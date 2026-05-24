Chcesz kupić najlepszy tablet w 2026 roku? To dobrze się składa – jesteś w idealnym miejscu. W dodatku nie ma znaczenia, czy dysponujesz budżetem na poziomie 1500, 2000, 3000 czy 5000 złotych – na niniejszy ranking tabletów składają się urządzenia z różnych półek cenowych i dostosowane do najrozmaitszych potrzeb. Znajdziesz tu tablet na studia, do pracy, do oglądania filmów czy też do grania.

Jaki tablet wybrać w 2026 roku? Opcji jest wiele

Chcąc wybrać ten najlepszy tablet dla siebie, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: do czego jest on nam potrzebny (bardziej do zabawy czy pracy?), na czym najbardziej nam zależy (długi czas działania, świetny ekran czy wysoka wydajność?), jakim budżetem dysponujemy i jaki rozmiar nas interesuje…

Od razu zaznaczam, że w rankingu dominują tablety w rozmiarze 11 cali lub większe. Nie dlatego, że tak sobie wymyśliłem, lecz ze względu na to, że producenci praktycznie przestali produkować wysokiej klasy urządzenia z mniejszymi ekranami. Mało tego, coraz więcej pojawia się olbrzymów – 13-calowych lub większych.

Skoro wspomniałem już o cenach, w tym zestawieniu rozpoczynają się one w okolicach 1500 złotych, a kończą powyżej progu 5000 złotych. Mamy tu zatem zarówno średniopółkowe, jak i topowe tablety. Starałem się zmieścić w rankingu urządzenia o różnej charakterystyce, aby pomóc Ci odnaleźć to, czego szukasz, niezależnie od tego… czego szukasz. Oto zestawienie:

Jaki jest najlepszy tablet? Ranking 2026:

Redmi Pad 2 Pro – dobry, choć tani tablet z 5G (lub bez)

– dobry, choć tani tablet z 5G (lub bez) Lenovo Idea Tab Plus Matt – niedrogi tablet z matowym ekranem

– niedrogi tablet z matowym ekranem Huawei MatePad 11.5 S (2026) – najlepszy tablet do 2000 złotych

– najlepszy tablet do 2000 złotych Apple iPad 11 (11. generacji) – dobry i tani tablet Apple

– dobry i tani tablet Apple Apple iPad Mini (7. generacji) – mały tablet do zastosowań wszelakich

– mały tablet do zastosowań wszelakich Lenovo Yoga Tab Plus – dobry tablet do oglądania filmów

– dobry tablet do oglądania filmów Xiaomi Pad 8 Pro – przepotężny tablet Xiaomi

– przepotężny tablet Xiaomi Apple iPad Air 11 (8. generacji) – ultralekki tablet na co dzień

– ultralekki tablet na co dzień Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) – duży tablet z ekranem OLED do pracy

– duży tablet z ekranem OLED do pracy Samsung Galaxy Tab S11 – najlepszy 11-calowy tablet z Androidem

– najlepszy 11-calowy tablet z Androidem Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – po prostu flagowy tablet

– po prostu flagowy tablet Apple iPad Pro 11 (6. generacji) – najlepszy tablet na rynku?

Co oferują najlepsze tablety w 2026 roku?

Żeby mógł zostać nazwany dobrym, tablet w 2026 roku musi mieć niezły wyświetlacz – to on na dobrą sprawę stanowi podstawę takiego urządzenia. Rozdzielczość Full HD to absolutne minimum, a jeśli chodzi o częstotliwość odświeżania, to nawet te tańsze urządzenia są już w stanie zaoferować 90 czy 120 Hz.

W kontekście technologii niezmiennie rywalizują ze sobą LCD i OLED. Ta pierwsza pozwala przeważnie nieco zaoszczędzić, ale w większości przypadków lepszym wyborem będzie mimo wszystko OLED (choć dobremu IPS-owi też trudno coś zarzucić).

Ośmiordzeniowe procesory są już standardem, ale oczywiście są lepsze i gorsze jednostki. Wszystkie tablety w tym zestawieniu mają co najmniej przyzwoite układy, zapewniające dobrą wydajność w podstawowych zastosowaniach – zarówno zawodowych, jak i rozrywkowych.

