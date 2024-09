Samsung ma nowy smartfon z atrakcyjnym designem

Samsung zaprezentował najnowszy smartfon wykończony osobliwą obudową. Koreański producent zwieńczył panel tylny fakturą przypominającą skórę. Jaką specyfikacją cechuje się model Galaxy F05?

Specyfikacja Samsung Galaxy F05

Choć w planach Samsunga na 2025 rok na pewno są już kolejne składaki – następcy Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 – a nawet smartfon ze zwijanym ekranem, to producent ten nadal dba o rozszerzanie linii swoich tradycyjnych i niedrogich urządzeń. Dowodem na to jest zaprezentowanie modelu Galaxy F05, wykończonego pleckami z fakturą przypominającą skórę.

Samsung Galaxy F05 (źródło: Flipkart)

Najnowsza propozycja koreańskiej marki to urządzenie oferujące 4 GB RAM i pamięć wewnętrzną o pojemności 64 GB z możliwością rozbudowy za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Sprzęt wyposażono też w procesor MediaTek Helio G85 i wyświetlacz HD+ o przekątnej 6,74 cala z częstotliwością odświeżania 60 Hz. Całość działa pod kontrolą systemu Android 14 i producent zagwarantuje przyszłym użytkownikom dwie duże aktualizacje Androida oraz cztery lata aktualizacji zabezpieczeń.

Samsung Galaxy F05 otrzymał również podwójną kamerę tylną, złożoną z aparatu głównego 50 Mpix i 2 Mpix aparatu do pomiaru głębi oraz przedni aparat 8 Mpix do selfie. Akumulator natomiast cechuje się pojemnością 5000 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy maksymalnie 25 W.

Samsung Galaxy F05 (źródło: Flipkart)

Samsung Galaxy F05 to smartfon ze „skórzanym wykończeniem”

Specyfikacja Samsunga Galaxy F05 jest mocno zbliżona do parametrów innych modeli z serii oznaczonych liczbą 05. Spośród „tłumu” z pewnością wyróżnia go jednak wspomniane wcześniej wzornictwo panelu tylnego.

Koreański producent nigdzie nie chwali się technologią wykonania czy użytym materiałem. Na pewno nie jest to prawdziwa skóra, prawdopodobnie również nie jest to skóra sztuczna. Najpewniej jest to zwyczajny, plastikowy panel, który swoją teksturą i wyglądem ma przypominać stylową skórę. Technologiczny gigant określa telefon jako wykończony „stylowym skórzanym wzorem”.

Samsung Galaxy F05 (źródło: Flipkart)

Najnowszy smartfon ma zostać wprowadzony do sprzedaży na terenie Indii 20 września 2024 roku, gdzie pojawi się w wybranych sklepach detalicznych, na Samsung.com oraz na platformie Flipkart. Samsung Galaxy F05 występuje tylko w kolorze niebieskim (Twilight Blue). Wyceniono go na 7999 rupii indyjskich, czyli równowartość około 370 złotych.