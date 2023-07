To ostatni z nowych tabletów Samsunga. Będą jeszcze cztery

Samsung szykuje prawdziwą tabletową ofensywę. Już wkrótce Koreańczycy zaprezentują bowiem nie jeden, nie dwa, nie trzy ani nie cztery, a aż PIĘĆ nowych urządzeń tego typu. Właśnie dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać i co zaoferuje piąta z nadchodzących nowości.

Pierwsze informacje (i od razu „last minute”) na temat tabletu Samsung Galaxy Tab S9 FE

Nie minęło wiele czasu od pojawienia się pierwszych informacji na temat Galaxy Tab S9 FE+, a już światło dzienne ujrzały doniesienia dotyczące Galaxy Tab S9 FE. To coś, na co jak najbardziej czekaliśmy i czego się spodziewaliśmy. Dzięki temu/przez to żaden z nowych tabletów Samsunga już nas nie zaskoczy.

Samsung Galaxy Tab S9 FE (źródło: MediaPeanut)

Tak, jak się spodziewaliśmy, Samsung Galaxy Tab S9 FE otrzyma około 11-calowy wyświetlacz, podobnie jak Galaxy Tab S9 (dokładniej jest mowa o ~10,9″). Model Galaxy Tab S9 FE+ będzie miał większy, 12,4-calowy, tak samo jak Galaxy Tab S9+. Ekran otoczą symetryczne, dość smukłe ramki, co na pewno może spodobać się klientom.

Na tyle Galaxy Tab S9 FE znajdzie się zaś jeden aparat, analogicznie jak w Galaxy Tab S9. Poniżej niego widać diodę doświetlającą i miejsce do przyczepienia rysika, ponieważ wszystkie tablety z serii Galaxy Tab S9 będzie można obsługiwać rysikiem – to jedna z (nielicznych) cech, która ma je łączyć.

A skoro o różnicach mowa, to Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+ najpewniej zostaną wyposażone w ekrany LCD, a nie AMOLED. To implikuje umieszczenie skanera odcisków palców na bocznej krawędzi, a nie pod/za wyświetlaczem. Ponadto na ich pokładach znajdzie się średniopółkowy procesor – Exynos 1380 (otrzymał go też m.in. smartfon Samsung Galaxy A54 5G), a nie flagowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Galaxy Tab S9 FE zaoferuje również dwa głośniki stereo i to już wszystko, co wiemy na jego temat. Niewykluczone, że przed premierą zdążą jeszcze wyciec bardziej szczegółowe informacje na temat specyfikacji oraz cen i dostępności, ale na razie musimy się zadowolić tym, co mamy.

Samsung Galaxy Tab S9 FE (źródło: MediaPeanut)

Kiedy premiera?

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zaprezentuje nową serię tabletów Galaxy Tab S9 już 26 lipca 2023 roku podczas konferencji Galaxy Unpacked w Korei Południowej (dokładniej w Seulu). Spodziewamy się, że urządzenia będą dostępne również w Polsce, choć nie możemy stwierdzić dziś z całą pewnością, że wszystkie.