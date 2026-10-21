Już możecie zamawiać nowe Meta Ray-Ban. Co potrafią inteligentne okulary z AI?

Najnowsze inteligentne okulary Meta Ray-Ban są już dostępne w Polsce. Względem poprzedniej generacji otrzymały szereg funkcji, nowy styl i dostęp do sztucznej inteligencji.

Najnowsze Meta Ray-Ban już dostępne w Polsce – jakie modele można kupić?

Pod koniec września 2026 roku właściciel Facebooka zaanonsował ogromną liczbę nowych modeli smart okularów i zapowiedział, że jeszcze przed końcem bieżącego roku zaoferuje ponad 100 różnych modeli. Gigant nadmienił, że w dalszej części roku wybrane inteligentne okulary pojawią się wkrótce w Polsce – Meta nie kazała nam długo czekać, bo teraz wreszcie możecie je już zamawiać.

Dzięki temu portfolio inteligentnych okularów z linii Ray-Ban Meta obejmuje już:

Ray-Ban Meta (Gen 3) w stylach Wayfarer, Aviator i Zena,

Ray-Ban Meta Audio,

Oakley Meta w stylach HSTN i Vanguard.

Ray-Ban Meta | fot. Meta

Nowe inteligentne okulary już w Polsce – funkcjonalność i cena

Jednym z modeli smart okularów debiutujących na polskim rynku jest Ray-Ban Meta (Gen 3). Firma twierdzi, że nowa odsłona jest jeszcze bardziej wygodna i smuklejsza, a akumulator pozwala na 9 godzin działania na jednym ładowaniu.

Sprzęt wyposażono w aparat 12 Mpix, pozwalający na robienie zdjęć i nagrywanie wideo w jakości 3K Ultra HD. Warto dodać, że urządzenie ma specjalną diodę LED, która informuje osoby wokół o trwającym nagraniu.

Ceny Ray-Ban Meta (Gen 3) startują w Polsce od 1899 złotych.

Ray-Ban Meta (Gen 3) | fot. Meta

Z kolei Ray-Ban Meta Audio to inteligentne okulary z „mocą” słuchawek wykonane w ikonicznym stylu. Jak deklaruje producent, model ten to pierwsze w historii Meta okulary audio, stworzone wokół funkcji, z których użytkownicy okularów AI korzystają najchętniej, a więc muzyki, podcastów, połączeń oraz funkcji sztucznej inteligencji Meta AI.

Akumulator Ray-Ban Meta Audio pozwala na korzystanie z okularów do 12 godzin na jednym ładowaniu lub do 48 godzin po naładowaniu w etui ładującym. Co więcej, model ten ma ultralekkie oprawki ważące zaledwie 43 gramy.

Ray-Ban Meta Audio sprzedawane są w Polsce od 1479 złotych.

Ray-Ban Meta Audio | fot. Meta

Na polskim rynku debiutują także sportowe Oakley Meta w dwóch odsłonach – HSTN i Vanguard – połączone z Meta AI. Producent tłumaczy, że model HSTN to wersja dla osób aktywnych na co dzień. Urządzenie oferuje lekkie oprawki, soczewki Prizm, a akumulator zapewnia prace do 8 godzin na jednym ładowaniu.

Z kolei Vanguard ma centralny aparat 12 Mpix z kątem widzenia 122º, cechuje się też odpornością na wodę i pył (spełnia wymogi klasy IP67) i może zostać zintegrowany z platformami Garmin oraz Strava. Akumulator pozwala na 9 godzin użytkowania na jednym ładowaniu.

Ceny Oakley Meta HSTN startują od 1859 złotych, a w wariancie Vanguard od 2329 złotych.

Oakley Meta HSTN | fot. Meta

Oakley Meta Vanguard | fot. Meta

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jakie okulary AI kupić? Najlepsze modele wyglądają niepozornie, ale potrafią wiele