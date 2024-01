Tego tabletu Lenovo nie kupimy w Polsce, a szkoda

Raczej trudno żałować, że nie żyjemy w Chinach, natomiast zdecydowanie można ubolewać, że niektóre urządzenia są dostępne wyłącznie na chińskim rynku. Tak też jest w przypadku nowego tabletu Lenovo, który na pewno cieszyłby się też zainteresowaniem klientów w innych krajach.

Specyfikacja tabletu Lenovo ERAZER K30 Pad 12.6″ zachęca do zakupu

Zanim przejdziemy do omawiania nowego tabletu Lenovo, krótkie wyjaśnienie. Ten model nie ma na obudowie logo tego producenta, tylko ERAZER (nie mylić z Razerem). Jest to marka-córka chińskiego giganta, zupełnie nieznana poza Chinami.

Do jej portfolio dołączył właśnie nowy model – K30 Pad 12.6″, którego specyfikację jak najbardziej można uznać za atrakcyjną, gdyż będzie w pełni wystarczająca dla przeciętnego użytkownika. Osoby, które go kupią, otrzymają do dyspozycji wyświetlacz LCD o przekątnej 12,6 cala i rozdzielczości 2560×1600 pikseli oraz jasności do 350 nitów i współczynniku kontrastu 1500:1.

„Pod maską” ERAZER K30 Pad 12.6″ znajdują się procesor MediaTek Helio G99 wraz z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej – taki zestaw powinien zapewnić satysfakcjonującą wydajność. Szczególnie że urządzenie wyposażono także w akumulator o pojemności aż 12000 mAh, więc na czas pracy użytkownicy również nie będą mieli powodów narzekać. A gdy już przyjdzie pora naładować tablet, zrobią to z mocą 15 lub 18 W (PD).

Specyfikacja ERAZER K30 Pad 12.6″ obejmuje jeszcze m.in. dwa aparaty (13 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie), Bluetooth 5.2, WiFi 5, modem LTE, slot na kartę microSD o pojemności do 512 GB, cztery głośniki i port USB-C. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, ma wymiary 292×190,3×7,8 mm i waży 650 gramów.

Nie tylko specyfikacja tego tabletu jest atrakcyjna. Cena również

Cenę ERAZER K30 Pad 12.6″ ustalono w Chinach na 1999 juanów (równowartość ~1115 złotych) za konfigurację z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Trudno nie uznać takiej kwoty za atrakcyjną… przynajmniej z naszej perspektywy. Cena poza Chinami z pewnością byłaby inna, ale najpewniej nie będzie, gdyż nie spodziewamy się dostępności tego tabletu poza ojczyzną Lenovo.