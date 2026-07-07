Pomagam.pl idzie śladem Łatwoganga. Pomoc na miarę XXI wieku

Pomagam.pl stawia na nowoczesność i wdraża na platformę z akcjami charytatywnymi nową funkcję. Jest darmowa, dostępna dla wszystkich i ma sprawić, aby zrzutki były bardziej interaktywne i chętniej wspierane.

Łatwogang dał przykład innym. Teraz Pomagam.pl udostępnia funkcję Stream

W kwietniu 2026 roku mogliśmy przyglądać się historycznej dla polskiego internetu akcji charytatywnej. Podczas zbiórki Łatwogang zebrał rekordowe 282 miliony złotych dla dzieci chorujących na nowotwory. Warto podkreślić, że swoimi działaniami polski influencer pobił rekord Guinnessa.

Teraz jego śladem idzie Pomagam.pl, czyli jedna z najbardziej znanych i największych platform internetowych do zbierania pieniędzy na cel wybrany przez założyciela zbiórki. Do serwisu wprowadzono darmową i dostępną dla każdego funkcję Stream. Jest to specjalny widżet, który można dodać do swojej transmisji na żywo.

Jak podkreśliła Natalia Zdrojewska – Head of Growth – Stream sprawia, że emocja i wpłata dzieją się w tej samej sekundzie. Przedstawicielka Pomagam.pl wspomniała też, że widz, który zobaczy, że jego 20 złotych właśnie przesunęło pasek na ekranie, zostaje do końca. Według niej jest to zupełnie inny sposób zaangażowania niż przelew.

Bezpłatne widżety dostępne są w czterech wariantach:

postęp zbiórki – prezentujący pasek postępu akcji, zebraną kwotę, cel, liczbę wpłacających i logo,

wpłaty na żywo – wyświetlający listę ostatnich darczyńców wraz z kwotami,

powiadomienia o wpłacie – z alertami z kwotą i nazwą darczyńcy po każdej wpłacie,

kod QR prowadzący na stronę zbiórki (jako statyczny obraz jpg).

Stream w social mediach ze zbiórką na żywo (źródło: Pomagam.pl)

Pierwsze trzy rodzaje są dynamicznymi adresami, które aktualizowane są w czasie rzeczywistym i zawierają w linku URL stały wzorzec ze slugiem (unikalnym identyfikatorem zbiórki). Warto podkreślić, że z widżetów można skorzystać na różnych platformach społecznościowych, w tym YouTube, Twitch, TikTok, Facebook Live i Instagram Live.

Jak dodać zbiórkę na Pomagam.pl podczas transmisji live?

Aby dodać widżet Pomagam.pl na streamie, wystarczy zaopatrzyć się w darmowy program OBS lub Streamlabs. Następnie konieczne jest przejście na stronę wybranej akcji charytatywnej, kliknięcie w przycisk Udostępnij, a później Stream. Pod każdym widżetem znajduje się przycisk Kopiuj URL, który należy osadzić jako źródło Przeglądarki w OBS.

Warto wspomnieć, że w tym miejscu można też ustawić szerokość i wysokość elementu. Pomagam.pl zachęca, aby przed rozpoczęciem transmisji na żywo uruchomić transmisję próbną lub lokalne nagranie, aby sprawdzić, czy wszystko działa jak należy.