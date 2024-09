Nowe roboty sprzątające Xiaomi są wydajne i tanie

Na polski rynek wjechały dwa nowe roboty sprzątające marki Xiaomi za mniej niż tysiąc złotych. Pierwszy z nich – Robot Vacuum E10C – określany jest przez producenta jako „wszechstronny specjalista do spraw sprzątania podłóg”, drugi zaś to Robot Vacuum S20, cechujący się niewielkimi rozmiarami i jednocześnie sporą inteligencją i wydajnością. Co potrafią najnowsi pomocnicy domowi?

Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum E10C – specyfikacja, cena

Xiaomi Robot Vacuum E10C cechuje się mocą ssania na poziomie 3500 Paskali, dzięki czemu skutecznie pochłonie codzienny kurz czy śmieci. Użytkownik za pomocą aplikacji Mi Home lub Xiaomi Home może zdecydować się na jeden z czterech poziomów ssania. Urządzenie zostało też wyposażone w system potrójnej filtracji, zintegrowaną gumową szczotkę i elastyczną, wytrzymałą szczotkę boczną, która zbierze kurz z kątów oraz wzdłuż listew przypodłogowych.

Xiaomi Robot Vacuum E10C (źródło: Xiaomi)

Sprzęt może odkurzać, mopować lub jednocześnie odkurzać i myć podłogę. Użytkownik ma możliwość regulowania przepływu wody, wybierając jeden z trzech trybów. Robot został wyposażony także w łatwo demontowaną i montowaną szufladkę, złożoną z pojemnika na kurz oraz zbiornika na wodę.

Urządzenie cechuje się smukłością – ma tylko 8 centymetrów wysokości, co sprawia, że łatwo zmieści się pod niektórymi szafkami czy sofami. Sprzętem można sterować głosowo – jest kompatybilny z Asystentem Google i Amazon Alexa.

Xiaomi Robot Vacuum E10C (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Robot Vacuum E10C wyceniono na 699 złotych i jest już dostępny na polskim rynku. Póki co można kupić go w sklepie producenta i Morele.net.

Gdzie kupić? Xiaomi Robot Vacuum E10C ok. 560 zł Morele Zawiera linki afiliacyjne.

Kompaktowy robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S20 – specyfikacja, cena

Na polskim rynku zadebiutował też model Xiaomi Robot Vacuum S20. Maszyna ta operuje mocą ssania na poziomie 5000 Paskali. Została wyposażona w pojemnik na kurz o pojemności 400 mililitrów oraz zbiornik na wodę o pojemności 270 mililitrów. Automatyczny odkurzacz korzysta z laserowego systemu nawigacyjnego LDS, co pozwala mu na szybkie identyfikowanie układu danego pomieszczenia.

Robot Vacuum S20 wyróżnia się kompaktowością – jego średnica wynosi zaledwie 325 milimetrów, dzięki czemu zmieści się w trudniej dostępnych miejscach, np. pomiędzy nogami krzeseł. Za pomocą aplikacji użytkownik może zdalnie sterować odkurzaczem, wybierać tryby czyszczenia, monitorować jego postępy, a także tworzyć plany sprzątania i harmonogramy. Sprzęt jest kompatybilny z Asystentem Google i Amazon Alexa.

Xiaomi Robot Vacuum S20 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Robot Vacuum S20 został wyceniony na 849 złotych i jest już dostępny w wersji białej i czarnej w sklepie producenta oraz sieciach handlowych.

Xiaomi Robot Vacuum E10C i Xiaomi Robot Vacuum S20 to zatem tani robot sprzątający. Ponadto na Tabletowo.pl znajdziecie ranking robotów sprzątających, w którym znajdziecie zarówno tańsze, jak i droższe modele.