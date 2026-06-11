Samsung Galaxy Watch Ultra
Galaxy Watch Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
Wearable

Nowy smartwatch Samsunga poprawi to, na co wszyscy narzekają

Mateusz Budzeń·
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Nowy smartwatch Samsunga poprawi to, na co wszyscy narzekają

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zapewni odczuwalnie dłuższy czas pracy. Te samo może dotyczyć pozostałych tegorocznych zegarków koreańskiego producenta.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zyska większy akumulator

W 2024 roku zadebiutował Samsung Galaxy Watch Ultra, czyli odpowiedź na Apple Watcha Ultra, która – co dość oczywiste – kierowana jest do zwolenników Wear OS. Następnie, w 2025 roku, zegarek doczekał się odświeżenia, ale nie dostaliśmy wówczas prawdziwej nowej generacji. Pełnoprawny Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ma pojawić się w tym roku.

Wcześniej mogliśmy już przeczytać, że Galaxy Watch Ultra 2 może występować w aż trzech wersjach. Natomiast teraz poznaliśmy nieoficjalne informacje na temat wyjątkowo ważnego elementu, czyli akumulatora. Wynika z nich, że tegoroczny smartwatch zapewni dłuższy czas pracy. Nie należy oczekiwać wyników porównywalnych do Huawei Watch GT 6 Pro czy Garmina Fenix 8, ale powinno być lepiej niż wcześniej.

Galaxy Watch Ultra, a także jego odświeżona wersja, mają akumulator o pojemności 590 mAh. Z kolei nowa generacja ma zyskać ogniwo o nominalnej pojemności 784 mAh. Producent może więc reklamować smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 jako urządzenie z akumulatorem o typowej pojemności 790-800 mAh. Oznacza to, że będziemy mieli do czynienia ze wzrostem pojemności o nawet 35%.

smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra
Samsung Galaxy Watch Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W połączeniu z układem nowej generacji, a także ewentualnymi usprawnieniami po stronie oprogramowania, smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra 2 powinien zaoferować odczuwalną poprawę w kwestii czasu pracy. Może nawet 5 dni bez Always on Display.

Pozostałe smartwatche Samsunga też mogą dostać większe akumulatory

W 2026 roku prawdopodobnie zobaczymy też nowe wcielenie Samsunga Galaxy Watch 8 oraz Samsunga Galaxy Watch 8 Classic. Następca pierwszego z wymienionych smartwatchy, czyli Galaxy Watch 9, w wersji 40 mm ma być wyposażony w ogniwo o nominalnej pojemności 382 mAh, które może być reklamowane jako akumulator 390-400 mAh. Zeszłoroczny model miał 325 mAh, więc tutaj także nastąpi spora poprawa.

Co z pozostałymi zegarkami? Przedstawione informacje sugerują, że większe akumulatory powinny pojawić się również w nich. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. Warto dodać, że producent niedawno pochwalił się nowymi funkcjami AI, które zawitają do Samsung Health i najpewniej też do Galaxy Watch 9 oraz innych tegorocznych smartwatchy.

Zegarki powinny zostać pokazane w przyszłym miesiącu. Zadebiutują one wraz z nowymi składanymi smartfonami.

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