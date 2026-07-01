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(źródło: Jędrzej Koralewski | Pexels)
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Tanie samochody i domy od skarbówki. Ruszył nowy portal z licytacjami

Mateusz Budzeń·
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Tanie samochody i domy od skarbówki. Ruszył nowy portal z licytacjami

Nowy portal eLicytacje KAS już działa. Zapewnia on dostęp do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe.

Portal eLicytacje KAS zadebiutował

Wcześniej mogliśmy przeczytać o planach uruchomienia portalu eLicytacje KAS. Natomiast teraz może z niego korzystać każdy zainteresowany. Gromadzi on wszystkie ogłoszenia i licytacje, które zamieszane są przez skarbowe organy egzekucyjne (urzędy skarbowe). Warto wspomnieć, że dotychczas te obwieszczenia były zamieszczane na stronach BIP poszczególnych Izb Administracji Skarbowej.

Jeśli chodzi o oferowane możliwości, to użytkownicy portalu eLicytacje KAS otrzymują:

  • możliwość udziału w licytacjach online i zakupu zajętych przez KAS ruchomości (m. in. pojazdów), papierów wartościowych oraz nieruchomości,
  • opcję przeglądania obwieszczeń o licytacjach tradycyjnych,
  • wgląd w zapowiedzi o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Należy dodać, że pierwsze ogłoszenia pojawiły się 1 lipca, ale to nie koniec najbliższych planów. Otóż 21 lipca zobaczymy pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki – na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji Kup teraz.

Portal eLicytacje KAS
Portal eLicytacje KAS (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Warto jeszcze wiedzieć, że z elektronicznej sprzedaży może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada profil użytkownika w Portalu eLicytacje KAS i wyraziła zgodę na doręczenia pism drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w eUrzędzie Skarbowym. Musi też nie być:

  • zobowiązanym lub jego reprezentantem – czyli osobą, której rzeczy są przedmiotem sprzedaży,
  • właścicielem lub ostatnim właścicielem sprzedawanej ruchomości lub prawa majątkowego, którego sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa,
  • osobą występującą w charakterze urzędowym,
  • pracownikiem organu egzekucyjnego prowadzącego sprzedaż, jego małżonkiem lub dzieckiem,
  • osobą, która przekazała zajętą ruchomość lub prawo majątkowe na rzecz Skarbu Państwa, jego małżonkiem lub dzieckiem,
  • osobą, która straciła prawo do ponownego udziału w sprzedaży tej samej rzeczy.

Uwierzytelnienie i zakładanie konta użytkownika nie jest wymagane przy przeglądaniu ogłoszeń, obwieszczeń i innych dokumentów dotyczących sprzedaży. Bez konta możliwe jest także obserwowanie przebiegu licytacji i sprzedaży z wolnej ręki.

Portal eLicytacje KAS
Portal eLicytacje KAS (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Co można kupić na portalu eLicytacje KAS?

W założeniach portal eLicytacje KAS zapewni dostęp do wielu zróżnicowanych ofert. Użytkownicy znajdą wszystkie ruchomości i nieruchomości, które nie są wyłączone spod egzekucji.

Oznacza to, że można kupić m.in. biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe. Na portalu kupimy też domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe.

Zaletą ma być wbudowana wyszukiwarka, a także opcje filtrowania. Te rozwiązania powinny ułatwić znalezienie interesującego nas produktu. Nie zabrakło możliwości bezgotówkowej zapłaty za zakupy i wpłacenia wadium.

Portal eLicytacje KAS dostępny jest pod tym linkiem.

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