Nawet za 1500 złotych można też liczyć na 8 GB pamięci RAM i co najmniej 128 GB na pliki, a najlepsze modele jednej i drugiej pamięci mają nieco więcej. Wybierając którykolwiek tablet z tego zestawienia możesz również spodziewać się czasu działania na poziomie od kilku do kilkunastu godzin na jednym ładowaniu.

Ostatnim tematem, który należy poruszyć, jest łączność z internetem. Dobrze gdy obok Wi-Fi (w wersji 5, 6 lub 7) w specyfikacji znajduje się również wzmianka o 5G. Pozwala to na korzystanie z sieci także wtedy, gdy nie ma się dostępu do routera. Jeśli więc zamierzasz często używać swojego urządzenia poza domem, najlepiej zrobisz, wybierając tablet z 5G.

Tymczasem zaczynajmy!

Redmi Pad 2 Pro – dobry, choć tani tablet z 5G (lub bez)

Zestawienie otwiera Redmi Pad 2 Pro, który dostępny jest w kilku wersjach dostosowanych do potrzeb różnych użytkowników. Za nieco ponad tysiaka możesz kupić wariant z 8 GB RAM, ale bez 5G, albo też z 5G, ale z 6 GB RAM. Obie opcje wydają się sensowne i jeśli marzy Ci się dobry, a zarazem tani tablet Xiaomi, to szedłbym właśnie w ten model.

Miałem zresztą okazję testować go przez okrągły miesiąc i wspominam ten czas naprawdę dobrze. W podsumowaniu recenzji napisałem, że „ekran jest bardzo dobry, do wydajności i kultury pracy trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, system stara się na każdym kroku pomagać w realizacji zadań, a czas pracy jest więcej niż wystarczający”. Ocena 8,5/10 sporo mówi o jego jakości.

Jeśli chodzi o konkrety, Redmi Pad 2 Pro dysponuje 12,1-calowym wyświetlaczem IPS o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 i akumulatorem o pojemności 12000 mAh, obsługującym jeszcze szybkie ładowanie z mocą 33 W. Swoje waży (610 g), ale i i tak korzysta się z niego wygodnie. Mimo wszystko – bardziej niż do zastosowań multimedialnych – polecałbym go pracy i nauki.

Najważniejsze cechy tabletu Redmi Pad 2 Pro:

wyświetlacz: 12,1 cala, LCD, 2560×1600 pikseli, 120 Hz, 600 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm; do 2,7 GHz),

pamięć: 6 lub 8 GB RAM / 128 lub 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, (opcjonalnie) 5G,

akumulator: 12000 mAh (ładowanie do 33 W),

system operacyjny: Android 15,

wymiary: 279,8 x 181,65 x 7,5 mm,

waga: 610 g,

Lenovo Idea Tab Plus Matt – niedrogi tablet z matowym ekranem

Coraz więcej osób celuje w tablet z matowym ekranem i zupełnie mnie to nie dziwi, ponieważ ta mała rzecz ma olbrzymie znaczenie dla komfortu podczas codziennego korzystania z urządzenia. W takim panelu nie odbija się światło, dzięki czemu oczy zdecydowanie mniej się męczą. Co więcej, zakup takiego sprzętu nie musi być drogi, na co doskonałym dowodem jest Lenovo Idea Tab Plus Matt.

Tablet ten ma 12,1-calowy wyświetlacz LCD o podobnych parametrach, co wyżej opisany Redmi, ale częstotliwość odświeżania wynosi jedynie 90 Hz. Procesor MediaTek Dimensity 6400 sparowany z maksymalnie 12 GB RAM zapewnia w dodatku płynne działanie, a akumulator o pojemności 10200 mAh – długi czas pracy.

