Kolejny Apple Watch ma się wyraźnie zmienić. To będzie słodko-gorzka premiera

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to raczej warto wstrzymać się z kupnem nowego Apple Watcha, a także z dokupieniem nowych pasków.

Apple ma wreszcie wprowadzić odczuwalny powiew świeżości

W 2024 roku zadebiutował Apple Watch Series 10, który nie przyniósł oczekiwanych, dużych zmian w designie. Mamy do czynienia z niewielką ewolucją względem Apple Watcha Series 9 i starszych generacji. Jasne, to całkiem przyjemny wizualnie smartwatch, ale nudny. Jego następca, zaprezentowany w 2025 roku Apple Watch Series 11, też okazał się produktem wyjątkowo oklepanym i prawdopodobnie tegoroczny Series 12 też taki będzie.

Pozostaje więc trzymać kciuki, że najnowsze informacje to zapowiedź tego, co faktycznie szykuje Apple. Otóż znany informator Instant Digital podzielił się na platformie Weibo zestawem rewelacji na temat przyszłorocznego Apple Watcha.

Dowiedzieliśmy się, że Apple wprowadzi zmiany w sposobie mocowania pasków, co może zdenerwować osoby, które zgromadziły już pokaźną kolekcję akcesoriów do Watcha. Z drugiej strony, nowy system ma pozwolić na zwiększenie pojemności akumulatora. Nie należy nastawiać się, że firma z Cupertino sięgnie tutaj po jakieś uniwersalne i popularne rozwiązanie – dostaniemy autorski pomysł. Oby tylko równie wygodny, co ten obecnie stosowany.

Nowy system pasków powinien zadebiutować wraz z nowym wyglądem koperty. Apple raczej pozostanie przy bardziej kwadratowych kształtach. Przejście na okrągłą konstrukcję oznaczałoby nie tylko zupełnie nowe podejście do wnętrzności smartwatcha, ale zestaw dużych zmian w watchOS i aplikacjach.

Apple Watch series 11 (źródło: Apple)

Apple wróci do porzuconego pomysłu?

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy możemy przeczytać o znaczących zmianach w Apple Watchu. Otóż w 2023 roku Mark Gurman z Bloomberga donosił, że smartwatch szykowany na 10. rocznicę Apple Watcha zyska zestaw zauważalnych nowości.

Z informacji przedstawionych przez Gurmana wynikało, że nowy zegarek z Cupertino będzie miał nowy, magnetyczny system mocowania pasków, smuklejszą kopertę i może pojawić się w nim nawet ekran microLED. Cóż, wspomniany już Apple Watch Series 10 okazał się produktem dalekim od tych zapowiedzi.

Co więc stało się z tymi pomysłami? Możliwe, że z bliżej nieznanych powodów ich wdrożenie zostało przełożone. Wypada też zauważyć, że wprowadzenie nowego wyglądu w 2027 roku zdaje się pokrywać ze stosowanym harmonogramem odświeżenia designu co kilka generacji.

Rok 2027 może więc okazać się naprawdę interesujący – iPhone 20 ma mieć nowy wygląd. Do tego może dołączyć przeprojektowany Apple Watch – na co czeka wielu fanów Apple, nawet jeśli będzie to wiązać się z koniecznością pozbycia się dotychczasowych pasków. Natomiast w tym roku ciekawie zapowiadają się zmiany w Apple Watchu Ultra 4.