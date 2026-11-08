Tablet, który nie męczy oczu, a równocześnie zapewnia pełną funkcjonalność tego typu urządzeń. To marzenie niejednego użytkownika, a ranking tabletów z matowym ekranem to najlepsze miejsce do tego, by je spełnić.

Ranking tabletów z matowymi ekranami

Tablet z matowym ekranem to rozwiązanie, którego szuka coraz więcej osób. I zupełnie mnie to nie dziwi, bo w pełni matowa powłoka wyświetlacza naprawdę zmienia komfort korzystania z urządzenia mobilnego. Gdy nie odbija się światło, można komfortowo pracować w różnych warunkach oświetleniowych.

Takie rozwiązanie jest też znacznie bardziej przyjazne dla oczu, które nie męczą się nawet po wielu godzinach użytkowania. Nie jest to może poziom panelu E Ink znanego z czytników e-booków, no ale ten z kolei nie sprawdza się w dynamicznych zastosowaniach.

Tablet z matowym wyświetlaczem sprawdzi się przede wszystkim u osób intensywnie korzystających z tego typu urządzeń. To też dobra opcja dla użytkowników, którzy chcą czytać e-booki, ale niekoniecznie potrzebują do tego osobnego sprzętu. Świetne rozwiązanie dla pracujących i uczących się na tablecie. A jaki model wybrać? Oto moje propozycje…

Jaki tablet z matowym ekranem?

Huawei MatePad 11.5 – dobry i tani tablet z matowym ekranem

– dobry i tani tablet z matowym ekranem TCL Nxtpaper 11 Plus – niedrogi tablet z matowym ekranem i usługami Google

– niedrogi tablet z matowym ekranem i usługami Google Lenovo Idea Tab Plus Matte – tablet, który zastąpi Ci (tani) laptop

– tablet, który zastąpi Ci (tani) laptop Huawei MatePad 12 X – najlepszy stosunek ceny do jakości

– najlepszy stosunek ceny do jakości Huawei MatePad Air – świetny tablet z matowym ekranem OLED

– świetny tablet z matowym ekranem OLED Huawei MatePad Pro Max – potężny tablet z dużym matowym ekranem

Jak widzisz, na ranking składa się tylko 6 urządzeń, z czego aż 4 pochodzą z katalogu Huawei. Wynika to z faktu, że ten producent jako jedyny regularnie rozszerza swoją ofertę w tym kierunku. Niemniej na końcu wspominam też o iPadach i zachęcam do przeczytania tego fragmentu.

Mimo wąskiego wyboru postarałem się o to, by coś dla siebie mógł znaleźć każdy – stąd rozpiętość cenowa od niespełna 1500 do 5000 złotych i przekątne od 11,5 do 13,2 cala.

Zanim kupisz tablet z matowym wyświetlaczem…

Już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że wszystkie urządzenia w tym zestawieniu pozwalają łączyć się z internetem wyłącznie poprzez Wi-Fi. Żadne nie ma modemu 5G ani nawet 4G (LTE), co nie wynika z mojej złej woli, lecz najzwyklejszego w świecie faktu, że na polski rynek nie trafił jak dotąd żaden tablet z Androidem, który równocześnie miałby i matowy ekran, i moduł łączności komórkowej.

Ten brak da się, oczywiście, do pewnego stopnia obejść, aktywując mobilny hotspot w telefonie. Dzięki temu uzyskamy na tablecie dostęp do internetu poza zasięgiem Wi-Fi, ale musimy wtedy mieć przy sobie smartfon – to raz. Dwa: hotspot potrafi sakramencko drenować akumulator.

Drugie ważne ograniczenie, jakiego należy być świadomym, jest takie, że matowe wyświetlacze często oferują nieco bardziej przytłumione kolory i niezbyt wysoką jasność maksymalną, przez co korzystanie z nich na dworze w słoneczne dni może być utrudnione. To jednak zaczyna się zmieniać i chociażby Huawei wprowadził do oferty tablety z ekranami o jasności 1000, a nawet 1600 nitów – to już w zupełności wystarcza.

