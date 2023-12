Lenovo połączy laptop z Windowsem z tabletem z Androidem

Jeśli wydawało się Wam, że wielcy producenci laptopów nie są w stanie już niczym zaskoczyć, to koniecznie musicie zapoznać się z nowym pomysłem Lenovo. Dzięki niemu użytkownicy nie będą musieli wybierać, czy kupić laptop z Windowsem, czy tablet z Androidem, ponieważ obie te rzeczy będzie oferować jeden sprzęt. Jak to możliwe?

Laptopy 2 w 1 to żadna nowość, ale…

Sam pomysł połączenia laptopa z Windowsem z tabletem z systemem Android nie jest nowy, a można nawet rzec, że ma już swoje lata, ponieważ po raz pierwszy taki sprzęt zaprezentował na targach CES w 2014 roku ASUS. Stworzony i pokazany wówczas przez producenta laptop umożliwiał odłączenie od niego dotykowego ekranu, uruchomienie na nim systemu Android i korzystanie z niego zupełnie jak z pełnoprawnego tabletu.

Pojawia się tutaj jednak pierwsze „ale” dotyczące tego laptopa 2w1. Projekt ten pozostał jedynie ciekawostką, o której wówczas rozpisywały się magazyny zajmujące się nowymi technologiami. Ten sprzęt nigdy nie trafił do masowej produkcji. Mówi się, że to za sprawą nacisków zarówno ze strony Google, jak i Microsoftu.

Teraz może się to jednak zmienić, ponieważ temat odżył i w sieci pojawiły się informacje, że swoich sił w tym zakresie spróbować chce Lenovo. Laptop, który ma zawierać w sobie tablet z Androidem, ma według nieoficjalnych informacji zostać zaprezentowany na targach CES 2024. Będzie on oczywiście należeć do serii ThinkBook, w której już wcześniej mogliśmy spotkać wiele niestandardowych rozwiązań, takich jak np. laptop z „tabletem” obok klawiatury, czyli ThinkBook Plus Gen 3.

Co wiadomo o nowym laptopie Lenovo?

Chiński portal zhuanlan opublikował grafiki, które mają przedstawiać design tego laptopa. Widać na nich, że ThinkBook Plus (bo tak według przedpremierowych doniesień ma nazywać się ten model) zaoferuje możliwość odłączenia ekranu od klawiatury i korzystania z niego jak z tabletu z systemem Android. Grafiki sugerują również, że wyświetlacz będzie obsługiwał rysik.

rendery Lenovo ThinkBook Plus (źródło: zhuanlan)

Nie są jeszcze znane żadne szczegóły dotyczące specyfikacji tego laptopa. Jeśli jednak doniesienia się nie mylą, to nie przyjdzie nam na nie długo czekać, ponieważ targi CES 2024 potrwają od 9 do 12 stycznia 2024, a zatem rozpoczną się już naprawdę niedługo. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim niecodziennym pomyśle Lenovo. To ciekawy bajer, czy może praktyczne rozwiązanie, z którego z chęcią skorzysta wielu użytkowników?