Nowe smartwatche Samsunga za pasem. Jedna decyzja zdenerwuje fanów

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, tegoroczna linia smartwatchy Samsunga rozczaruje wielu fanów. Będzie bowiem uboższa o jeden model.

Jednak bez Galaxy Watch 9 Classic?

W 2025 roku zadebiutowały trzy smartwatche koreańskiego producenta – Samsung Galaxy Watch 8, Samsung Galaxy Watch 8 Classic, a także Samsung Galaxy Watch Ultra 2025. Niestety, w tym roku może być mniej atrakcyjnie.

Otóż mamy nie zobaczyć modelu Galaxy Watch 9 Classic. Co prawda nie będzie to pierwszy raz, gdy Samsung porzuci wersję Classic, ale – tak jak za każdym razem – jej brak będzie odczuwalny.

W końcu mamy do czynienia ze smartwatchem wyróżniającym się na tle wielu innych modeli, w którym zastosowano interesujące podejście do obsługi. Po prostu obrotowy pierścień to bardzo wygodne rozwiązanie.

Galaxy Watch 8 Classic (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Samsung Galaxy Watch 9 i Galaxy Ultra 2 na grafikach

Autor omawianych rewelacji, publikujący na koncie Galaxy Techie na platformie X, podzielił się jeszcze innymi informacjami. Pozostałe dotyczą już modelu Galaxy Watch 9, a także Galaxy Watch Ultra 2. Bez obaw, nie chodzi o brak planów wprowadzenia ich na rynek.

Dowiedzieliśmy się, że oba będą dostępne w kolorze czarnym (co najmniej jeden z nich z niebieskim paskiem) i srebrnym (co najmniej jeden z nich z zielonym paskiem), a model podstawowy ma pojawić się też w wersji beżowej. Dodatkowo Galaxy Watch Ultra 2 – względem poprzednika – ma charakteryzować się bardziej „kanciastym” designem, cieńszymi ramkami, a przycisk boczny ma mieć jedynie pomarańczowy kontur.

źródło: Galaxy Techie | X

Galaxy Techie podzielił się też grafikami, które zapowiadają wygląd nowych smartwatchy. Nie nastawiałbym się też na ogromne zmiany we wnętrzu, ale niewykluczone, że smartwatche Samsunga w 2026 roku dostaną większe akumulatory. Nie oznacza to czasu pracy porównywalnego do OnePlus Watcha 3, a tym bardziej Huawei Watch GT 6 Pro, ale powinno być lepiej.

Warto dodać, że koreański producent oficjalnie pochwalił się już nowymi funkcjami AI, które zawitają do Samsung Health, Galaxy Watcha 9 oraz Galaxy Watcha Ultra 2.

Oba zegarki powinny zostać pokazane w przyszłym miesiącu. Zadebiutują wraz z nowymi składanymi smartfonami.