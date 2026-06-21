Nowe smartwatche Samsunga za pasem. Jedna decyzja zdenerwuje fanów

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, tegoroczna linia smartwatchy Samsunga rozczaruje wielu fanów. Będzie bowiem uboższa o jeden model.
Jednak bez Galaxy Watch 9 Classic?
W 2025 roku zadebiutowały trzy smartwatche koreańskiego producenta – Samsung Galaxy Watch 8, Samsung Galaxy Watch 8 Classic, a także Samsung Galaxy Watch Ultra 2025. Niestety, w tym roku może być mniej atrakcyjnie.
Otóż mamy nie zobaczyć modelu Galaxy Watch 9 Classic. Co prawda nie będzie to pierwszy raz, gdy Samsung porzuci wersję Classic, ale – tak jak za każdym razem – jej brak będzie odczuwalny.
W końcu mamy do czynienia ze smartwatchem wyróżniającym się na tle wielu innych modeli, w którym zastosowano interesujące podejście do obsługi. Po prostu obrotowy pierścień to bardzo wygodne rozwiązanie.
Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Ultra 2 na grafikach
Autor omawianych rewelacji, publikujący na koncie Galaxy Techie na platformie X, podzielił się jeszcze innymi informacjami. Pozostałe dotyczą już modelu Galaxy Watch 9, a także Galaxy Watch Ultra 2. Bez obaw, nie chodzi o brak planów wprowadzenia ich na rynek.
Dowiedzieliśmy się, że oba będą dostępne w kolorze czarnym (co najmniej jeden z nich z niebieskim paskiem) i srebrnym (co najmniej jeden z nich z zielonym paskiem), a model podstawowy ma pojawić się też w wersji beżowej. Dodatkowo Galaxy Watch Ultra 2 – względem poprzednika – ma charakteryzować się bardziej „kanciastym” designem, cieńszymi ramkami, a przycisk boczny ma mieć jedynie pomarańczowy kontur.
Galaxy Techie podzielił się też grafikami, które zapowiadają wygląd nowych smartwatchy. Nie nastawiałbym się też na ogromne zmiany we wnętrzu, ale niewykluczone, że smartwatche Samsunga w 2026 roku dostaną większe akumulatory. Nie oznacza to czasu pracy porównywalnego do OnePlus Watcha 3, a tym bardziej Huawei Watch GT 6 Pro, ale powinno być lepiej.
Warto dodać, że koreański producent oficjalnie pochwalił się już nowymi funkcjami AI, które zawitają do Samsung Health, Galaxy Watcha 9 oraz Galaxy Watcha Ultra 2.
Oba zegarki powinny zostać pokazane w przyszłym miesiącu. Zadebiutują wraz z nowymi składanymi smartfonami.