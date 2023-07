Szykujcie się na więcej smartfonów ze świecącymi pleckami

Jeżeli planujesz się inspirować innowacyjnym rozwiązaniem, które na rynku oferuje wyłącznie jedna firma, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniesz posądzony o plagiat. Po takim cienkim lodzie planuje właśnie stąpać Infinix.

Smartfon dla graczy

Od trzeciego kwartału 2022 roku na polskim rynku możemy spotkać się ze smartfonami Infinix. To niedrogie urządzenia, które kuszą przede wszystkim niewygórowaną ceną połączoną z niezłą specyfikacją na papierze. W tym roku do redakcji na testy trafił m.in. model Note 30 Pro oraz Hot 20 5G. Producent nie zwalnia jednak tempa i planuje nie tylko kolejne modele w obecnych seriach, ale również chce spróbować sił w sekcji gamingowych smartfonów.

Szkic gamingowego Infinix GT (trzecia grafika). (Źródło: Mukul Sharma)

Użytkownik Mukul Sharma na Twitterze podaje, że dedykowane smartfony dla graczy miałyby wyjść pod szyldem GT i najpierw trafić na indyjski rynek. Przy okazji podzielił się we wpisie szkicem, który pojawił się na forum Infinix Community XClub. Widać na nim rzekomo szkic plecków urządzenia. Ci, którzy kojarzą zaprezentowaną niedawno konstrukcję Nothing Phone’a (2) mogą odnieść wrażenie, że gdzieś to już widzieli.

Infinix vs. Nothing?

Choć naszkicowane linie niczego konkretnego nie sugerują (równie dobrze może chodzić o grafikę z tyłu urządzeniu lub dedykowane etui) to słowa autora wpisu o podobieństwach do Nothing Phone (2) rozwiewają wątpliwości, że rzecz dostyczy świecących pasków LED na pleckach urządzenia.

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że na wpis zareagował sam Carl Pei – założyciel Nothing. Napisał on krótkie: „Czas na przygotowywanie prawników!” okraszone rozbawionym emoji. Choć interfejs Glyph został opatentowany , ciężko stwierdzić, czy Pei na poważnie myśli o posądzeniu Infinixa o plagiat.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki przychodzi mi do głowy zakłada, że ani Infinix ani Nothing nie są na tyle nierozsądne, aby tracić pieniądze na batalie sądowe. Czy tak faktycznie jest okaże się już za kilka tygodni – twitterowy wpis informuje bowiem, że smartfon ma zadebiutować w Indiach w sierpniu tego roku.