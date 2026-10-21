Xiaomi ma nowy sposób na czyste auto

Niektórzy traktują auto jak drugi dom, a skoro tak, chcą utrzymać je w czystości. Nowy sprzęt pomaga w tym zadaniu – i to na więcej niż jeden sposób.
Co oferuje Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition?
Cel, jaki przyświecał producentowi przy projektowaniu tego odkurzacza, to osiągnięcie dobrych parametrów związanych ze sprzątaniem wraz z kompaktową obudową. Korpus urządzenia może zostać złożony i powinien zmieścić się w kieszeni drzwi lub zająć niewielką ilość miejsca w bagażniku. Kiedy przychodzi moment odkurzania, całość rozkłada się, przypominając przy tym dużą różdżkę.
Taka forma ma również jeszcze jedną zaletę – smukła sylwetka sprawia, że czyszczenie trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzeń pod fotelami czy ułatwia manewrowanie po powierzchni bagażnika. Całość waży ok. 446 gramów, a w zestawie znajduje się pięć nakładek: szczelinowa, szczotka z miękkim włosiem, szeroka z naklejką elektrostatyczną oraz dwie wykorzystujące urządzenie w drugim kierunku – wąska do wydmuchiwania brudu z trudno dostępnych przestrzeni, a także końcówka służąca do dmuchania, np. materacy czy akcesoriów do pływania.
Obroty, które zawstydzą niejedno auto
Za efektywne sprzątanie za pomocą Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable odpowiada bezszczotkowy silnik elektryczny o średnicy 35 mm. Jego moc ssania wynosi 20000 Pa, a całość kręci się do 15000 obrotów na minutę – więcej niż silniki spalinowe w samochodach i niektóre elektryki.
Jak na bezprzewodowy sprzęt przystało, odkurzacz wyposażono w akumulator o pojemności 2500 mAh. Pozwala on na 40 minut pracy w trybie oszczędzania energii, a w przypadku wybrania maksimum mocy – 16 minut. Sprzęt ładuje się poprzez port USB-C z maksymalną mocą 22,5 W.
Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable jest dostępny w przedsprzedaży w Chinach w cenie 189 juanów (~110 złotych). Domyślna cena ma wynieść 269 juanów (~155 złotych). Nie wiadomo, czy producent planuje wdrożyć urządzenie w innych krajach.