Ogólnie rzecz biorąc jest to urządzenie, które świetnie sprawdza się w najrozmaitszych zadaniach – nadaje się i do nauki, i do zabawy. Szczególnie że częścią zestawu jest również rysik obsługujący 4096 poziomów nacisku. Na uwagę zasługuje jeszcze smukła i (stosunkowo) lekka konstrukcja – mimo dużego ekranu całość waży jedynie 530 g.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Idea Tab Plus Matt:

wyświetlacz: 12,1 cala, LCD, 2560×1600 pikseli, 90 Hz, 800 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 6400 (6 nm; do 2,5 GHz),

pamięć: 8 lub 12 GB RAM / 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2,

akumulator: 10200 mAh (ładowanie do 45 W),

system operacyjny: Android 15,

wymiary: 278,8 x 181 x 6,29 mm,

waga: 530 g,

Jeśli zasadniczo podoba Ci się ta koncepcja, specyfikacja i cena, ale preferujesz mniejszy rozmiar, rzuć też okiem na Lenovo Idea Tab Matt (bez dopisku Plus) z 11-calowym ekranem albo też na Huawei MatePad 11.5 PaperMatte, który – tak jak sugeruje to nazwa – został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 11,5 cala. Chcąc wybrać coś z katalogu tego drugiego producenta, dołożyłbym jednak kilka stówek i postawił na…

Huawei MatePad 11.5 S (2026) – najlepszy tablet do 2000 złotych

Huawei MatePad 11.5 S (2026) również ma matowy ekran i to naprawdę wysokiej klasy. Cechuje go nie tylko świetna rozdzielczość (a przez to spora przestrzeń robocza), ale też adaptacyjna częstotliwość odświeżania: od 30 do 144 Hz. Ten chiński producent jest absolutnym liderem jeśli chodzi o matowe powłoki i w żadnym razie nie jest to przypadek.

Opisywany model został sprawdzony w akcji przez Kubę, który później w podsumowaniu pisał, że stanowi on „bardzo dobrą propozycję dla tych, którzy szukają tabletu w rozsądnej cenie do codziennej pracy, przeglądania sieci i rozrywki”. Argumentował, że „matowa powłoka diametralnie podnosi komfort”, że procesor „na co dzień spisuje się bez zarzutów”, a „czas pracy jest bardzo dobry”.

Aktualnie jest to prawdopodobnie najlepszy tablet do 2000 złotych, a na pewno jeden z najmocniejszych kandydatów do tego tytułu. Poza niezłymi możliwościami technicznymi cechuje go również solidna konstrukcja wykonana z jednego kawałka aluminium, a standardowy zestaw uzupełniony jest jeszcze o etui z klawiaturą oraz rysik.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 11.5 S (2026):

wyświetlacz: 11,5 cala, LCD, 2800×1840 pikseli, 30-144 Hz, 500 nitów,

procesor: HiSilicon Kirin T92C (7 nm; do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM / 256 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

akumulator: 8800 mAh (ładowanie do 66 W),

system operacyjny: HarmonyOS 4.3,

wymiary: 261 x 177,3 x 6,1 mm,

waga: 515 g,

Wcześniej wspominałem o modelach z mniejszym ekranem, ale jeśli – wręcz przeciwnie – marzy Ci się jeszcze większy wyświetlacz, zwróć uwagę na Lenovo Idea Tab Pro Matt oferujący 12,7-calowy panel LTPS. Można go kupić w podobnej cenie, co wyżej opisany tablet Huawei. Tymczasem wracajmy do głównego rankingu…

Apple iPad 11 (11. generacji) – dobry i tani tablet Apple

Za +/- 2000 złotych możesz również sprawić sobie iPada. Mam tu konkretnie na myśli aktualny model podstawowy, czyli Apple iPad 11 (11. generacji). To solidny i wszechstronny tablet o charakterystyce, dzięki której właściwie wszystko robi się na nim co najmniej dobrze: począwszy od przeglądania internetu, przez pracę i naukę, aż po granie, oglądanie filmów i rysowanie.

Wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 11 cali oferuje świetne kolory i ma rozmiar, który dla wielu osób będzie po prostu optymalny. Autorski procesor A16 działa wystarczająco wydajnie, szczególnie że system iPadOS jest naprawdę dobrze zoptymalizowany. Do tego dochodzi akumulator zapewniający dość energii na cały dzień, a wszystko to przy wadze poniżej pół kilograma.

