Tim Cook mówi, co jest najważniejsze dla Apple. Nie, to nie pieniądze

Dyrektor generalny marki z logiem nadgryzionego jabłka – Tim Cook – ujawnił w wywiadzie, co jest najważniejsze dla firmy Apple. Będziecie zaskoczeni, bo – nie – nie są to pieniądze.

Historia Apple, czyli 50 lat rewolucyjnych urządzeń i nowoczesnych usług

W dniu 1 kwietnia 2026 roku Apple będzie świętowało 50-lecie swojego powstania. Z tej okazji korespondent programu CBS Sunday Morning przeprowadził wywiad z dyrektorem generalnym marki. Tim Cook zdradził, co jest najważniejsze dla Apple.

Zacznijmy jednak od tego, że historia Apple zaczęła się na chodniku, gdzie Steve Wozniak napotkał Steve’a Jobsa. Warto wspomnieć, że Wozniak w młodym wieku zdołał zbudować swój pierwszy komputer o nazwie Woz. Pierwsza generacja tego sprzętu została sprzedana w 150 sztukach, natomiast druga okazała się być rewolucyjnym urządzeniem. Apple II sprzedano aż w sześciu milionach egzemplarzy.

Rok 1984 okazał się być sporym krokiem naprzód. To właśnie wtedy Steve Jobs zdołał stworzyć niedrogi komputer z myszą o nazwie Macintosh. Na drodze odkrywcy stanął jednak prezes John Sculley, co sprawiło, że Jobs porzucił markę Apple, jednak nie na zawsze, bo po 11 latach powrócił do firmy. Jak wspomina obecny dyrektor generalny Tim Cook – po odejściu Jobsa było ponuro. Co więcej, Cook przyznał, że firma miała bardzo mało gotówki.

Po powrocie Jobs wraz z zespołem i Jonem Rubinsteinem (szefem działu sprzętu) dokonali restrukturyzacji i osiągali kolejne sukcesy – co zresztą trwa do dziś. Po drodze udało się stworzyć przezroczystego iMaca, iPoda i mnóstwo innych produktów, docenionych również za wzornictwo. Kolejno powstał komunikator internetowy, iTunes oraz rewolucyjny iPhone.

Pieniądze nie są najważniejsze – na czym zależy Apple najbardziej?

Teraz Apple, dzięki sprzętom oraz usługom – takim jak Apple Pay, Apple TV czy Apple Music – generuje miliardy dolarów rocznie. Okazuje się jednak, że to nie pieniądze są dla firmy najważniejsze. Jak przekazał w wywiadzie Tim Cook – dla Apple najważniejsi są ludzie oraz kultura. Dyrektor generalny wierzy, że tradycyjne wartości firmy pozwolą Apple przetrwać.

Tim Cook podkreślił również, iż mamy dużo własności intelektualnej i tak dalej, i to jest ważne, ale to ludzie ją tworzą. Jednocześnie wspomniał, że to odtworzenie kultury jest bardzo trudne oraz zajmuje to dużo czasu, ponieważ trzeba zatrudnić odpowiednich ludzi. Warto przypomnieć, że Tim Cook jest CEO Apple już od prawie 15 lat, choć na jego drodze zdarzają się ludzie apelujący o pozbawienie go tego stanowiska.