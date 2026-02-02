Nowa, zimowa oferta Orange jest dostępna już od dwóch tygodni, jednak operator postanowił wzbogacić ją o bardzo atrakcyjną propozycję – abonament bez limitów można mieć już od 30 złotych miesięcznie.

Abonament bez limitów już od 30 złotych miesięcznie w Orange

Od dwóch tygodni, w ramach zimowej oferty Orange, można kupić abonament Plan XS w pakiecie ze smartfonem za 59 złotych miesięcznie (abonament za 45 złotych przez dwa lata + 14 złotych za smartfon przez trzy lata). Jest to oferta dla osób, które nie potrzebują dużego pakietu internetu, gdyż miesięcznie do dyspozycji jest 15 GB (po jego wykorzystaniu prędkość transmisji jest ograniczana do 16 kb/s).

Dla klientów, którzy każdego miesiąca zużywają dużo gigabajtów internetu mobilnego, przeznaczony jest abonament Plan L, który od teraz został objęty zimową promocja. W 2026 roku Orange podniosło ceny abonamentów, w związku z czym ta oferta kosztuje standardowo już 100 złotych miesięcznie (wcześniej 95 złotych).

Osoby, które teraz kupią abonament Plan L (wybiorą nowy numer lub przeniosą obecnie posiadany z innej sieci), przez pierwszych 12 miesięcy zapłacą 50 złotych miesięcznie, dzięki czemu oszczędzą łącznie aż 600 złotych. To tak, jakby nie musiały płacić abonamentu przez pół roku. Średnio za miesiąc wychodzi w takim scenariuszu 75 złotych przez dwa lata.

Jeśli natomiast ktoś posiada już numer w Orange i zdecyduje się dokupić abonament Plan L, to zapłaci jeszcze mniej, a mianowicie tylko 30 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy, co oznacza, że zaoszczędzi aż 840 złotych.

Rabaty na bilety do kina dla klientów Orange Flex

Operator zdecydował się również przywrócić promocję dla klientów Orange Flex, dzięki której mogą oni zyskać rabat na bilety do kina. Warunkiem jest posiadanie aktywnej subskrypcji oraz statusu członka Klubu Flex.

Uprawnieni klienci mogą raz w miesiącu wygenerować w aplikacji Orange Flex w Klubie Flex kod promocyjny, umożliwiający zakup biletu za 10 złotych do kina Cinema City na dowolny film 2D, wyświetlany od poniedziałku do niedzieli, czyli w dowolny dzień tygodnia.

Jedna osoba może wygenerować maksymalnie jeden kod w trakcie jednego miesiąca. Promocja obowiązuje jednak „do odwołania”, więc można skorzystać z niej więcej niż raz.

Regulamin promocji „Bilety za 10 zł z Orange Flex w Cinema City” (PDF)