Do wyboru jest wiele różnych wariantów: ze 128 lub 256 GB i z łącznością 5G lub bez. I choć to najmniej ważne, to myślę, że nie sposób nie zwrócić też uwagi na cztery ładne (i charakterystyczne) wersje kolorystyczne: różowa, niebieska, żółta i srebrna. Widać, że amerykański gigant miał pomysł i w dodatku bezbłędnie go zrealizował.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad 11 (11. generacji):

wyświetlacz: 11 cala, LCD, 2360×1640 pikseli, 60 Hz, 500 nitów,

procesor: Apple A16 (4 nm; do 3,46 GHz),

pamięć: 6 GB RAM / 128, 256 lub 512 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, (opcjonalnie) 5G,

akumulator: ~7600 mAh (ładowanie do 20 W),

system operacyjny: iPadOS 18,

wymiary: 248,6 x 179,5 x 7 mm,

waga: ~480 g,

Apple iPad Mini (7. generacji) – mały tablet do zastosowań wszelakich

Do katalogu firmy Apple warto zajrzeć również w poszukiwaniu modelu o mniejszym rozmiarze. Ze względu na to, że producenci sprzętu z Androidem niemal w całości olali ten segment, trudno jest dziś kupić dobry tablet z ekranem o przekątnej poniżej 9 cali. I właśnie w tym miejscu do akcji cały na biało (ewentualnie szaro, niebiesko lub fioletowo) wchodzi on – Apple iPad Mini (7. generacji).

To urządzenie wyposażone w 8,3-calowy wyświetlacz Liquid Retina – oferuje bardzo dobrą jakość, a przy tym jest niezwykle poręczny. Dłuższy bok urządzenia nie ma nawet 20 cm, grubość wynosi 6,3 mm, a waga to niespełna 300 g. Jeśli więc priorytetem jest mobilność, trudno o lepszy wybór. Szczególnie że tablet zapewnia też długi czas pracy, a opcjonalnie może być wyposażony w moduł 5G.

Naprawdę niezła wydajność w codziennych zastosowaniach oraz wielofunkcyjność zapewniana przez system iPadOS to kolejne atuty, które zdecydowanie nie są bez znaczenia. To taki tablet, który zawsze możesz zabrać ze sobą i wszędzie oddawać się temu, co najbardziej lubisz – niezależnie od tego, czy są to gry, seriale czy niekończące się scrollowanie internetu.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad Mini (7. generacji):

wyświetlacz: 8,3 cala, LCD, 2266×1488 pikseli, 60 Hz, 500 nitów,

procesor: Apple A17 Pro (3 nm; do 3,78 GHz),

pamięć: 8 GB RAM / 128, 256 lub 512 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, (opcjonalnie) 5G,

akumulator: ~5100 mAh (ładowanie do 20 W),

system operacyjny: iPadOS 18,

wymiary: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm,

waga: ~295 g,

Lenovo Yoga Tab Plus – dobry tablet do oglądania filmów

„Jeśli szukacie wydajnego tabletu do rozrywki, pracy biurowej i kreatywnych zastosowań, Yoga Tab Plus jest dobrym wyborem. Świetny ekran, mocne podzespoły i dopracowane akcesoria sprawiają, że to sprzęt klasy premium, który w wielu przypadkach może zastąpić laptopa” – tak pisał o nim Piotrek w recenzji, w której ocenił urządzenie marki Lenovo na 8,5 w 10-stopniowej skali.

Lenovo Yoga Tab Plus to przede wszystkim świetny tablet do oglądania seriali i filmów. Jest tak ze względu na duży, 12,7-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz głośniki dostrojone przez inżynierów Harman Kardon. Brakuje tylko modemu 5G, dzięki któremu oglądanie treści poza domem byłoby nieco mniej uciążliwe.

