Tanie samochody i domy od skarbówki. Ruszył nowy portal z licytacjami

Nowy portal eLicytacje KAS już działa. Zapewnia on dostęp do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe.

Portal eLicytacje KAS zadebiutował

Wcześniej mogliśmy przeczytać o planach uruchomienia portalu eLicytacje KAS. Natomiast teraz może z niego korzystać każdy zainteresowany. Gromadzi on wszystkie ogłoszenia i licytacje, które zamieszane są przez skarbowe organy egzekucyjne (urzędy skarbowe). Warto wspomnieć, że dotychczas te obwieszczenia były zamieszczane na stronach BIP poszczególnych Izb Administracji Skarbowej.

Jeśli chodzi o oferowane możliwości, to użytkownicy portalu eLicytacje KAS otrzymują:

możliwość udziału w licytacjach online i zakupu zajętych przez KAS ruchomości (m. in. pojazdów), papierów wartościowych oraz nieruchomości,

opcję przeglądania obwieszczeń o licytacjach tradycyjnych,

wgląd w zapowiedzi o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Należy dodać, że pierwsze ogłoszenia pojawiły się 1 lipca, ale to nie koniec najbliższych planów. Otóż 21 lipca zobaczymy pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli dokonać pierwszych zakupów z wolnej ręki – na wzór funkcjonujących w komercyjnych portalach sprzedażowych opcji Kup teraz.

Portal eLicytacje KAS (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Warto jeszcze wiedzieć, że z elektronicznej sprzedaży może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada profil użytkownika w Portalu eLicytacje KAS i wyraziła zgodę na doręczenia pism drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w eUrzędzie Skarbowym. Musi też nie być:

zobowiązanym lub jego reprezentantem – czyli osobą, której rzeczy są przedmiotem sprzedaży,

właścicielem lub ostatnim właścicielem sprzedawanej ruchomości lub prawa majątkowego, którego sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa,

osobą występującą w charakterze urzędowym,

pracownikiem organu egzekucyjnego prowadzącego sprzedaż, jego małżonkiem lub dzieckiem,

osobą, która przekazała zajętą ruchomość lub prawo majątkowe na rzecz Skarbu Państwa, jego małżonkiem lub dzieckiem,

osobą, która straciła prawo do ponownego udziału w sprzedaży tej samej rzeczy.

Uwierzytelnienie i zakładanie konta użytkownika nie jest wymagane przy przeglądaniu ogłoszeń, obwieszczeń i innych dokumentów dotyczących sprzedaży. Bez konta możliwe jest także obserwowanie przebiegu licytacji i sprzedaży z wolnej ręki.

Portal eLicytacje KAS (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Co można kupić na portalu eLicytacje KAS?

W założeniach portal eLicytacje KAS zapewni dostęp do wielu zróżnicowanych ofert. Użytkownicy znajdą wszystkie ruchomości i nieruchomości, które nie są wyłączone spod egzekucji.

Oznacza to, że można kupić m.in. biżuterię, zegarki, odzież sportową, suknie ślubne, buty, elementy ogrodzenia, meble, wyposażenie wnętrz, w tym duże i małe AGD, ubranka i akcesoria dla zwierząt, samochody i maszyny przemysłowe. Na portalu kupimy też domy, działki, mieszkania, garaże, hale produkcyjne i magazynowe.

Zaletą ma być wbudowana wyszukiwarka, a także opcje filtrowania. Te rozwiązania powinny ułatwić znalezienie interesującego nas produktu. Nie zabrakło możliwości bezgotówkowej zapłaty za zakupy i wpłacenia wadium.

Portal eLicytacje KAS dostępny jest pod tym linkiem.