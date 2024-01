Belkin zaprezentował nowe akcesoria do iPhone’ow i nie tylko

Belkin to amerykański producent, w ofercie którego znajdziemy różnego rodzaju elektronikę użytkową, od ładowarek po słuchawki bezprzewodowe. Produkty tej firmy można znaleźć na sklepowych półkach również w Polsce. Przy okazji targów CES 2024 pokazała sporo ciekawych nowości, m.in. power bank z funkcją bezprzewodowego ładowania.

Nowości Belkin na CES 2024

Pierwszą z zaprezentowanych na targach odbywających się w Las Vegas nowości jest bezprzewodowa ładowarka. Dzięki niej użytkownicy będą mogli uzupełniać energię jednocześnie w nawet 3 urządzeniach: iPhonie, Apple Watchu oraz słuchawkach. Sprzęt wykorzystuje nowy standard Qi2, który jako pierwsze zaimplementowało Apple. BoostCharge Pro 3 w 1 został także wyposażony w regulowany zawias, dzięki czemu korzystające z niego osoby będą mogły podczas ładowania np. oglądać film. Rynkowa premiera tego urządzenia planowana jest na marzec 2024 roku. Trafi ono na wybrane rynki na całym świecie, a jego cenę ustalono na 149,99 dolarów (równowartość ~595 złotych).

Kolejny produkt z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich, których irytuje plątanie się kabla podczas korzystania z power banków. Belkin zaprezentował magnetyczny power bank BoostCharge Pro, który również wspiera technologię ładowania Qi2 do mocy 15 W. Współpracuje on także z magnetycznymi etui i MagSafe o grubości do 3 mm. Dostępny będzie w 3 opcjach pojemności: 5000 mAh, 8000 mAh i 10000 mAh. Sytuacja z jego premierą jest taka sama jak pierwszego z opisywanych urządzeń. Jego ceny, w zależności od wersji, kształtują się następująco: 59,99 dolarów (~240 złotych), 79,99 dolarów (~320 złotych) i 99,99 dolarów (~395 złotych).

BoostCharge Pro 3 w 1 BoostCharge Pro 3 w 1 powerbank Qi2 powerbank Qi2 źródło: Belkin

Producent zaprezentował także 4-portową ładowarkę USB-C GaN o mocy 200 W. Bez problemu można podłączyć do niej laptop, tablet i smartfon jednocześnie. Do tego jest dość kompaktowa, ponieważ jej wymiary wynoszą 92×118,5×35,5 mm, a waga to 650 gramów. Rynkowa premiera ma odbyć się w marcu 2024 roku, a cena została ustalona na 129,99 dolarów (~520 złotych).

Ostatnią z nowości zaprezentowanych na targach CES 2024 przez firmę w tej kategorii produktów jest stacja dokująca GaN Core 6 w 1. Została ona wyposażona w port HDMI, po 2 złącza USB-A i USB-C (jeden z zasilaniem 96 W) oraz gigabitowe złącze Ethernet. Sprzęt dostępny jest już na wybranych rynkach, a jego cena wynosi 139,99 dolarów (~560 złotych).

4-portowa ładowarka USB-C GaN stacja dokująca GaN Core 6 w 1 źródło: Belkin

7 Ocena

Sprzęt stworzony z myślą o iPhone’ach i influencerach

Belkin na CES 2024 zaprezentował także (jak chwali się sam producent) pierwsze na świecie akcesorium z certyfikatem Works with DockKit Apple. Ten sprzęt to specjalny stojak na smartfon, który wykorzystując kamerę iPhone’a, pozwala automatycznie śledzić obiekty. Auto-Tracking Stand Pro oferuje 360-stopniowy obrót. Oznacza to, że użytkownik może poruszać się dookoła stojaka, a iPhone będzie automatycznie obracać się, by utrzymać go w kadrze.

Belkin Stand Pro (źródło: Belkin)

Wspomniałem o influencerach, ponieważ to urządzenie, które może przydać się wielu twórcom treści wideo. Może jednak znaleźć swoje zastosowanie np. podczas prowadzenia wykładów czy szkoleń online. Dodatkowo sprzęt wspiera ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. Auto-Tracking Stand Pro zapewnia nawet 5 godzin pracy na jednym ładowaniu, ale może także pracować podłączony do prądu. Jego premiera ma odbyć się wkrótce na wybranych rynkach. Producent ustalił cenę tego sprzętu na 179,99 dolarów (~715 złotych).