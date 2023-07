To pierwsza taka zmiana w pakiecie biurowym Microsoftu od 15 lat. Żegnaj, Calibri

Microsoft nie jest zbyt skłonny dokonywać ogromnych rewolucji w działaniu swoich produktów i usług. Widać to na przykład po rozwoju Windowsa. Jasne się też to staje po zorientowaniu się, co firma niebawem zmieni w pakiecie Microsoft 365.

Umarł font, niech żyje font

Gigant z Redmond pozwala usługom ewoluować w swoim tempie. Bardziej drastycznie zmiany nie są zbyt mile widziane. Być może dlatego doczekamy się zmiany głównego fontu w pakiecie programów biurowych Office dopiero po 15 latach.

Do tej pory domyślnym stylem w aplikacjach Microsoftu był font Calibri. Teraz zastąpi ją inny, zaprojektowany przez Steve’a Mattesona, o nazwie Aptos. Jak wyjaśnił Si Daniels, który jest głównym menedżerem ds. projektowania programów w pakiecie Microsoft, choć Calibri była domyślną czcionką w programach firmy przez 15 lat, nadszedł czas na zmiany. Dlatego setki milionów użytkowników Worda, Outlooka, PowerPointa i Excela, będzie teraz używać Aptosa.

Aptos to font bezszeryfowy, a więc pismo o kroju pozbawionym ozdobników w postaci szeryfów – końcówki znaków są proste. Fontami bezszeryfowymi są m. in. Verdana, Arial, Trebuchet MS, Helvetica, Univers czy Futura. Font szeryfowy nadaje się bardziej do publikacji drukowanych, natomiast pismo bezszeryfowe używane jest częściej do artykułów czytanych na ekranie komputerowym i na urządzeniach mobilnych.

Kiedy Microsoft zaplanował zmiany?

Zmiana fontu na Aptos nastąpi w jednej z nadchodzących aktualizacji pakietu Microsoft 365. Nie określono żadnej konkretnej daty rozpoczęcia dystrybucji, więc można tylko zakładać, że stanie się to maksymalnie w ciągu kilku miesięcy.

Ponieważ font jest jedną z najbardziej rzucających się w oczy rzeczy po otwarciu dowolnej aplikacji pakietu biurowego z Redmond, zapewne bardzo szybko zorientujemy się, że oto dokonano zmian.

Okaże się, czy nowy font przypadnie nam do gustu. Oby tak było, bo w przeciwnym wypadku kolejne 15 lat może być bardzo ciężkie dla pracowników biurowych.