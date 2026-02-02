Użytkownicy Fitbita mogą odetchnąć. Google zmieniło zdanie

Google od dłuższego czasu zachęca użytkowników urządzeń marki Fitbit do migrowania swoich kont. Przed rokiem straszyło usunięciem danych. Teraz zmieniło jednak zdanie, choć podkreślę, że całkowicie nie odpuściło.

Konta Fitbit nadal będą działać – Google zmieniło zdanie

Google wykupiło markę Fitbit w 2019 roku i od tamtej pory zachęca użytkowników do przemigrowania kont do systemu Google. Warto podkreślić, że nowo wprowadzane urządzenia, takie jak smartbandy Fitbit Charge 6, wymagały już korzystania z konta Google. Mimo to posiadacze starszych smartwatchy i smartbandów Fitbit dokładnie do dziś – 2 lutego 2026 roku – mogli oficjalnie korzystać z systemu Fitbit zamiast Google.

Co istotne, ta data graniczna została przekazana użytkownikom mailowo w marcu 2025 roku wraz z informacją, że jest to termin ostateczny na powiązanie konta Fitbit z kontem Google. W innym wypadku wszelkie dane, łącznie z pomiarami i analizami dotyczącymi zdrowia, snu oraz aktywności, miały zostać bezpowrotnie usunięte.

Okazuje się jednak, że przedłużono możliwość migracji. Osoby, które nadal korzystają z konta Fitbit, utracą do niego dostęp dopiero po 19 maja 2026 roku, a pobranie lub usunięcie danych jest możliwe aż do 15 lipca 2026 roku. Istotną informacją jest również to, że użytkownicy, którzy chcą aktywować nowe urządzenie z serii Pixel lub Fitbit, muszą to zrobić za pomocą konta Google.

Migracja konta Fitbit do Google – co to da i jak to zrobić?

Firma w komunikacie informuje, że właściciele urządzeń Fitbit, korzystający z konta Google, zyskują dostęp do wszystkich usług Fitbit, a także otrzymują dodatkowe korzyści, w tym:

możliwość pojedynczego logowania i zarządzania wieloma aplikacjami oraz innymi sparowanymi sprzętami,

dostęp do najlepszych w branży zabezpieczeń i ochrony prywatności,

dalsze zaangażowanie w ochronę prywatności – Google podkreśla, że chce mieć pewność, że Twoje dane dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia z Fitbit będą oddzielone od Google Ads i nie będą wykorzystywane w tym celu.

Proces migracji danych z konta Fitbit do Google jest intuicyjny. Wystarczy otworzyć aplikację Fitbit, przejść do ustawień konta (ikona w prawym górnym rogu), a następnie wybrać opcję Przenieś konto. Na ekranie smartfona lub tabletu będą wyświetlane kolejne kroki, jakie trzeba przejść.