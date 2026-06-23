Skoda pokazała nowy okręt flagowy. Jest elektryczny

Zadebiutowała Skoda Peaq. To duży, elektryczny SUV, który przynosi znaczący powiew świeżości do oferty czeskiego producenta.

Skoda Peaq oficjalnie. Ma zachwycać ilością miejsca we wnętrzu

Samochody Skody już od wielu lat robią wrażenie w kwestii przestrzeni we wnętrzu, której często jest więcej niż u konkurencji z tego samego segmentu. Natomiast Skoda Peaq ma być jeszcze lepsza, nawet w porównaniu do spalinowego modelu Kodiaq. To zasługa m.in. postawienia na platformę opracowaną z myślą o elektrykach, która pozwala wygospodarować więcej miejsca dla pasażerów. Wypada dodać, że osób we wnętrzu, wraz z kierowcą, zmieści się nawet siedem.

Długość wynosi 4874 mm, wysokość 1664 mm, szerokość 2119 mm (z lusterkami), a rozstaw osi to 2965 mm. W konfiguracji 5-osobowej bagażnik pomieści do 935 litrów, a w 7-osobowej zapewni 299 litrów. Skoda podkreśla, że nawet w trzecim rzędzie siedzeń mamy otrzymać zadowalający poziom komfortu. Nie zabrakło przedniego bagażnika – tzw. frunk oferuje 37 litry. Wewnętrzne schowki dodają 33 litry przestrzeni na drobne przedmioty.

Skoda Peaq będzie dostępna w kilku wersjach różniących się pojemnością akumulatora, zasięgiem i mocą. Wariant 60 będzie wyposażony w akumulator 63 kWh (59 kWh netto), który ma zapewnić zasięg do 440 km, a ładowanie 10-80% zajmie 27 minut. Wyposażony jest w jeden silnik elektryczny 150 kW napędzający tylną oś. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,6 s, a prędkość maksymalna to 160 km/h.

Skoda Peaq | fot. Skoda

Dla bardziej wymagających przygotowano warianty Peaq 90 i Peaq 90x, do których upchnięto akumulator 91 kWh (86 kWh netto). Można go naładować od 10 do 80% w 28 minut. Peaq 90x ma zasięg do 605 km, podczas gdy Peaq 90 przekracza 630 km. Do tego dochodzi zestaw przydatnych funkcji – V2L, V2H oraz V2G.

Klienci, którzy zdecydują się na Peaq 90, do dyspozycji otrzymają jeden silnik elektryczny zlokalizowany na tylnej osi – 210 kW i przyspieszenie 0-100 km/h w 7,1 s. Peaq 90x może pochwalić się natomiast drugą jednostką z przodu, a cały układ generuje 220 kW mocy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 6,7 s.

We wnętrzu uwagę zwraca 13,6-calowy ekran o pionowej orientacji, który zapewnia dostęp do nowego systemu infotainment bazującego na Androidzie. Opcjonalnie pojawi się system audio Sonos składający się z 16 głośników. Nie zabrakło też bogatego zestawu systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy – w ramach pakietu Travel Assist 3.0 na wybranych rynkach pojawi się nawet funkcja rozpoznawania sygnalizacji świetlnej.

Skoda Peaq | fot. Skoda

Kiedy Skoda Peaq zadebiutuje w Polsce?

Czeski producent informuje, że nowy elektryk w Polsce pojawi się w pierwszej połowie 2027 roku. Ceny nie są jeszcze znane.

Warto zauważyć, że będzie to już trzecia elektryczna Skoda. Dołączy ona do modelu Skoda Enyaq, który dostępny jest też jako Skoda Enyaq Coupe, oraz do zaprezentowanej w 2024 roku Skody Elroq.