Jednak urządzenie dobrze sprawdza się też w bardziej poważnych zastosowaniach, jak chociażby praca biurowa. Dołączone oprogramowanie umożliwia wykorzystanie dużej przestrzeni roboczej, a wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 w połączeniu z niemałą ilością pamięci zapewnia płynne działanie. Jedynie czas pracy mógłby być nieco dłuższy, choć i tak na cały dzień energii w akumulatorze powinno wystarczyć.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Yoga Tab Plus

wyświetlacz: 12,7 cala, LCD, 2944×1840 pikseli, 144 Hz, 900 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm; do 3,3 GHz),

pamięć: 16 GB RAM / 256 lub 512 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,

akumulator: 10200 mAh (ładowanie do 45 W),

system operacyjny: Android 14,

wymiary: 290,91 x 188,3 x 6,69 mm,

waga: 640 g,

Xiaomi Pad 8 Pro – przepotężny tablet Xiaomi

Gdy absolutnym priorytetem jest dla Ciebie wydajność, koniecznie skieruj wzrok na Xiaomi Pad 8 Pro. To przepotężny zawodnik wyposażony w ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite i 12 GB RAM. Dzięki temu wszystko działa całkowicie płynnie, a akumulator o 9200 mAh sprawia, że nie trzeba się też obawiać o niedostatek energii w najmniej odpowiednim momencie.

Oddam głos Kubie, który miał okazję przetestować ten model: „ekran oferuje naprawdę bardzo wysoką jakość, głośniki są bardzo dobre, wydajność wręcz nienaganna, a czas pracy wypada co najmniej bardzo solidnie. W nakładce systemowej nie zabrakło fajnych funkcji, w tym szczególnie przydatnego trybu desktopowego. Całościowo, bryła Xiaomi Pad 8 Pro jest smukła, a przy tym bardzo solidnie zbudowana”.

Ekran, od którego zaczął Kuba, to konkretnie 11,2-calowy panel IPS o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Zapewnia doskonałe warunki do grania i oglądania filmów, ale też do pracy czy nauki. Niezaprzeczalnym plusem jest również szybka łączność Wi-Fi 7 i szkoda, że zabrakło opcji z 5G. Całość wieńczy supersmukła konstrukcja o wadze 485 g.

Najważniejsze cechy tabletu Xiaomi Pad 8 Pro:

wyświetlacz: 11,2 cala, LCD, 3200×2136 pikseli, 144 Hz, 800 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; do 4,32 GHz),

pamięć: 12 GB RAM / 512 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,

akumulator: 9200 mAh (ładowanie do 67 W),

system operacyjny: Android 16,

wymiary: 251,22 x 173,42 x 5,75 mm,

waga: 485 g,

Apple iPad Air 11 (8. generacji) – ultralekki tablet na co dzień

W zestawieniu nadszedł czas na kolejny model firmy Apple, a konkretnie jest to iPad Air 11 (8. generacji), czyli jeden z najnowszych tabletów amerykańskiego producenta. Został wyposażony w ani duży ani mały, bo blisko 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina (IPS), ale mimo to waży jedynie 464 g. Dzięki temu korzystanie z niego jest zupełnie wygodne – zarówno w domu, jak i poza nim. A (opcjonalna) łączność 5G sprzyja temu drugiemu.

Nowy Air to też dobry iPad do rysowania, choć rysik w razie czego trzeba dokupić osobno. Tak naprawdę jednak jest to niezły sprzęt do wszelakich zastosowań – od przeglądania internetu, przez naukę i pracę, aż po realizację rozmaitych projektów kreatywnych. Autorski procesor M4 w połączeniu z 12 GB RAM działa jak marzenie.

Niezaprzeczalnym atutem iPada jest również pełna integracja z ekosystemem Apple. Jeśli więc masz już iPhone’a czy też MacBooka, urządzenie to wydaje się naturalnym uzupełnieniem zestawu. Możesz także mieć pewność, co do wydajności i stabilności – amerykański gigant zrobił tu wszystko jak należy. Tani nie jest, ale wart swej ceny – jak najbardziej.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad Air 11 (8. generacji):

wyświetlacz: 10,86 cala, LCD, 2360×1640 pikseli, 60 Hz, 500 nitów,

procesor: Apple M4 (3 nm; do 4,51 GHz),

pamięć: 12 GB RAM / 128, 256, 512 lub 1024 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, (opcjonalnie) 5G,

akumulator: ~7600 mAh (ładowanie do 30 W),

system operacyjny: iPadOS 26,

wymiary: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm,

waga: 464 g,

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) – duży tablet z ekranem OLED do pracy

Rewelacyjny matowy ekran OLED, długi czas pracy i szybkie ładowanie, elegancki design i gabaryty sprzyjające mobilności pomimo dużego wyświetlacza, niezłe głośniki, a do tego bogaty zestaw sprzedażowy (z klawiaturą, myszką i rysikiem) – takie plusy tabletu Huawei MatePad Pro 12.2 wymieniła Kasia w recenzji zwieńczonej notą 8/10.