Poza tym jednak tablety z matowymi wyświetlaczami praktycznie niczym nie różnią się od modeli z ekranami, które są błyszczące. Są w stanie zaoferować równie wysoką wydajność, równie długi czas pracy i równie dobrą jakość dźwięku, cechując się przy tym równie szeroką funkcjonalnością i jakością wykonania. Przejdźmy zatem do opisów poszczególnych urządzeń, z których dowiesz się więcej…

Zaczynamy!

Huawei MatePad 11.5 – dobry i tani tablet z matowym ekranem

Tablet z matowym ekranem wcale nie musi być drogi, czego świetnym przykładem jest Huawei MatePad 11.5 w edycji PaperMatte. Jego ceny rozpoczynają się od około 1300 złotych, co jest naprawdę atrakcyjną ofertą w stosunku do możliwości.

Pierwsze skrzypce gra tu, oczywiście, matowy panel zapewniający komfortową pracę w każdych warunkach. Jest to konkretnie 11,5-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz. Gwarantuje sporo przestrzeni do oddawania się obowiązkom i świetną jakość podczas oglądania filmów czy seriali.

Procesor Kirin T82B sparowany z 8 GB RAM nie jest może demonem prędkości, ale w codziennych zastosowaniach okazuje się wystarczający, a akumulator o pojemności 10100 mAh realnie pozwala nawet na 10 godzin działania z włączonym ekranem, co Kuba potwierdził w teście tabletu Huawei MatePad 11.5 zwieńczonym notą 8,5/10.

„Zdecydowanie jedną z największych zalet Huawei MatePad 11.5 2025 jest jego ekran z matową powłoką PaperMatte, która sprawia, że użytkowanie tabletu jest znacznie przyjemniejsze. Poza tym, nie brak mu solidnej konstrukcji, dobrego czasu pracy, bardzo dobrych głośników oraz przydatnych akcesoriów” – tak Kuba pisał o nim w podsumowaniu. Jeśli chodzi o te akcesoria, to w standardzie możesz liczyć na rysik, a dokładając parę stówek otrzymasz też etui z klawiaturą.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 11.5 PaperMatte:

wyświetlacz: 11,5 cala, LCD / PaperMatte, 2456×1600 pikseli, 120 Hz, do 600 nitów,

procesor: HiSilicon Kirin T82B (7 nm; do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

akumulator: 10100 mAh (ładowanie do 40 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

aparaty: 13 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: HarmonyOS 4.3,

wymiary: 262,6 × 177,5 × 6,1 mm,

waga: 515 g,

cena i dostępność:

TCL Nxtpaper 11 Plus – niedrogi tablet z matowym ekranem i usługami Google

Bezpośrednim rywalem wyżej opisanego MatePada jest TCL Nxtpaper 11 Plus, któremu Bartek w recenzji wystawił ocenę 7/10. Nota jest niższa, bo też w ogólnym rozrachunku tablet jest nieco mniej imponujący, ale dla wielu osób dużym atutem może być bezproblemowy dostęp do aplikacji i usług Google (decydując się na urządzenie Huawei trzeba bowiem przygotować się na konieczność kombinowania w tym zakresie).

Tak jak MatePad, cechuje się matowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 11,5 cala. Rozdzielczość 2200×1440 pikseli zapewnia sporą przestrzeń roboczą, a częstotliwość odświeżania sięgająca 120 Hz – dynamiczny obraz w ruchu. Całość bazuje na technologii Nxtpaper 4.0, skutecznie generującej efekt papieru, redukując tym samym zmęczenie oczu.

Jeśli chodzi o możliwości multimedialne, poza wyświetlaczem tablet oferuje również dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix (z tyłu i z przodu), cztery głośniki oraz dwa mikrofony. To ostatnie sprawia, że dobrze nadaje się też do wideokonferencji. Podczas oglądania filmów głośniki dają radę, niemniej słuchanie na nich muzyki nie jest już czystą przyjemnością.

