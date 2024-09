iPhone 16 z jeszcze biedniejszym wyposażeniem pudełka niż poprzednik

Ile elementów wyposażenia pudełka może jeszcze usunąć Apple ze swoich smartfonów? Okazuje się, że zostało co nieco tego typu fantów, a zestaw sprzedażowy iPhone’a 16 i tak będzie uboższy od poprzednika.

Co znajdziemy w pudełku iPhone’a?

Cofając się do 2007 roku widać, jak Apple na początku rozpieszczało kupujących smartfony. Ci, którzy odbierali pachnącego świeżością iPhone’a, mogli liczyć na zestaw wyposażenia, na który składał się m.in. telefon, przewodowe słuchawki, kabel 30-pin na USB-A, kostka ładująca czy stacja dokująca.

Lata jednak mijały, a Apple w trosce o ekologię i swój portfel postanowiło odchudzić pudełka. W 2020 roku, przy okazji premiery iPhone’a 12, okazało się, że nie znajdziemy w zestawie sprzedażowym EarPodsów oraz kostki do ładowania smartfona. Wybuchła z tego powodu mała afera, ale jak zawsze klienci przyzwyczaili się do tej niedogodności. Minęło parę lat, a dziś nawet kupując niedrogie urządzenia z Androidem nikogo nie dziwi, że w pudełku czeka na nas tylko telefon, kabelek i garść papierków.

Skoro i tak w iPhone’owym pudełku próżno szukać takich akcesoriów, jak słuchawki czy kostki do ładowania, to co jeszcze można z niego usunąć? Na szczęście Apple jeszcze nie wpadło na pomysł sprzedawania opakowania i smartfonów osobno. Zamiast tego pozbyto się… naklejek.

Pudełko iPhone’a 16 lżejsze od poprzednika

Jak podaje 9to5Mac, gigant z Cupertino w wewnętrznej wiadomości wysłanej do pracowników Apple Store potwierdza, że w pudełkach z iPhonem 16 nie znajduje się ani jedna naklejka. Jedyny sposób jej otrzymania to dołączenie jej do zestawu na prośbę kupującego. Skorzystanie z usług zewnętrznych dostawców czy odbioru smartfona w domu sprawiają, że pozbawiamy się możliwości pozyskania kultowych naklejek towarzyszących telefonom Apple od 2007 roku.

Dlaczego jednak firma pozbywa się charakterystycznego akcesorium, którego koszty oscylują w okolicach kilku groszy i praktycznie nie zajmuje miejsca w pudełku? Podobnie jak w przypadku słuchawek i ładowarki – chodzi o ekologię. Chcąc wyeliminować plastik ze swoich opakowań, Apple zastosowało do iPhone’a 16 pudełko wykonane z włókien. Niestety, plastik towarzyszy również produkcji naklejek, więc – chcąc osiągnąć zeroemisyjność w 2030 roku – trzeba było zrezygnować z kultowego elementu wyposażenia.

Ci, którzy interesują się produktami Apple, nie powinni być zaskoczeni. Naklejki nie pojawiły się w pudełkach do gogli Vision Pro, a w maju 2024 roku „jabłka” zniknęły z opakowań, w których sprzedawane są nowe modele iPad Pro i iPad Air.

Działanie firmy było zatem do przewidzenia. Ciekawe, jak dużo osób będzie miało za złe Apple, że nie umieściło naklejek w kartoniku ze smartfonem.