Apple nie podaje, ile RAM-u mają iPhone’y 16, ale my już to wiemy

Jak to Apple ma w zwyczaju, podczas konferencji prezentujących nowe produkty nie podaje się wszystkich szczegółów dotyczących specyfikacji smartfonów czy tabletów. Niektóre detale – owszem, ale na pewno nie te dotyczące RAM-u.

Coroczna zagadka: ile RAM-u mają nowe iPhone’y?

Apple porusza wiele tematów podczas wrześniowych konferencji prezentujących nowe smartfony marki. Dużo mówi się o użytych procesorach, bo zwykle zmienia się je każdego roku – na przykład nowy układ dostał podstawowy iPhone 16. Wiele uwagi poświęca się aparatom, bo zwykle zmieniają się ich konfiguracje, a także ich możliwości – sporo dobra zyskał iPhone 16 Pro. Ale nikt się nie chwalił, ile te telefony mają pamięci operacyjnej.

Choć Apple robi z tego tajemnicę, to wiadomo już, jak przedstawia się krajobraz w temacie RAM-u w iPhone’ach. A jest wybitnie „płaski”, bo wygląda to następująco:

iPhone 16 – 8 GB RAM,

iPhone 16 Plus – 8 GB RAM,

iPhone 16 Pro – 8 GB RAM,

iPhone 16 Pro Max – 8 GB RAM.

To o tyle ciekawe, że w ubiegłym roku tylko wersje Pro miały 8 GB RAM, a modele podstawowe musiały radzić sobie z 6 GB. Apple postanowiło wyrównać te rozbieżności, najpewniej po to, by zapewnić płynne działanie funkcji Apple Intelligence.

Apple iPhone 16 Pro (źródło: Apple)

Dwie inne rzeczy, którymi Apple się nie pochwaliło

Cóż, trudno się chwalić czymś, za co firma byłaby skrytykowana. Warto jednak podkreślić, że:

zarówno iPhone 16, jak i 16 Pro zachowują stare prędkości przesyłu danych przez USB – odpowiednio są to 480 Mb/s i 10 Gb/s;

do nowych AirPodsów nie są dodawane kable ładujące.

O ile kwestia niezmienionych parametrów przesyłu danych „po kablu” można jeszcze jakoś wytłumaczyć, kompletnie niezrozumiałym jest, dlaczego posiadacze nowych AirPodsów nie dostaną przewodu USB-C w zestawie. Wydawałoby się, że skoro największą zmianą dla tych słuchawek jest właśnie przejście na nowy standard przewodu, to powinien znaleźć się on w opakowaniu. A guzik.