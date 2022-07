1000 złotych na paliwo! Wystarczy, że kupisz komputer i zostajesz królem stacji benzynowych

Acer ma świetną promocję dla kierowców, którzy planują zakupić w najbliższym czasie dobrej klasy komputer. Darmowe paliwo o wartości 1000 złotych? Gdzie podpisać?

Kupujesz desktopa i dostajesz 1000 złotych na karcie paliwowej

Stacje paliw przerzucają się wzajemnie promocjami na tańsze paliwo – oczywiście w większości przypadków należy posiadać odpowiednią kartę i uczestniczyć w programie lojalnościowym. Promocja Acera jest o tyle lepsza, że jedyna wierność, jaka jest wymagana, to oddanie dla idei PC Master Race i nieformalne zobowiązanie do grania tyle, ile się da ;) A to dlatego, że promocja, o której mowa, dotyczy komputerów przeznaczonych dla gamingu.

Jakie są warunki akcji? Otóż kupując sprzęt Predator lub Acer Nitro z procesorami Intel Core i5 lub Intel Core i7 12. generacji w okresie od 25 lipca do 4 września można otrzymać bon paliwowy na stacje BP w wysokości 500, 700 lub 1000 złotych. Wysokość bonu będzie zależeć od rodzaju zakupionego PC. W promocji biorą udział:

ACER NITRO z procesorami Intel Core i5 (bon 500 złotych na paliwo),

ACER NITRO z procesorami Intel Core i7 (bon 700 złotych na paliwo),

ACER PREDATOR z procesorami Intel Core i7 lub Intel Core i9 (bon 1000 złotych na paliwo).

Lista konkretnych modeli i wersji wyposażeniowych jest długa i dostępna na stronie Acera poświęconej akcji. Tam też możemy zapoznać się z Regulaminem.

Schemat działania podczas brania udziału w promocji zawsze jest taki sam:

Kupujemy desktopa PREDATOR lub ACER NITRO z procesorami Intel Core i5 lub Intel Core™ i7 12 generacji, w dniach 25.07.2022 – 04.09.2022 oraz zachowujemy dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). W ciągu 7 dni od daty zakupu wypełniamy formularz zgłoszeniowy. W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji, karta paliwowa zostanie wysłana na adres podany w formularzu.

Trzeba pamiętać, że liczba kart paliwowych jest ograniczona. Dla kart o wartości 500 złotych przygotowano 400 sztuk, dla kart o wartości 700 złotych – 100 sztuk, podobnie jak dla kart o wartości 1000 złotych.

Bony można realizować na stacjach BP.

Cashback za zakup laptoów Acer i Predator

Jeśli nie mamy potrzeby kupować komputera stacjonarnego, warto zainteresować się ofertą laptopów. Acer przygotował dla takich osób cashback w wysokości 500 lub 700 złotych – obowiązuje on w tym samym czasie, co promocja „na paliwo”.

Lista laptopów biorących udział w tej promocji to:

ACER NITRO 5 z procesorami Intel Core i5 (AN517-58),

ACER NITRO 5 z procesorami Intel Core i5 (AN517-55),

ACER ASPIRE 7 z procesorami Intel Core i5 (A715-51G),

ACER NITRO 5 z procesorami Intel Core i7 (AN517-55),

ACER NITRO 5 z procesorami Intel Core i7 (AN517-58),

ACER Predator Helios z procesorami Intel Core i7 (PH315-55),

ACER Predator Helios z procesorami Intel Core i7 (PH317-56),

ACER Predator Triton z procesorami Intel Core i7 (PT516-52S).

Ogólnie rzecz ujmując, za zakup laptopów z procesorem Intel Core i5 otrzymamy 500 złotych zwrotu, a za zakup opcji z Intel Core i7 – 700 złotych zwrotu. Łatwo zapamiętać.

W tym wypadku, po zakupie także musimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego, gdzie wpisujemy swoje dane, a także sklep, w którym zaopatrzyliśmy się w sprzęt. Wskazujemy też numer konta bankowego, na które ma trafić cashback.

Jeszcze jedna promocja

W sytuacji, gdy nie jest nam potrzebny pecet lub laptop do gier, można zainteresować się promocją, w której po zakupie notebooka Acer Aspire 3 lub 5 dostaniemy pakiet Microsoft 365 Personal w prezencie. Promocja obowiązuje do 30 września. Szczegóły akcji znajdziemy pod tym adresem.