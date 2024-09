Kupujesz mieszkanie? Rząd pomoże Ci nie przepłacić

Planujesz zakup mieszkania i nie masz pewności, czy odnaleziona przez Ciebie oferta jest atrakcyjna? Pomóc zamierza Ministerstwo Rozwoju i Technologii, planujące uruchomienie portalu internetowego o nazwie DOM, stanowiącego „okno na rynek nieruchomości mieszkaniowych”.

Rządowy portal mieszkaniowy – poznasz ceny nieruchomości w okolicy

Za Portalem DOM (to skrót od Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami) stać będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w którego posiadaniu znajdują się informacje na temat transakcji – dostarczane przez deweloperów i banki. Dzięki temu system ma zawierać aktualne dane związane z cenami mieszkań i domów na rynku pierwotnym i wtórnym.

Użytkownicy będą mogli zobaczyć bardzo konkretne ceny – zarówno średnie, jak i mediany. Wszystko to w oparciu o takie parametry jak:

lokalizacja,

rodzaj nieruchomości,

powierzchnia użytkowa,

liczba pokoi,

piętro,

typ rynku,

okres itd.

Do tego systemu zbierane będą informacje z rynku pierwotnego: od podmiotów zobowiązanych do zgłaszania danych do Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, od deweloperów oraz od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (na podstawie aktów notarialnych), a także z rynku wtórnego – również na podstawie danych zgłaszanych przez notariuszy.

Ze względu na ochronę danych osobowych nie będą udostępniane dane jednostkowe, a jedynie uśrednione. Portal DOM nie będzie informować o cenach poszczególnych lokali, a jedynie o cenach w danej lokalizacji. Wszystko ma być zaprojektowane tak, by chronić interesy zarówno tych, którzy sprzedają, jak i tych, którzy kupują mieszkania.

Portal DOM wskaże, za ile sprzedają się mieszkania, a nie za ile chce się je sprzedać

Najistotniejsze jest w tym wszystkim to, że portal DOM będzie zawierać ceny transakcyjne, a nie ofertowe. Innymi słowy: w przeciwieństwie do portali ogłoszeniowych użytkownicy będą mogli zobaczyć, za ile mieszkania w danej okolicy zostały kupione, a nie za ile chciano je sprzedać. Może to też pomóc we wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej.

Projekt ten nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony, ale – jako część nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – trafił do konsultacji publicznych.