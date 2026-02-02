Mały, ale mocny – taki będzie nowy tablet Xiaomi

W pewnym momencie wydawało się, że kompaktowe tablety straciły już rację bytu w czasach, gdy przekątne smartfonów osiągnęły blisko 7 cali. W 2025 roku nastąpił jednak ich renesans, który – jak wskazują najnowsze doniesienia – będzie trwał również w 2026 roku.

Kolejny mały, ale mocny tablet Xiaomi w drodze

W czerwcu 2025 roku Xiaomi zaprezentowało tablet Redmi K Pad, który cechuje się (relatywnie) kompaktowymi wymiarami (205,13×132,03×6,46 mm) i jednocześnie wysokopółkową specyfikacją techniczną. 8,8-calowy wyświetlacz (LCD) ma bowiem rozdzielczość 3008×1880 pikseli i odświeża obraz z częstotliwością 165 Hz, a do tego na pokładzie jest procesor MediaTek Dimensity 9400+ oraz RAM LPDDR5X lub LPDDR5T i pamięć flash typu UFS 4.1.

Redmi K Pad (źródło: Xiaomi)

Najwyraźniej tablet Redmi K Pad spotkał się z wystarczająco entuzjastycznym przyjęciem wśród klientów, aby producent zdecydował się wprowadzić na rynek jego kolejną generację. Ta, jak ujawnił jeden z chińskich informatorów, Digital Chat Station, jest w drodze.

Dzięki niemu poznaliśmy też pierwsze szczegóły, dzięki czemu wiemy, co zaoferuje tablet Redmi K Pad 2. Na jego wyposażeniu ponownie znajdzie się 8,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 165 Hz oraz „procesor flagowej klasy”, aczkolwiek nie wiadomo, jaki konkretnie. Niewykluczone, że MediaTek Dimensity 9500s, który otrzymał już zaprezentowany 29 stycznia 2026 roku Redmi Turbo 5 Max.

Ponadto Chińczycy zamontują w tym urządzeniu podwójny silnik wibracyjny osi X i ulepszone symetryczne głośniki stereo „z dostrojonym dźwiękiem”. Największą, dosłownie, nowością będzie jednak akumulator o pojemności aż 9000 mAh. Dla przypomnienia, tablet Redmi K Pad 1. generacji ma baterię 7500 mAh, co oznacza wzrost aż o 1500 mAh (20%).

Kiedy Xiaomi oficjalnie zaprezentuje tablet Redmi K Pad 2?

Digital Chat Station twierdzi, że premiera Redmi K Pad 2 jest wstępnie zaplanowana na pierwszą połowę 2026 roku, jednak nie podaje konkretniejszego terminu. Nie jest wykluczone, że trafi on na rynek globalny, ponieważ Redmi K Pad 1. generacji jest sprzedawany poza Chinami jako Xiaomi Pad Mini.

Niestety nie w Polsce, w związku z czym trudno przewidzieć, jak będzie w przypadku 2. generacji tego sprzętu. Nadzieję jednak można mieć zawsze…