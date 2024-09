Spalone gary. Poznaliśmy tajemnice nowych tabletów Samsunga

W najbliższym czasie producent z Korei Południowej wprowadzi na rynek kilka nowych urządzeń, w tym zaskakująco drogi smartfon Galaxy S24 FE oraz dwa tablety z serii Galaxy Tab S10. Właśnie dowiedzieliśmy się, co zaoferują te ostatnie.

Tablety Samsung Galaxy Tab S10 Plus i Galaxy Tab S10 Ultra – specyfikacja

Model z „plusem” w nazwie zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 12,4 cala, natomiast ten z dopiskiem „Ultra” 14,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X z podłużnym wycięciem w górnej części. W obu przypadkach producent zapewni wsparcie dla obsługi rysikiem i zastosuje technologię, która ma zredukować refleksy świetlne. W ostatnim czasie rozwiązanie tego typu zyskuje na popularności w urządzeniach mobilnych (wykorzystał je też m.in. Huawei w nowych MatePadach).

Samsung Galaxy Tab S10+ (źródło: Android Headlines)

Samsung Galaxy Tab S10 Plus zostanie również wyposażony maksymalnie w 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 10090 mAh i głośniki stereo, a także aparat 12 Mpix na przodzie i dwa aparaty na tyle: 13 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Ponadto zaoferuje obsługę Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E. Jego wymiary mają zaś wynosić 185,4×285,4×5,6 mm, a waga od 571 do 576 gramów (odpowiednio dla wersji Wi-Fi i 5G).

Z kolei Galaxy Tab S10 Ultra będzie miał do 16 GB RAM i do 1 TB wbudowanej pamięci, po dwa aparaty na przodzie i tyle (2×12 Mpix i 13 Mpix + 8 Mpix), Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 7, głośniki stereo, akumulator o pojemności 11200 mAh, certyfikat IP68, wymiary 208,6×326,4×5,4 mm i wagę od 718 do 723 gramów (odpowiednio dla wersji Wi-Fi i 5G).

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (źródło: Android Headlines)

Serwis Android Headlines, który udostępnił szczegółową specyfikację nadchodzących tabletów z serii Galaxy Tab S10, nie podaje informacji na temat zastosowanych procesorów, ale w przeszłości pojawiły się informacje, że w ich przypadku Koreańczycy sięgną po SoC MediaTeka. Mogą nawet użyć dwóch różnych układów, co sugeruje różnica w obsługiwanym standardzie Wi-Fi.

Co wiadomo na temat Galaxy Tab S10?

Skoro specyfikacja i wygląd Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra są już znane, pojawia się pytanie, dlaczego nie ujawniono analogicznych informacji na temat Galaxy Tab S10. Nie jest to jednak przypadkiem, ponieważ wszystko wskazuje na to, że w tym roku Koreańczycy ograniczą się do dwóch tabletów z high-endowej serii.