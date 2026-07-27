Ta karta już Ci się nie przyda. Możesz wyrzucić ją do kosza

Jeden z serwisów przesyła do użytkowników ważną wiadomość. Już za kilka dni oferowane przez niego karty przestaną działać.

Ta karta za kilka dni stanie się całkowicie bezużyteczna

Serwis Zrzutka.pl poinformował o wprowadzeniu zmian w regulaminie. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2026 roku, a jedną z najważniejszych jest wycofanie kart wpłatniczych Zrzutka.pl, które pojawiły się na rynku w marcu 2021 roku.

Rozwiązanie to miało zastąpić terminal do przyjmowania płatności zbliżeniowych. Zasada działania była bardzo prosta – wystarczyło przybliżyć smartfon (z NFC) do karty wpłatniczej lub zeskanować znajdujący się na niej kod QR, a system automatycznie przekierowywał wpłacającego na stronę wpłat, gdzie można było wybrać kwotę i metodę płatności (spośród Blika, karty czy przelewu).

Zrzutka.pl w komunikacie do klientów podkreśla, że z dniem 1 sierpnia 2026 roku karty wpłatnicze przestaną działać i nie będzie możliwe zamawianie nowych. Wpłaty będzie można nadal dokonywać za pomocą kodów QR dostępnych na stronie internetowej danej zrzutki.

Dlaczego karty wpłatnicze Zrzutka.pl przestaną działać?

Jak zauważa portal Cashless, karty wpłatnicze można było wykorzystywać np. do bezgotówkowego rozliczania się ze znajomymi albo przyjmowania napiwków. Ponadto karta mogła stanowić alternatywę dla tradycyjnego terminala płatniczego w przypadku właścicieli jednoosobowej działalności gospodarczej czy osób wykonujących usługi.

Prawdopodobnie karty wpłatnicze nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, a na rynku mamy do wyboru wiele prostych usług płatniczych, jak np. Blika. Ponadto karta wpłatnicza wiązała się z jednorazową opłatą w wysokości 29,94 złotych (+ koszt wysyłki), co pozwalało na dalsze korzystanie z niej (bez opłat) przez pół roku. Po tym czasie opłata miesięczna wynosiła 4,99 złotych.

Przy okazji warto wspomnieć, że zbiórki charytatywne są coraz popularniejsze. W kwietniu 2026 roku Łatwogang słuchał Dissu na raka przez 9 dni, dzięki czemu udało się zgromadzić ponad 250 milionów złotych. Z kolei w lipcu 2026 roku na portalu Pomagam.pl wdrożono funkcję Stream, która pozwala dodać do własnej transmisji na żywo widżet przekierowujący widzów do wybranej zbiórki.