Były takie lata, że Motorola niespecjalnie rozpieszczała fanów nowymi urządzeniami w gamie. Kolejny smartfon każe mi podejrzewać, że firma może iść w 2026 roku na rekord.
Chude lata dla serii Edge
W 2023 roku Motorola zaprezentowała w serii Edge 40 zaledwie trzy urządzenia – Edge 40, Edge 40 Neo oraz Edge 40 Pro. W kolejnym roku było już nieco lepiej ze względu na powrót do gamy flagowego Edge 50 Ultra w czerwcu 2024 roku.
2025 rok (i kawałek 2026) to dalsze powiększanie gamy, w której znalazło się aż sześć modeli, z czego cztery dostępne w Polsce – Edge 60, Edge 60 Neo, Edge 60 Pro i Edge 60 Fusion. Obecny rok jeszcze się nie skończył, a w średniej i flagowej półce Motorola ma już cztery urządzenia – Edge 70, Edge 70 Pro, Edge 70 Fusion oraz Signature. Jest szansa, że lista niedługo zostanie rozszerzona o kolejny sprzęt.
Nowa Motorola nadchodzi
Serwis Digital Citizen sugeruje, że nowy smartfon giganta ma nazywać się Motorola Edge 70 Max. Co o nim wiemy?
Według informatora sercem telefonu ma zostać układ mobilny zaprezentowany w listopadzie 2025 roku Snapdragon 8 Gen 5, czyli druga najmocniejsza jednostka Qualcomma, zaraz po Snapdragon 8 Elite Gen 5, który zadebiutował we wrześniu 2025 roku. Nie wiadomo, jak mają wyglądać konfiguracje RAM-u i pamięci wewnętrznej, choć intuicja podpowiada, że należy spodziewać się czegoś z zakresu 8-12 GB + 256-512 GB.
Na udostępnionych przez serwis grafikach widać, że smartfon będzie miał trzy aparaty – najprawdopodobniej będzie to główna jednostka, ultraszerokokątne oczko oraz teleobiektyw. Ekran będzie natomiast prawie płaski, z bardzo lekkim zakrzywieniem na wszystkich czterech krawędziach.
Całość oczywiście zostanie udekorowana kolorami z palety Pantone oraz zaoferuje wodoszczelność na poziomie IP68, a także zgodność ze standardem MIL-STD 810H. Nie zabraknie też wsparcia dla ładowania indukcyjnego.
Cena oraz data premiery Motoroli Edge 70 Max nie jest jeszcze znana. Nie można również wykluczyć scenariusza, że smartfon będzie rebrandingiem modelu Edge 70 Ultra, który również pozostaje w sferze niezapowiedzianych nowości producenta. Koniec końców i tak jest duża szansa na rekord – w ostatnich latach nie zdarzało się bowiem, aby w trakcie jednej generacji Motorola wypuściła aż dwa flagowe urządzenia.