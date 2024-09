Samsung może zdenerwować klientów. Tak robi Apple

Samsung to firma, a każda firma prowadzona jest po to, żeby zarabiała możliwie jak najwięcej. Apple zdecydowanie w tym przoduje, ale koreański producent też coraz bardziej tnie koszty. Kolejną oszczędność może być widać w tabletach z serii Galaxy Tab S10.

Samsung może zmusić klientów do zakupu rysika S Pen

Klient, który płaci kilka tysięcy za urządzenie, powinien dostać wszystko, co może mu się przydać na co dzień. Powinien, ale nie dostaje. Mało tego – dostaje coraz mniej! Cały czas obserwujemy, jak zawartość opakowania ubożeje. Ostatnio Apple usunęło przewody do ładowania z pudełek z AirPodsami oraz przestało dodawać kultowe naklejki do iPhone’ów. Teraz Samsung może „odchudzić” zawartość zestawu sprzedażowego.

Na indyjskiej stronie producenta pojawiła się możliwość wstępnej rezerwacji nowych tabletów. Dodano na niej grafikę, przedstawiającą Galaxy Tab S10 Ultra z rysikiem S Pen. Z kolei na samym dole witryny można przeczytać, że rysik S Pen jest dostępny w wybranych modelach. Jako że spodziewamy się również wprowadzenia na rynek Galaxy Tab S10+, może to oznaczać, że do niego producent nie będzie dodawał w zestawie stylusa.

Dla przypomnienia, w przypadku serii Galaxy Tab S9 rysik S Pen znajduje się w pudełkach wszystkich trzech modeli. Jedynie w opakowaniach Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+ nie, ale to dużo tańsze i niżej pozycjonowane urządzenia, więc jest to zrozumiałe.

Samsung Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra – specyfikacja

Specyfikacja Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra została już ujawniona, a teraz potwierdza ją kolejny przeciek. W szczególności to, że oba modele zostaną wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 9300+. Wspólnymi cechami będą jeszcze dostępne wersje kolorystyczne (Moonstone Gray i Platinum Silver), ekran Dynamic AMOLED 2X, aparat 12 Mpix na przodzie i dwa aparaty na tyle: 13 Mpix + 8 Mpix oraz cztery głośniki, 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci, slot na kartę microSD do 1,5 TB, obsługa 5G (w wybranych wersjach) i IP68.

Specyfikacja tabletów Samsung Galaxy Tab S10 Ultra i Galaxy Tab S10+ (źródło: The Tech Outlook)

Oficjalnej premiery obu urządzeń spodziewamy się 26 września 2024 roku.