OPPO Find X7 i Find X7 Ultra oficjalnie. Ależ to są smartfony!

Nowe smartfony OPPO Find X7 i Find X7 Ultra to flagowce z krwi i kości, które mają spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. I choć prezentują się wspaniale, to niestety musimy przekazać też informację, która na pewno Was zasmuci.

Specyfikacja OPPO Find X7 i Find X7 Ultra

Find X7 Ultra to pierwszy na świecie smartfon z dwoma 50 Mpix teleobiektywami o budowie peryskopowej – jeden zapewnia 3x, a drugi 6x zoom optyczny. Do tego oddaje do dyspozycji 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 50 Mpix aparat główny z 1-calową matrycą. Na przodzie umieszczono zaś 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.4.

Aparaty w modelu Find X7 Ultra (źródło: OPPO)

Find X7 Ultra oferuje też 6,82-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO o rozdzielczości 3168×1440 pikseli (510 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz. Ponadto ekran osiąga jasność do 4500 nitów, a także obsługuje 1,07 mld kolorów, Dolby Vision i HDR10+.

Sercem Find X7 Ultra jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzyszy do 16 GB RAM LPDDR5X i do 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0. Smartfon zasili natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje 100 W ładowanie przewodowe, 50 W indukcyjne i 10 W zwrotne. Całość ma wymiary 164,3×76,2×9,5 mm i waży 221 gramów.

OPPO Find X7 Ultra (fot. producenta)

Warto jeszcze wspomnieć, że Find X7 Ultra oferuje łączność satelitarną i przełącznik, który pozwala włączyć tryb VIP – izoluje on wrażliwe uprawnienia na poziomie chipu oraz wyłącza uprawnienia do korzystania z aparatu, mikrofonu i lokalizacji. Ma on zatem zapewnić użytkownikom maksymalną prywatność, podobnie jak technologia, która zapobiega wyciekom dźwięku z głośnika i blokuje odgłosy otoczenia podczas rozmowy telefonicznej.

OPPO Find X7 oferuje nieco mniej imponującą, lecz wciąż topową specyfikację, na czele z procesorem MediaTek Dimensity 9300, do 16 GB RAM LPDDR5X i do 1 TB pamięci flash typu UFS 4.0. Ponadto smartfon ma 6,78-calowy wyświetlacz o identycznych parametrach jak ekran w Find X7 Ultra i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W.

Aparat w modelu Find X7 (źródło: OPPO)

Find X7 ma również w zestaw trzech aparatów na panelu tylnym, w tym 64 Mpix teleobiektyw o budowie peryskopowej. Na przodzie umieszczono zaś 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.4. Ponadto na jego pokładzie znajdują się m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, NFC, Bluetooth 5.4, WiFi 6, WiFi 7 i dual SIM (2x nano SIM).

Cena OPPO Find X7 i Find X7 Ultra, dostępność

OPPO Find X7

12/256 GB – 3999 juanów (równowartość ~2155 złotych)

16/256 GB – 4299 juanów (~2320 złotych)

16/512 GB – 4599 juanów (~2480 złotych)

16 GB/1 TB – 4999 juanów (~2695 złotych)

OPPO Find X7 (fot. producenta)

OPPO Find X7 Ultra

12/256 GB – 5999 juanów (~3240 złotych)

16/256 GB – 6499 juanów (~3510 złotych)

16/512 GB – 6999 juanów (~3780 złotych)

Niestety, aktualnie jest mowa, że Find X7 Ultra będzie dostępny wyłącznie w Chinach. Nie wiadomo natomiast, jakie plany producent ma wobec Find X7.