Co poza tym? Procesor MediaTek Helio G100 sparowany z 8 GB RAM pozwala liczyć na całkiem niezłą wydajność w podstawowych zastosowaniach. W środku zainstalowano też akumulator o pojemności 8000 mAh, co wystarcza na całą dniówkę w pracy. Wszystko to zaś przy zachowaniu całkiem niedużych gabarytów i szkoda tylko, że całość nie jest nieco bardziej wytrzymała. Warto za to wspomnieć, że częścią zestawu jest rysik.

Najważniejsze cechy tabletu TCL Nxtpaper 11 Plus:

wyświetlacz: 11,5 cala, LCD / Nxtpaper, 2200×1440 pikseli, 120 Hz, do 550 nitów,

procesor: MediaTek Helio G100 (6 nm; do 2,2 GHz),

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

akumulator: 8000 mAh (ładowanie do 33 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3,

aparaty: 8 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: Android 15,

wymiary: 260,4 × 176,8 × 6,7 mm,

waga: 500 g,

cena i dostępność:

Lenovo Idea Tab Plus Matte – tablet, który zastąpi Ci (tani) laptop

Kolejna propozycja w zestawieniu jest minimalnie większa – Lenovo Idea Tab Plus Matte cechuje się bowiem 12,1-calowym wyświetlaczem LCD, naturalnie z matową powłoką. Poza redukowaniem odbić atutem ekranu jest też jasność sięgająca 800 nitów, co zapewnia komfortowe warunki do pracy w różnych okolicznościach.

Panel cechuje się także wysoką rozdzielczością, a dostarczone przez producenta oprogramowanie ułatwia zrobienie z tej przestrzeni dobrego użytku. Wygodny podział ekranu i błyskawiczne kopiowanie treści to niektóre z oferowanych funkcji, dzięki którym tablet ten jest w stanie – do pewnego stopnia – przejąć rolę laptopa. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również to, że częścią zestawu jest nie tylko rysik, ale i klawiatura.

„To zupełnie fajny, relatywnie dobry tablet, który z powodzeniem zadowoli umiarkowanie wymagających użytkowników. Do zalet warto zaliczyć przede wszystkim ekran z matową powłoką, solidną konstrukcję, niezłe głośniki, dobry czas pracy i relatywnie szybkie ładowanie. Doceniam również przemyślane funkcje dzielenia ekranu oraz tryb PC, który zapewnia wyższy komfort pracy na wielu aplikacjach. Wydajność na co dzień jest niezła, choć okazjonalnych czkawek także nie brakuje” – to fragment podsumowania recenzji Lenovo Idea Tab Plus Matte, w której Kuba wystawił urządzeniu ocenę 7,2/10.

Ocena byłaby pewnie wyższa, gdyby nie wspomniane czkawki. Wynikają z faktu, że całkiem niezłemu procesorowi MediaTek Dimensity 6400 towarzyszy niezbyt szybka pamięć – 12 GB RAM w formacie LPDDR4X i magazyn danych UFS 2.2 o pojemności 256 GB. Na co dzień to jednak wystarczy.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Idea Tab Plus Matte:

wyświetlacz: 12,1 cala, LCD / Matte, 2560×1600 pikseli, 90 Hz, do 800 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 6400 (6 nm; do 2,5 GHz),

pamięć: 12 GB RAM + 256 GB na pliki,

akumulator: 10200 mAh (ładowanie do 45 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2,

aparaty: 13 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: Android 16,

wymiary: 278,8 × 181,1 × 6,29 mm,

waga: 530 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Lenovo Idea Tab Plus Matte ok. 2000 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei MatePad 12 X – najlepszy stosunek ceny do jakości

Huawei MatePad 12 X stanowi bardzo interesującą alternatywę dla wyżej opisanego modelu, a w moim (i nie tylko moim) odczuciu reprezentuje najlepszy stosunek ceny do jakości w całym portfolio chińskiego producenta. Jego najjaśniejszą – a to bardzo dobre słowo – stroną jest 12-calowy wyświetlacz z powłoką PaperMatte 2.0, który cechuje się bardzo wysoką rozdzielczością, częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz – właśnie – jasnością sięgającą nawet 1000 nitów.

