Ten tablet wzbudzi w graczach zachwyt. To kompaktowa bestia

Dopiero co Grzesiek opisywał trzy smartfonowe nowości z rodziny Honor Win, ale do oferty wszedł także tablet spod tego znaku. Jest to gamingowa bestia, lecz zamknięta w bardzo kompaktowej formie.

Honor Win to gamingowy tablet z prawdziwego zdarzenia

Jak przystało na rasowy tablet dla graczy, Honor Win ma być całkiem poręczny i kompaktowy. Producent postawił konkretnie na wyświetlacz OLED o przekątnej 8,4 cala. Panel ten cechuje się rozdzielczością 2304×1440 pikseli, częstotliwością odświeżania 240 Hz i jasnością sięgającą nawet 6000 nitów, dzięki czemu o każdej porze rozgrywka powinna być komfortowa.

Świetne warunki do grania zapewnić powinien również wydajny procesor – nie jest to wprawdzie tegoroczny flagowiec, ale Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 to nadal potwór. Tutaj współpracuje z nim jeszcze od 12 GB do 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz pamięć masowa w formacie UFS 4.1.

Tym zaś, co najmocniej wyróżnia to urządzenie, jest zintegrowany, fizyczny wentylator kręcący się z prędkością do 15000 obrotów na minutę – ma efektywnie odprowadzać ciepło ze środka obudowy.

Honor Win – źródło: Honor

Tablet Honor Win może pochwalić się także akumulatorem o pojemności 10000 mAh, obsługującym w dodatku szybkie ładowanie z mocą 66 W. Specyfikację uzupełniają dwa aparaty (13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu), moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0 oraz system Android 17 z nakładką MagicOS 11.

Pomimo tak mocarnych podzespołów i obecności fizycznego akumulatora, tablet ma zaledwie 6,1 mm grubości i waży 315 gramów.

Honor Win – źródło: Honor

Ile kosztuje tablet Honor Win?

Jak na razie tablet Honor Win jest dostępny wyłącznie w Chinach i nie mamy żadnych informacji na temat tego, czy sytuacja ulegnie zmianie w przyszłości. Jego premierowe ceny rozpoczynają się od 4199 juanów (równowartość ~2435 złotych) za konfigurację 12/256 GB i dochodzą do 5199 juanów (~3015 złotych) za wersję 16/512 GB. Producent przygotował też dwa warianty kolorystyczne: srebrny i czarny.