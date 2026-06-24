Były takie lata, że Motorola niespecjalnie rozpieszczała fanów nowymi urządzeniami w gamie. Kolejny smartfon każe mi podejrzewać, że firma może iść w 2026 roku na rekord.

Chude lata dla serii Edge

W 2023 roku Motorola zaprezentowała w serii Edge 40 zaledwie trzy urządzenia – Edge 40, Edge 40 Neo oraz Edge 40 Pro. W kolejnym roku było już nieco lepiej ze względu na powrót do gamy flagowego Edge 50 Ultra w czerwcu 2024 roku.

2025 rok (i kawałek 2026) to dalsze powiększanie gamy, w której znalazło się aż sześć modeli, z czego cztery dostępne w Polsce – Edge 60, Edge 60 Neo, Edge 60 Pro i Edge 60 Fusion. Obecny rok jeszcze się nie skończył, a w średniej i flagowej półce Motorola ma już cztery urządzenia – Edge 70, Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion oraz Signature. Jest szansa, że lista niedługo zostanie rozszerzona o kolejny sprzęt.

Nowa Motorola nadchodzi

Serwis Digital Citizen sugeruje, że nowy smartfon giganta ma nazywać się Motorola Edge 70 Max. Co o nim wiemy?

Według informatora sercem telefonu ma zostać układ mobilny zaprezentowany w listopadzie 2025 roku Snapdragon 8 Gen 5, czyli druga najmocniejsza jednostka Qualcomma, zaraz po Snapdragon 8 Elite Gen 5, który zadebiutował we wrześniu 2025 roku. Nie wiadomo, jak mają wyglądać konfiguracje RAM-u i pamięci wewnętrznej, choć intuicja podpowiada, że należy spodziewać się czegoś z zakresu 8-12 GB + 256-512 GB.

Motorola Edge 70 Max (Źródło: DigitalCitizen)

Na udostępnionych przez serwis grafikach widać, że smartfon będzie miał trzy aparaty – najprawdopodobniej będzie to główna jednostka, ultraszerokokątne oczko oraz teleobiektyw. Ekran będzie natomiast prawie płaski, z bardzo lekkim zakrzywieniem na wszystkich czterech krawędziach.

Całość oczywiście zostanie udekorowana kolorami z palety Pantone oraz zaoferuje wodoszczelność na poziomie IP68, a także zgodność ze standardem MIL-STD 810H. Nie zabraknie też wsparcia dla ładowania indukcyjnego.

Motorola Edge 70 Max (Źródło: DigitalCitizen) Motorola Edge 70 Max (Źródło: DigitalCitizen)

Cena oraz data premiery Motoroli Edge 70 Max nie jest jeszcze znana. Nie można również wykluczyć scenariusza, że smartfon będzie rebrandingiem modelu Edge 70 Ultra, który również pozostaje w sferze niezapowiedzianych nowości producenta. Koniec końców i tak jest duża szansa na rekord – w ostatnich latach nie zdarzało się bowiem, aby w trakcie jednej generacji Motorola wypuściła aż dwa flagowe urządzenia.