Właśnie te atuty sprawiają, że może to być doskonały tablet do pracy. Jest wygodny i komfortowo się na nim pracuje – zarówno w domu, jak i poza nim, choć w tym drugim przypadku może brakować modemu 5G. Niektórzy mogą też narzekać na brak domyślnej integracji z aplikacjami Google, choć w dużym stopniu da się temu zaradzić.

Świetny ekran i głośniki to elementy, dzięki którym MatePad dobrze też sprawdza się w zastosowaniach multimedialnych, a szybkie Wi-Fi 7 zapewnia stabilne połączenie z internetem w domu i biurze. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli szukasz tabletu, który zdoła zastąpić Ci laptopa, to jest to jedna z tych opcji, które koniecznie trzeba wziąć pod uwagę.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad Pro 12.2 (2025):

wyświetlacz: 12,2 cala, OLED, 2800×1840 pikseli, do 144 Hz, 2000 nitów,

procesor: HiSilicon Kirin T92A (7 nm; do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM / 512 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2,

akumulator: 10100 mAh (ładowanie do 100 W),

system operacyjny: HarmonyOS 4.2,

wymiary: 271,25 x 182,53 x 5,5 mm,

waga: 508 g,

Za całkiem ciekawą alternatywę dla wyżej opisanego modelu, szczególnie jeśli zależy Ci na integracji z ekosystemem Google (a opcjonalnie też na łączności 5G), uważam model Samsung Galaxy Tab S10+ z 12,4-calowym wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X. To reprezentant poprzedniej generacji, ale w obecnej nie ma wariantu z Plusem. Są dwie inne opcje i obie polecam…

Samsung Galaxy Tab S11 – najlepszy 11-calowy tablet z Androidem

11-calowe iPady stanowią świetny wybór. Jeśli jednak preferujesz Androida, trudno będzie Ci znaleźć lepszy sprzęt w tym rozmiarze niż Samsung Galaxy Tab S11. W solidnej, aluminiowej konstrukcji, cechującej się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68, skrywa wydajny procesor MediaTek Dimensity 9400+, 12 GB RAM, akumulator na 18 godzin oglądania filmów, a opcjonalnie także modem 5G.

„Samsung Galaxy Tab S11 to dość nudny tablet, ale w ten przyjemny sposób. Wyświetlacz i jakość wykonania? Na wysokim poziomie – jak to zawsze w tej półce u Samsunga. Wydajność i system? Nie dają zbyt wiele miejsca do narzekania. Również bateria i aparaty są co najmniej tak dobre, jak być powinny w takim sprzęcie” – tak w recenzji podsumował go Konrad.

Zapewnia wysoką wydajność, a systemowa nakładka z pakietem Galaxy AI pozwala ją dobrze wykorzystać. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest też rewelacyjny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o wysokiej rozdzielczości. Do tego dochodzą cztery niezłe głośniki, a wszystko to przy grubości zaledwie 5,5 mm oraz wadze poniżej 470 g. Kawał dobrego sprzętu!

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab S11:

wyświetlacz: 11 cali, OLED, 2560×1600 pikseli, 120 Hz, 1600 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm; do 3,73 GHz),

pamięć: 12 GB RAM / 128, 256 lub 512 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, (opcjonalnie) 5G,

akumulator: 8400 mAh (ładowanie do 45 W),

system operacyjny: Android 16,

wymiary: 253,8 x 165,3 x 5,5 mm,

waga: 469 g,

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – po prostu flagowy tablet

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra pojawił się na rynku wraz z wyżej opisanym modelem. Pod wieloma względami go przypomina, ale w kilku idzie jeszcze o krok dalej. Ma ekran o większej przekątnej (14,6 cala), pokryty w dodatku powłoką antyrefleksyjną, ma też akumulator o większej pojemności (11600 mAh), a przy tym – co ciekawe – jest smuklejszy (5,1 mm).

