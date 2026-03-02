Potężne smartwatche, Wi-Fi 8 i 6G. Qualcomm idzie na całość

Podczas targów MWC 2026 w Barcelonie firma Qualcomm zaprezentowała kilka interesujących nowości. W roli głównej wystąpił topowy procesor do smartwatchy: Snapdragon Wear Elite, który ma wnosić wydajność i inteligencję zegarków na zupełnie inny poziom.

Qualcomm Snapdragon Wear Elite – nowy najlepszy procesor do wearable

W ubiegłym roku firma Qualcomm zaprezentowała zegarkowy chipset Snapdragon W5+ Gen 2, który jednak bazował na dokładnie tych samych fundamentach, co Snapdragon W5+ Gen 1 – był to zatem czterordzeniowy procesor wykonany w litografii 4 nm o częstotliwości taktowania sięgającej 1,7 GHz, wspomagany przez jednostkę graficzną Adreno A702 i odpowiedzialny za procesy sztucznej inteligencji moduł Hexagon V66K.

Zapowiedziany w Barcelonie procesor Qualcomm Snapdragon Wear Elite stanowi natomiast potężny krok naprzód. Bazuje na litografii 3 nm i cechuje się częstotliwością taktowania dochodzącą do 2,1 GHz. Ma też udoskonalone jednostki Adreno i Hexagon. W efekcie ma oferować nawet 5-krotnie wyższą wydajność w obliczeniach podstawowych oraz 7-krotnie wydajniejsze przetwarzanie treści graficznych, a do tego zdecydowanie lepiej radzić sobie z zadaniami wykorzystującymi AI.

Przy tym wszystkim firma Qualcomm skupiła się również na kwestiach energetycznych. Dzięki temu smartwatch z takim samym akumulatorem, ale z nowym procesorem, może działać nawet o 30% dłużej. Typową baterię zaś można naładować do poziomu 50% w czasie oscylującym wokół 10 minut.

Nie można też nie wspomnieć o szerokich opcjach łączności. Ich listę tworzą: 5G (w energooszczędnej odmianie RedCap), 3-pasmowe Wi-Fi 6 (w trybie niskiego poboru mocy), Bluetooth 6.0 i UWB, a także systemy nawigacyjne GNSS (GPS i inne) oraz NB-NTN (łączność satelitarna umożliwiająca dwukierunkowe przesyłanie wiadomości alarmowych poza zasięgiem tradycyjnych sieci).

Snapdragon Wear Elite (źródło: Qualcomm)

Procesor znaleźć ma zastosowanie w smartwatchach (w tym podobno w Samsungu Galaxy Watch Ultra 2), ale też innych akcesoriach z kategorii wearable, takich jak okulary rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej. Pierwsze urządzenia z chipsetem Snapdragon Wear Elite mają pojawić się w sprzedaży w ciągu najbliższych kilku miesięcy, jak poinformowała firma Qualcomm.

Jeszcze więcej nowości Qualcomm na targach MWC 2026 – w tym FastConnect 8800 i X105

Firma Qualcomm zaprezentowała również chip FastConnect 8800, o którym śmiało można powiedzieć, że wyprzedza swoje czasy. To system łączności mobilnej kompatybilny ze standardami Wi-Fi 8, Bluetooth 7.0, UWB i Thread 1.5 – równocześnie.

Jest też pierwszym chipem na świecie z konfiguracją Wi-Fi 4×4, umożliwiającą osiągnięcie transferów przekraczających 10 Gb/s. W przypadku łączności Bluetooth zaś rozpędza się nawet do 7,5 Mb/s (to spory skok względem aktualnych 2 Mb/s – dzięki technologii High Data Throughput).

Dodatkowo, dzięki UWB, Bluetooth Channel Sounding i Wi-Fi Raging chip FastConnet 8800 umożliwia lokalizowanie urządzeń z dokładnością do 1 centymetra.

FastConnect 8800 (źródło: Qualcomm)

Kolejną nowinką jest modem Qualcomm X105, działający w technologii 5G. Jako pierwszy na świecie jest zgodny ze standardem 3GPP Release 19, który poprawia stabilność i niezawodność bezprzewodowego połączenia.

Odbiornik wykonany w litografii 6 nm charakteryzuje się zużyciem energii niższym o 30% w porównaniu do poprzedniej generacji. Osiąga też niezwykle wysokie prędkości pobierania (do 14,8 Gb/s) i wysyłania (do 4,2 Gb/s).

X105 (źródło: Qualcomm)

Amerykański producent na razie milczy, ale można śmiało założyć, że zarówno chip FastConnect 8800, jak i modem X105, trafią do najnowszego procesora najwyższej rangi, mianowicie modelu Snapdragon 8 Elite Gen 6, którego premiery spodziewamy się jesienią.

Na drodze do łączności 6G

Dzięki zgodności ze standardem 3GPP Release 19, modem X105 pozwala też powoli przygotować się do testów łączności 6G. Na targach MWC 2026 firma Qualcomm zapowiedziała, że jej celem jest wdrożenie sieci nowej generacji do 2029 roku.

Aby urealnić ten scenariusz amerykański producent zawiązał koalicję z wieloma istotnymi firmami technologicznymi. Na liście znajdują się między innymi Airtel, Amazon, Asus, BT Group, China Mobile, China Telecom, Cisco, Dell, Deutche Telekom, Ericsson, Fujitsu, Google, Honor, HP, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Motorola, NEC, Nokia, NTT Docomo, Oppo, Samsung, Sharp, SK Telecom, Snap, Stellantis, Swisscom, Telstra, T-Mobile, Vivo i Xiaomi.

Sieć 6G ma nie tylko zwiększyć wydajność łączności komórkowej, ale też stanowić bazę dla rozwiązań opierających się na sztucznej inteligencji. Od początku projektowana jest w oparciu o wymagania i potrzeby AI.