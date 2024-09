Pierwszy składany smartfon Infinix staje się mniej tajemniczy

Kilka dni temu w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia na temat tego, że Infinix dołączy do grona producentów, którzy mają w swojej ofercie co najmniej jeden składany smartfon. Model o nazwie Zero Flip wciąż nie doczekał się oficjalnej prezentacji, ale wiemy (lub myślimy, że wiemy) o nim coraz więcej.

Składany smartfon Infinix Zero Flip ma przed nami coraz mniej tajemnic

Według najnowszych doniesień smartfon Infinix Zero Flip zostanie wyposażony w ośmiordzeniowy chipset MediaTek Dimensity 8020 – dobry średniopółkowy procesor z rdzeniami Cortex-A78 osiągającymi nawet 2,6 GHz. Ten układ SoC obsługuje także RAM w formacie LPDDR4x oraz UFS 3.1 – chiński „składak” ma być wyposażony w taką właśnie pamięć, ale liczb jak na razie nie znamy.

Z kolei liczbą, którą znamy, jest ta dotycząca pojemności akumulatora. Konkretnie wynosi ona 4590 mAh, co może być pewnym rozczarowaniem, ale z drugiej strony składane smartfony rzadko mogą pochwalić się czymś więcej w tym kontekście. Samsung Galaxy Z Flip 6 czy Motorola Razr 50 Ultra – oba mają jeszcze mniej. Plusem w dodatku jest szybkie ładowanie: o mocy 70 W.

Jakie wyświetlacze w Infinix Zero Flip?

Kluczowym elementem każdego składanego smartfona jest oczywiście wyświetlacz, a właściwie: wyświetlacze. Ten zewnętrzny cechuje się przekątną 3,64 cala, częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz wzmocnieniem Gorilla Glass. Pokrywa znaczną część klapki, co pozwala liczyć na szerokie możliwości jego praktycznego wykorzystania.

Infinix Zero Flip (źródło: Chughtai Mobile)

Po rozłożeniu oczom użytkownika ukazuje się natomiast 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i takiej samej częstotliwości odświeżania: 120 Hz. Mamy tu zatem do czynienia z parametrami zbliżonymi do tych, jakimi charakteryzuje się Samsung Galaxy Z Flip 6.

Premiera Infinix Zero Flip „wkrótce”

Poznaliśmy także podstawowe informacje na temat aparatów. Z tyłu znajdują się dwa: główny ma 50 Mpix, wspomagający zaś – 10,8 Mpix. Wewnątrz natomiast zainstalowana została kamerka do selfie o rozdzielczości 12 Mpix. Dopełnieniem całości są moduły 5G, Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.3 oraz głośniki stereo, a system operacyjny – bez zaskoczenia – to Android 14 z nakładką XOS 14.5.

Urządzenie ma się pojawić na rynku „wkrótce”, w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i różowej). Dokładna data premiery, podobnie jak cena, pozostaje nieznana.