Kuba w recenzji przyznał mu ocenę 9/10 i nie mógł się go nachwalić: „Świetny ekran, nienaganna wydajność i kultura pracy, wysoce zadowalający czas pracy na baterii, bardzo dobre głośniki i dopracowane oprogramowanie z masą przydatnych funkcji, w tym tymi związanymi z Galaxy AI. Wypada też wspomnieć o obietnicy długiego wsparcia aktualizacjami oraz solidnej konstrukcji z IP68, co w tabletach się wręcz nie zdarza”.

Jeżeli więc oczekujesz wszystkiego, co najlepsze, i poszukujesz tabletu z naprawdę dużym ekranem, to Samsung Galaxy Tab S11 Ultra powinien być oczywistym wyborem. Odstraszać może jedynie cena, która w przypadku tego modelu jest naprawdę wysoka. Stwierdzenie, że za jakość się płaci, znajduje tu jednak odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab S11 Ultra:

wyświetlacz: 14,6 cali, OLED, 1960×1848 pikseli, do 120 Hz, 1600 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm; do 3,73 GHz),

pamięć: 12 lub 16 GB RAM / 256, 512 lub 1000 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, (opcjonalnie) 5G,

akumulator: 11600 mAh (ładowanie do 45 W),

system operacyjny: Android 16,

wymiary: 326,3 x 208,5 x 5,1 mm,

waga: 692 g,

Apple iPad Pro 11 (6. generacji) – najlepszy tablet na rynku?

Gdyby odpowiedź na pytanie o najlepszy tablet na rynku była prosta, na to zestawienie nie składałoby się 12 modeli. Niemniej Apple iPad Pro 11 (6. generacji) to bardzo mocny kandydat do tego tytułu. Jest niesamowicie wydajny, ma rewelacyjny wyświetlacz i dobrze sprawdza się właściwie w każdym zastosowaniu – od pracy, po zabawę.

Został wyposażony w potężny, 9-rdzeniowy procesor M5, funkcjonalny i intuicyjny system iPadOS 26, 11-calowy wyświetlacz Ultra Retina XDR bazujący na technologii Tandem OLED z antyrefleksyjną powłoką, akumulator zapewniający cały dzień działania i najnowsze moduły łączności bezprzewodowej, a wszystko to przy smukłej i wyjątkowo lekkiej konstrukcji.

To flagowy model wśród iPadów i objawia się to na każdym kroku. Jeśli więc wyżej opisane modele z serii Samsung Galaxy S11 nie mają dla Ciebie tego czegoś, a oczekujesz klasy premium, to najbardziej sensowną alternatywą jest właśnie on.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad Pro 11 (6. generacji):

wyświetlacz: 11 cali, OLED, 2420×1668 pikseli, do 120 Hz, 1600 nitów,

procesor: Apple M5 (3 nm; do 4,61 GHz),

pamięć: 12 GB RAM / 256, 512 lub 2000 GB na pliki,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, (opcjonalnie) 5G,

akumulator: ~8100 mAh (ładowanie do 30 W),

system operacyjny: iPadOS 26,

wymiary: 249,7 x 177,5 x 5,3 mm,

waga: ~445 g,

Jeśli jednak potrzebujesz czegoś większego, w sprzedaży dostępny jest też Apple iPad Pro 13 (8. generacji) – większość specyfikacji jest bliźniaczo podobna, tyle tylko że ekran ma 13 cali, no i przez to też całość jest trochę większa i cięższa.

Podsumowanie, czyli który tablet kupić?

Jeśli uważasz, że nie dam Ci tu prostej odpowiedzi na tak zadane pytanie, to… masz rację. Jest tak wiele czynników determinujących to, który tablet dla kogo będzie najlepszy, że po prostu nie da się tego zrobić.

Wierzę jednak, że to zestawienie przynajmniej pomogło Ci się rozeznać w temacie, a może i wybrać idealny tablet dla siebie. Jeśli zaś masz dodatkowe pytania, możesz je zadać w sekcji komentarzy poniżej (do czego zresztą gorąco Cię zachęcam).

To też dobre miejsce, by podzielić się opinią na temat urządzenia, z którego korzystasz na co dzień.