Tanie samochody i domy od skarbówki. Ruszył nowy portal z licytacjami

Nowy portal eLicytacje KAS już działa. Zapewnia on dostęp do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe.
Portal eLicytacje KAS zadebiutował
Wcześniej mogliśmy przeczytać o planach uruchomienia portalu eLicytacje KAS. Natomiast teraz może z niego korzystać każdy zainteresowany. Gromadzi on wszystkie ogłoszenia i licytacje, które zamieszane są przez skarbowe organy egzekucyjne (urzędy skarbowe). Warto wspomnieć, że dotychczas te obwieszczenia były zamieszczane na stronach BIP poszczególnych Izb Administracji Skarbowej.
Jeśli chodzi o oferowane możliwości, to użytkownicy portalu eLicytacje KAS otrzymują:
- możliwość udziału w licytacjach online i zakupu zajętych przez KAS ruchomości (m. in. pojazdów), papierów wartościowych oraz nieruchomości,
- opcję przeglądania obwieszczeń o licytacjach tradycyjnych,
- wgląd w zapowiedzi o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.
Należy dodać, że pierwsze ogłoszenia pojawiły się 1 lipca, ale to nie koniec najbliższych planów. Otóż 21 lipca zobaczymy pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki – na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji Kup teraz.
Warto jeszcze wiedzieć, że z elektronicznej sprzedaży może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada profil użytkownika w Portalu eLicytacje KAS i wyraziła zgodę na doręczenia pism drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w eUrzędzie Skarbowym. Musi też nie być:
- zobowiązanym lub jego reprezentantem – czyli osobą, której rzeczy są przedmiotem sprzedaży,
- właścicielem lub ostatnim właścicielem sprzedawanej ruchomości lub prawa majątkowego, którego sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa,
- osobą występującą w charakterze urzędowym,
- pracownikiem organu egzekucyjnego prowadzącego sprzedaż, jego małżonkiem lub dzieckiem,
- osobą, która przekazała zajętą ruchomość lub prawo majątkowe na rzecz Skarbu Państwa, jego małżonkiem lub dzieckiem,
- osobą, która straciła prawo do ponownego udziału w sprzedaży tej samej rzeczy.
Uwierzytelnienie i zakładanie konta użytkownika nie jest wymagane przy przeglądaniu ogłoszeń, obwieszczeń i innych dokumentów dotyczących sprzedaży. Bez konta możliwe jest także obserwowanie przebiegu licytacji i sprzedaży z wolnej ręki.
Co można kupić na portalu eLicytacje KAS?
W założeniach portal eLicytacje KAS zapewni dostęp do wielu zróżnicowanych ofert. Użytkownicy znajdą wszystkie ruchomości i nieruchomości, które nie są wyłączone spod egzekucji.
Oznacza to, że można kupić m.in. biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe. Na portalu kupimy też domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe.
Zaletą ma być wbudowana wyszukiwarka, a także opcje filtrowania. Te rozwiązania powinny ułatwić znalezienie interesującego nas produktu. Nie zabrakło możliwości bezgotówkowej zapłaty za zakupy i wpłacenia wadium.
Portal eLicytacje KAS dostępny jest pod tym linkiem.