Czekaliście na trzy tablety Samsunga? To spodziewajcie się jeszcze dwóch

Do tej pory spodziewaliśmy się, że na najbliższym Galaxy Unpacked, które zaplanowane jest na 26 lipca 2023 roku (start o godzinie 13:00 czasu polskiego), Samsung zaprezentuje trzy nowe tablety. Okazuje się jednak, że Koreańczycy pokażą przy okazji jeszcze dwa kolejne.

Samsung szykuje aż pięć nowych tabletów

Nie przypominam sobie, aby Samsung za jednym zamachem wprowadził na rynek aż pięć nowych tabletów – już trzy z serii Galaxy Tab S8 wydawały się dużą liczbą. W 2023 roku Koreańczycy podbiją jednak stawkę do pięciu, ponieważ obok Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra zadebiutują Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+. Właśnie poznaliśmy wygląd i specyfikację tego ostatniego.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (źródło: WolfofTablet)

Według najnowszych informacji, numer modelu Galaxy Tab S9 FE+ to SM-X616B, a jego wymiary to 285,4×185,4×6,54 mm. Waga nie jest jeszcze znana. Wiemy natomiast również co nieco na temat jego specyfikacji. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra, nie zostanie on wyposażony w high-endowy procesor – zamiast tego na jego pokładzie znajdzie się układ Exynos 1380, czyli ten sam, który zastosowano m.in. w smartfonie Galaxy A54 5G.

Oprócz tego we wnętrzu obudowy tabletu umieszczone zostanie 8 GB fizycznego RAM oraz dwa głośniki stereo, a także czytnik linii papilarnych. Najważniejszy element Galaxy Tab S9 FE+, czyli wyświetlacz, będzie miał natomiast przekątną 12,4 cala, podobnie jak ekran w Galaxy Tab S9+, aczkolwiek nie wiemy, czy Samsung zastosuje panel AMOLED, czy LCD (ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna).

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (źródło: WolfofTablet)

Wiemy również, że Galaxy Tab S9 FE+ będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: srebrnej, szarej, jasnozielonej i jasnoniebieskiej. Trudno tutaj nie mieć skojarzeń z iPadem – bardzo możliwe, że Samsung stworzył ten model właśnie z myślą o konkurowaniu z tabletami Apple.

Co zaoferuje Galaxy Tab S9 FE?

Oprócz Galaxy Tab S9 FE+ na rynku pojawi się też Galaxy Tab S9 FE, jednak nie mamy jeszcze żadnych informacji na jego temat, aczkolwiek patrząc na różnice pomiędzy Galaxy Tab S9 i Galaxy Tab S9+ oraz fakt, że Galaxy Tab S9 FE+ otrzyma ekran o podobnej przekątnej jak ten ostatni, można się spodziewać 11-calowego w Galaxy Tab S9 FE. Ponadto może on otrzymać tylko jeden aparat na tyle (a nie dwa jak model z „plusem” w nazwie) i naturalnie akumulator o mniejszej pojemności.

Jako że do Galaxy Unpacked pozostaje jeszcze trochę czasu, można liczyć, że do sieci zdążą wyciec informacje last minute na temat nowych, budżetowych tabletów Samsunga.