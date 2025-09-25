Mały i cienki, ale nie słaby. Taki jest nowy tablet Xiaomi

W małym ciele wielki duch – to najlepiej określa nowy tablet Xiaomi Pad Mini. Pomimo niewielkich rozmiarów skrywa w sobie ogromną moc. Jego specyfikacja z pewnością usatysfakcjonuje użytkowników o wysokich wymaganiach.

Tablet Xiaomi Pad Mini może bardzo Ci się spodobać

Tablet Xiaomi Pad Mini nie bez przyczyny ma dopisek „Mini”, ponieważ jego wysokość to 205,13 mm, a szerokość – 132,03 mm. Równocześnie sprzęt ma tylko 6,46 mm grubości, więc jest smukły (ale nie cienki). Masa wynosi natomiast 326 gramów.

W tym małym „ciałku” producent umieścił wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala i proporcjach 16:10, cechujący się rozdzielczością 3008×1880 pikseli, co przekłada się na 403 ppi. Ekran jest też w stanie odświeżać obraz z częstotliwością nawet 165 Hz i próbkować dotyk z prędkością do 372 Hz. W przypadku korzystania z rysika dotyk próbkowany jest jednak maksymalnie z częstotliwością 240 Hz (nie jest on elementem zestawu sprzedażowego).

W przypadku wyświetlacza warto jeszcze wspomnieć o jasności sięgającej 700 nitów, obsłudze 68,7 miliarda kolorów i palety barw DCI-P3 oraz HDR10 i Dolby Vision. Oprócz niego na przodzie – na krótszej krawędzi – znajduje się też 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.28 i funkcją nagrywania wideo w jakości 1080p@30fps.

Tym, czego natomiast nie widać, jest jeszcze do niedawna topowy procesor MediaTek Dimensity 9400+ (teraz to miano należy bowiem do SoC MediaTek Dimensity 9500) z układem graficznym Immortalis-G925 MC12 i NPU 890 oraz pamięć RAM LPDDR5X (8/12 GB) i UFS 4.1 (256/512 GB).

Xiaomi Pad Mini (źródło: Xiaomi)

We wnętrzu producent umieścił też akumulator o pojemności 7500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W przez jeden z dwóch (!) portów USB-C (USB 2.0 i USB 3.2 Gen 1). Obsługiwane jest także ładowanie zwrotne o mocy maksymalnie 18 W.

Ponadto tablet Xiaomi Pad Mini oferuje 13 Mpix (f/2.2) aparat na tyle z PDAF i funkcją nagrywania w 4K w 30 klatkach na sekundę, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 i silnik liniowy osi X.

Ile kosztuje tablet Xiaomi Pad Mini?

Tablet Xiaomi Pad Mini będzie sprzedawany w cenie od 429 dolarów (równowartość około 1560 złotych) za wersję 8/256 GB. Jego dostępność w Polsce na tę chwilę nie została potwierdzona.

Do oferty Xiaomi dołączył też głośnik Redmi Bluetooth Speaker 2

Portfolio producenta uzupełnił również głośnik Redmi Bluetooth Speaker 2 z łącznością Bluetooth 5.3 i obsługą kart microSD oraz przesyłania dźwięku przewodowo z użyciem złącza USB-C.

Producent podaje, że głośnik Redmi Bluetooth Speaker 2 wyposażono w akumulator o pojemności 1000 mAh, który ma wystarczyć na 5 godzin odtwarzania muzyki. Można też połączyć dwa głośniki w celu uzyskania efektu stereo. Ważna jest również odporność, zgodna z kryteriami klasy IP67.

Redmi Bluetooth Speaker 2 (źródło: Xiaomi)

Na tę chwilę głośnik Redmi Bluetooth Speaker 2 dostępny jest wyłącznie w Chinach za 99 juanów, co jest równowartością około 50 złotych.