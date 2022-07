iPady zagrożone? Tablety z Androidem zyskają zestaw przydatnych nowości

Google zapowiedziało aktualizacje swoich aplikacji. Celem zmian jest sprawienie, aby tablety z Androidem były postrzegane jako lepsze urządzenia do pracy.

Ulepszona wielozadaniowość

Google, po kilku latach niewielkich zmian i stagnacji, przypomniało sobie, że Android instalowany jest również na tabletach. Kilka miesięcy temu został ogłoszony Android 12L, czyli specjalnie przygotowana wersja systemu operacyjnego, która pozwoli lepiej wykorzystać potencjał większych ekranów. Warto zauważyć, że wcześniej na podobny ruch zdecydowało się Apple, wydzielając iPadOS z iOS.

Oczywiście, aby system operacyjny był atrakcyjny dla większości odbiorców niezbędne są odpowiednie aplikacje. Dotychczas na tym polu lepiej wypadały iPady i raczej nieszybko się to zmieni, szczególnie w przypadku bardziej profesjonalnych zastosowań. Należy jednak zauważyć, że firma z Mountain View zaczyna powoli doganiać konkurencję z logo nadgryzionego jabłka.

Podczas tegorocznej konferencji Google I/O mogliśmy usłyszeć o planach aktualizacji 20 aplikacji Google, aby dostosować ich interfejs i możliwości do większych ekranów. Natomiast teraz poznaliśmy, które apki pójdą na pierwszy ogień. Google słusznie zdecydowało się postawić na aplikacje wykorzystywane w pracach biurowych, co jak najbardziej powinno pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność tabletów z Androidem.

Pierwsza i najważniejsza nowość skupia się na wielozadaniowości. Jak możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu, użytkownicy otrzymają możliwość wygodnego kopiowania tekstu i obrazów pomiędzy dwiema otwartymi obok siebie aplikacjami. Z wykorzystaniem metody „przeciągnij i upuść” będzie można przenosić różne treści pomiędzy Google Chrome a pakietem biurowym Google (Dokumenty, Arkusze i Prezentacje).

W ten sposób również wrzucimy pliki do Dysku Google czy utworzymy linki do plików znajdujących się na Dysku. Wypada wspomnieć, że funkcja obsługiwana jest jeszcze przez Notatki Keep.

Nowy sposób podglądu plików w Dysku Google i skróty klawiaturowe

Praca z plikami, także tymi umieszczonymi w chmurze, dla wielu użytkowników tabletów z Androidem jest niezwykle ważna. W związku z tym, Dysk Google pozwoli na otworzenie dwóch okien obok siebie. Dzięki temu, będziemy mogli przykładowo wykorzystać jedno okno do podglądu plików, chociażby w celu obejrzenia materiału wideo, a w drugim dalej buszować po folderach.

Google zapowiedziało jeszcze, że tablety z Androidem będą wspierać skróty klawiaturowe, co powinno być przydatne w przypadku fizycznych klawiatur. Użytkownik będzie mógł m.in. zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać treści, a także cofać i ponawiać czynności w pakiecie biurowym Google czy Dysku Google.

Firma z Mountain View dodaje, że opisane zmiany trafią do użytkowników w ciągu najbliższych miesięcy. Ponadto w przyszłości mają pojawić się kolejne funkcje przeznaczone dla urządzeń z większymi ekranami, które działają pod kontrolą Androida.