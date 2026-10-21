Xiaomi ma nowy sposób na czyste auto

Niektórzy traktują auto jak drugi dom, a skoro tak, chcą utrzymać je w czystości. Nowy sprzęt pomaga w tym zadaniu – i to na więcej niż jeden sposób.

Co oferuje Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition?

Cel, jaki przyświecał producentowi przy projektowaniu tego odkurzacza, to osiągnięcie dobrych parametrów związanych ze sprzątaniem wraz z kompaktową obudową. Korpus urządzenia może zostać złożony i powinien zmieścić się w kieszeni drzwi lub zająć niewielką ilość miejsca w bagażniku. Kiedy przychodzi moment odkurzania, całość rozkłada się, przypominając przy tym dużą różdżkę.

Taka forma ma również jeszcze jedną zaletę – smukła sylwetka sprawia, że czyszczenie trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzeń pod fotelami czy ułatwia manewrowanie po powierzchni bagażnika. Całość waży ok. 446 gramów, a w zestawie znajduje się pięć nakładek: szczelinowa, szczotka z miękkim włosiem, szeroka z naklejką elektrostatyczną oraz dwie wykorzystujące urządzenie w drugim kierunku – wąska do wydmuchiwania brudu z trudno dostępnych przestrzeni, a także końcówka służąca do dmuchania, np. materacy czy akcesoriów do pływania.

Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition (Źródło: Gizmochina)

Obroty, które zawstydzą niejedno auto

Za efektywne sprzątanie za pomocą Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable odpowiada bezszczotkowy silnik elektryczny o średnicy 35 mm. Jego moc ssania wynosi 20000 Pa, a całość kręci się do 15000 obrotów na minutę – więcej niż silniki spalinowe w samochodach i niektóre elektryki.

Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition (Źródło: Gizmochina)

Jak na bezprzewodowy sprzęt przystało, odkurzacz wyposażono w akumulator o pojemności 2500 mAh. Pozwala on na 40 minut pracy w trybie oszczędzania energii, a w przypadku wybrania maksimum mocy – 16 minut. Sprzęt ładuje się poprzez port USB-C z maksymalną mocą 22,5 W.

Xiaomi Mijia Car Vacuum Cleaner Portable jest dostępny w przedsprzedaży w Chinach w cenie 189 juanów (~110 złotych). Domyślna cena ma wynieść 269 juanów (~155 złotych). Nie wiadomo, czy producent planuje wdrożyć urządzenie w innych krajach.