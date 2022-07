iOS 15.6 już dostępny do pobrania. Apple wydało aktualizacje także dla iPadów i Maków

Firma z Cupertino właśnie udostępniła zestaw aktualizacji do swoich urządzeń. Użytkownicy mogą już pobrać iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7, a także macOS 12.5.

iOS 15.6 – Apple naprawia błędy w iPhone’ach

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że najnowsze wersje nie wprowadzają dużych zmian. Prawdopodobnie mamy do czynienia z ostatnimi aktualizacjami przed wydaniem iOS 16 i pozostałych nowych systemów operacyjnych. Apple tym razem skupiło się głównie na wyeliminowaniu zgłaszanych błędów.

iOS 15.6 jest już dostępny do zainstalowania na wszystkich wspieranych iPhone’ach. W przypadku modelu 12 Pro aktualizacja wymaga pobrania ponad 500 MB, ale wartość ta może być inna na pozostałych smartfonach Apple.

Według oficjalnych informacji, iOS 15.6 zawiera udoskonalenia, poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń. Apple podaje, że:

usunięty został błąd, przez który aplikacja Ustawienia mogła wyświetlać alert o braku miejsca, nawet gdy na urządzeniu dostępne było wolne miejsce,

usunięty został błąd, który mógł spowalniać pracę urządzeń brajlowskich lub brak ich odpowiedzi podczas nawigowania po tekście w aplikacji Mail,

usunięty został błąd, przez który karta Safari mogła wracać do poprzedniej strony www.

Jeśli nie chcecie czekać aż pojawi się komunikat o dostępności iOS 15.6, to aktualizację można pobrać ręcznie. W tym celu przechodzimy do ustawień iPhone’a, wybieramy pozycję „Ogólne” i klikamy na „Uaktualnienia”. Warto dodać, że nowości w przypadku iPadOS 15.6 przedstawiają się podobnie.

watchOS 8.7 i macOS 12.5 to także poprawki i usunięcie zgłaszanych błędów

Apple, oprócz iOS 15.6, wydało także nową wersję watchOS. Z informacji udostępnionych przez firmę dowiemy się tylko, że aktualizacja 8.7 zawiera udoskonalenia, poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń. Cóż, w przypadku Apple Watchy, jeśli chcemy zobaczyć większe nowości, także musimy poczekać do jesieni, gdy pojawi się watchOS 9.

Jeśli chodzi o macOS 12.5, to oprócz udoskonaleń i mniejszych poprawek, Apple usunęło błąd, przez który karta Safari mogła wracać do poprzedniej strony internetowej. Tak, to już wszystkie zmiany, o których informuje zespół Tima Cooka.