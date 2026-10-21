Zadebiutował „Apple Watch Ultra z Chin”. I nie stoi za nim żaden no-name

Zaprezentowany Honor Watch Fit 6 nie jest po prostu smartwatchem, którego projektanci inspirowali się Apple Watchem Ultra. Wygląda jest bezczelna kopia.

Honor Watch Fit 6, czyli chiński Apple Watch Ultra

Odnoszę wrażenie, że wielu producentów z Chin ponownie zbytnio zapatrzyło się na design Apple. Widać to zarówno po oprogramowaniu, w którym pojawiają się elementy wyraźnie zbliżone do pomysłów znanych z Liquid Glass, a także po wyglądzie niektórych smartfonów, tabletów i smartwatchy. Trochę mnie to dziwi, bowiem nowy język projektowania, wdrożony wraz z iOS 26 czy wygląd ostatnich iPhone’ów Pro, to przecież nic wybitnego. Jest co najwyżej średnio.

Marka Honor nie jest tutaj wyjątkiem. Smartfony Honor 600 i Honor 600 Pro są uderzająco podobne do iPhone’a 17 Pro, MagicOS 11 przypomina iOS 26 i 27, a właśnie pokazany Honor Watch Fit 6 to wizualna kopia Apple Watcha Ultra. Dotyczy to nie tylko koperty – paski prezentują się prawie jak te dołączane do smartwatcha z Cupertino.

Honor nie jest tzw. no-namem z AliExpress czy Temu. Mamy do czynienia z firmą, która ma duże doświadczenie w produkcji własnego sprzętu i działa oficjalnie na licznych rynkach. Taki gracz powinien mieć więcej własnego stylu, a tymczasem dostajemy produkt, który ma przede wszystkim udawać urządzenie Apple. Wygląda to naprawdę słabo.

Honor Watch Fit 6 | fot. Honor

Specyfikacja Honor Watch Fit 6

„Apple Watch Ultra z Chin” wyposażony jest w 1,97-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 502 x 410 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz i maksymalnej jasności 3000 nitów. Oczywiście ekran jest dotykowy, a dodatkowo do poruszania się po oprogramowaniu służy fizyczny przycisk i koronka.

Honor Watch Fit 6 to także obsługa ponad 120 trybów sportowych, całodobowy pomiar tętna, HRV czy monitorowanie snu. Smartwatch oferuje wbudowany GPS, NFC, a obecność głośnika i mikrofonu to zapowiedź możliwości prowadzenia rozmów. Będzie można go połączyć ze smartfonami z Androidem i iPhone’ami.

Honor Watch Fit 6 | fot. Honor

To wszystko zamknięte jest w metalowej obudowie o wadze zaledwie 31,8 g. Konstrukcja zapewnia klasę wodoszczelność 5 ATM. Pozostała specyfikacja, w tym czas pracy, nie została jeszcze ujawniona.

Nie poznaliśmy też ceny, ale można już teraz założyć, że powinna być odczuwalnie niższa niż w przypadku zegarka Apple. Przypominam, że Apple Watch Ultra 4 w dniu debiutu został wyceniony na 3799 złotych.