Tak wysoka jasność sprawia, że z urządzenia można z powodzeniem korzystać także poza domem czy biurem, choć raczej nie w te najbardziej słoneczne dni. Kolejnym atutem jest akumulator o pojemności 10100 mAh, który w dodatku obsługuje szybkie ładowanie z mocą 60 W. Piotrek podczas testu tabletu Huawei MatePad 12 X zdołał osiągnąć aż 12 godzin działania z włączonym ekranem. Ostatecznie przyznał mu ocenę 7,5/10.

„Świetny ekran, bardzo dobra jakość dźwięku, wydajność wystarczająca do pracy, nauki i rozrywki, długi czas pracy na baterii i szybkie ładowanie oraz solidne wykonanie i elegancki design” – to najważniejsze zalety, jakie Piotrek wymienił w podsumowaniu rzeczonej recenzji.

Warto też docenić fakt, że w zestawie z tabletem otrzymujemy etui z klawiaturą oraz rysik M-Pencil 3. generacji, który jest w stanie rejestrować dotyk na 10000 poziomach nacisku. To robi wrażenie – bez dwóch zdań.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 12 X:

wyświetlacz: 12 cali, LCD / PaperMatte, 2800×1840 pikseli, 144 Hz, do 1000 nitów,

procesor: HiSilicon Kirin T92B (7 nm; do 2,4 GHz),

pamięć: 12 GB RAM + 256 GB na pliki,

akumulator: 10100 mAh (ładowanie do 60 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

aparaty: 50 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: HarmonyOS 4.2,

wymiary: 270 × 183 × 5,9 mm,

waga: 555 g,

cena i dostępność:

Huawei MatePad Air – świetny tablet z matowym ekranem OLED

Jeśli marzy Ci się 12-calowy tablet z matowym ekranem, ale zależy Ci na tym, by panel był wykonany w technologii OLED, to… jak najbardziej możesz znaleźć coś dla siebie. Konkretnie Twój wzrok powinien skierować się w stronę modelu Huawei MatePad Air, który zasadniczo cechuje się całkiem zbliżoną specyfikacją do wcześniej opisanego MatePada 12 X.

Jego największym wyróżnikiem – i atutem – jest, rzecz jasna, panel OLED: o przekątnej 12,2 cala, wysokiej rozdzielczości, jasności sięgającej 1200 nitów i dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania z zakresu od 30 do 144 Hz. Możesz oczekiwać świetnych warunków i do pracy, i do zabawy.

Do tego dochodzi przyzwoity (choć też nie wybitny) procesor Kirin T93C, któremu towarzyszy 12 GB RAM, a zestaw uzupełnia akumulator o pojemności 10100 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 66 W. Wszystko to zaś przy grubości na poziomie 5,3 mm i wadze nieznacznie przekraczającej pół kilograma. To robi wrażenie.

Sporo dobrego na jego temat miał do powiedzenia także Piotrek. Recenzję tabletu Huawei MatePad Air zwieńczył notą 7,5/10, najbardziej narzekając na cenę, która – faktycznie – jest dość wysoka i może podawać opłacalność zakupu w wątpliwość. Jeśli jednak zależy Ci na technologii OLED, to wydaje się bardzo sensowną opcją.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad Air:

wyświetlacz: 12,2 cali, OLED / PaperMatte, 2800×1840 pikseli, 144 Hz, do 1200 nitów,

procesor: HiSilicon Kirin T92C (7 nm; do 2,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM + 256 GB na pliki,

akumulator: 10100 mAh (ładowanie do 66 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2,

aparaty: 50 Mpix (tył) / 12 Mpix (przód),

system: HarmonyOS 4.3,

wymiary: 270 × 183 × 5,3 mm,

waga: 509 g,

cena i dostępność:

