, że nowy tryb obejmie zarówno rozmowy, jak i generowanie innych treści, w tym także zdjęć czy krótkich materiałów wideo.

ChatGPT w sklepie Google Play (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości – po ewentualnym sukcesie nowego trybu w ChatGPT – konkurencja zdecyduje się na podobne funkcje. Ponadto może dojść do wysypu chatbotów, które będą oferować przede wszystkim tego typu treści, najpewniej przynosząc swoim twórcom niemały zysk.

Zanim jednak przedstawiony scenariusz doczeka się realizacji, osoby czekające na niegrzeczne AI muszą wykazać się cierpliwością. Otóż OpenAI postanowiło skupić się na innych priorytetach.

ChatGPT pozostanie w celibacie

Jak informuje Alex Heath z Sources, rzecznik OpenAI odniósł się do omawianej funkcji i dalszych planów firmy. Dzięki temu wiemy, że – owszem – tryb dla dorosłych jest w planach, ale jego wdrożenie odbędzie się później niż wstępnie zakładano. Nie padł żaden konkretny termin, ale możemy założyć, że trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy.

Najwidoczniej rozwiązanie nie jest priorytetem dla OpenAI. Twórcy popularnego chatbota AI chcą skupić się na inteligencji, osobowości, personalizacji i uczynieniu swojego narzędzia bardziej proaktywnym. Obrany kierunek nie powinien raczej nikogo dziwić – silna rywalizacja sprawia, że ChatGPT musi być ciągle udoskonalany, a dodatkowe funkcje zawsze mogą poczekać.

Warto wspomnieć, że początkowo udostępnienie trybu dla dorosłych zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku. Nowy termin – jak już wspomniałem – nie jest jeszcze znany.