Huawei MatePad Pro Max – potężny tablet z dużym matowym ekranem

Ranking domyka jeszcze jeden tablet tego samego producenta – Huawei MatePad Pro Max, o którym Kuba napisał, że zachwyca ekranem i szokuje ceną. Nic dziwnego, bo trzeba za niego zapłacić około 5000 złotych. W zamian jednak otrzymuje się sprzęt, który zdecydowanie zasługuje na ocenę 8/10, jaką dostał po zakończonym teście.

Największe wrażenie robi duży, 13,2-calowy wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości, częstotliwości odświeżania do 144 Hz i jasności dochodzącej aż do 1600 nitów, wzbogacony (oczywiście) o kapitalną powłokę PaperMatte. Do tego ma „świetne głośniki, smukłą i solidną konstrukcję oraz doskonale prezentujące się, przykuwające uwagę wzornictwo. Czas pracy też jest zupełnie niezły” – tak zachwalał go Kuba w recenzji.

Jeśli chodzi o czas pracy, to dzięki akumulatorowi o pojemności 9760 mAh, dochodzi on do plus/minus 9 godzin włączonego ekranu. Z kolei procesor Kirin T93 w połączeniu z 12 GB RAM zapewnia może nie perfekcyjną, ale wystarczająco dobrą wydajność w większości zastosowań.

W zestawie znajdziesz też rysik oraz klawiaturę, która pozwala zamienić ten tablet w laptop. Szczególnie że pisze się na niej bardzo wygodnie, a do tego ma touchpad, ułatwiający codzienne korzystanie z urządzenia.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad Pro Max:

wyświetlacz: 13,2 cali, OLED / PaperMatte, 3000×2000 pikseli, 144 Hz, do 1600 nitów,

procesor: HiSilicon Kirin T93 (7 nm; do 2,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM + 256 GB na pliki,

akumulator: 9760 mAh (ładowanie do 66 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0,

aparaty: 50 Mpix (tył) / 12 Mpix (przód),

system: HarmonyOS 4.3,

wymiary: 289,3 × 196,3 × 4,7 mm,

waga: 509 g,

cena i dostępność:

A może iPad?

Nie każdy wie, że tablety z matowymi ekranami ma w swojej ofercie także firma Apple. Konkretnie trzeba w jej katalogu szukać specjalnych wariantów z dopiskiem Nano-texture – tak nazywa się redukująca odblaski i imitująca papier technologia stosowania przez giganta z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Taką opcję znajdziesz w przypadku trzech modeli, w tym 11- i 13-calowym iPadzie Pro z chipem M5, ale wyłącznie w wersjach o pojemności 1 TB lub 2 TB. Przez to na zakup musisz przeznaczyć nie mniej niż 9499 złotych. Tak zaporowa cena nie pozwoliła mi umieścić ich w rankingu, ale uważam, że wypada o tej możliwości wspomnieć.

Nie mogłem też z czystym sumieniem polecić iPada Mini, który w 8. generacji doczekał się wreszcie panelu OLED i także jest dostępny w edycji Nano-texture (od 256 GB). Tutaj powodem jest to, że dopiero zadebiutował na rynku i nie wiadomo, jak rzeczywiście sprawdza się w akcji. Na pewno jednak warto go wziąć pod uwagę, szczególnie że jest to jedyny dostępny w Polsce kompaktowy tablet z matowym ekranem – konkretnie jego przekątna wynosi 8,5 cala. Ceny rozpoczynają się od 4499 złotych.

Tablety firmy Apple zasługują na wzmiankę także dlatego, że jako jedyne modele z matowymi ekranami, które są normalnie dostępne w Polsce, występują w opcjonalnych konfiguracjach z modemem 5G.