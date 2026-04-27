Łatwogang słuchał „Dissu na raka” przez 9 dni i zebrał ponad 250 milionów złotych

Tą zbiórką żyła cała Polska. YouTuber i influencer Łatwogang słuchał przez 9 dni piosenki „Diss na raka” i zebrał już ponad 250 milionów złotych, bijąc rekord Guinnessa.

Motywacją do rozpoczęcia zbiórki pieniędzy dla Fundacji Cancer Fighters była piosenka „Diss na raka”

14 kwietnia 2026 roku na platformie YouTube opublikowano piosenkę pt. „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, którą śpiewają i rapują znany raper Bedoes 2115 oraz Maja Mecan – dziewczynka, która mierzy się z już trzecią wznową raka.

Diss to popularna forma w świecie rapowym, pozwalająca „skrytykować” wybraną osobę, rzecz czy zjawisko. W tym przypadku obiektem dissu jest nowotwór. Piosenka ma na celu dodać sił i otuchy ludziom chorym na raka – to właśnie im jest dedykowana, jednak równocześnie jest wsparciem dla rodzin i bliskich chorych, a ponadto docenia pracę personelu medycznego.

O piosence „Diss na raka” informowały liczne media oraz YouTuber i influencer Łatwogang, który w 2025 roku nagrał piosenkę „Azizam” z Edem Sheeranem (do której teledysk wyświetlono już ponad 8 miliony razy). Opublikował on na swoim profilu na TikToku film, w którym zapowiedział, że będzie słuchał „Dissu na raka” podczas transmisji na żywo przez tyle sekund, ile polubień uzyska jego wideo.

Przez dwa dni film zdobył łącznie ponad 767 tysięcy polubień (dziś ma już ponad 1,2 miliona). Łatwogang dotrzymał słowa i ogłosił, że rozpocznie transmisję na żywo 17 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:00 i zakończy ją 26 kwietnia 2026 roku, również o godzinie 16:00 (ostatecznie zdecydowano się ją przedłużyć do godziny 20:00).

@latwogang 17 kwietnia jutro zapraszam az do 26 kwietnia z góry jeszcze raz dziękuję każdemu kto wpadnie lub dorzuci coś od siebie do zbiórki ❤️🙏 @Fundacja_cancerFighters #dc #viral

Łatwogang zebrał ponad 250 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters

Pierwotnym celem było uzbieranie 500 tysięcy złotych, jednak akcja zyskała tak ogromny rozgłos, że finalnie zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych, aczkolwiek to nadal nie jest ostateczna kwota, gdyż ludzie wciąż wpłacają pieniądze. Skarbonka Łatwoganga na Siepomaga.pl cały czas bowiem przyjmuje wpłaty (swój datek przekazało ponad 3,1 miliona osób).

screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

YouTuberowi i influencerowi udało się pobić rekord Guinnessa, ponieważ nikt wcześniej nie zdołał zebrać takiej kwoty podczas jednego streama. Pomogły w tym duże wpłaty od firm – najhojniejsi byli XTB (6,2 miliona złotych), InPost (6 milionów złotych), Zen.com (5,5 miliona złotych), Kuchnia Vikinga (5,1 miliona złotych), WK Dzik (5 milionów złotych), Budimex (3 miliony złotych) i Tymbark (2,51 miliona złotych). Co najmniej milion złotych wpłacili również m.in. Wydawnictwo NieZwykłe, Pitbull, Eveline Cosmetics, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski i Apart.

Trzeba też zauważyć, że Łatwogang zebrał podobną kwotę jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 34. finału w 2026 roku. Fundacja Jurka Owsiaka uzbierała w tym roku około 263,5 miliona złotych.

W transmisji Łatwoganga wzięło udział mnóstwo gości, w tym Doda, która dzwoniła do Magdy Gessler i prosiła o przepis na pączki, Sanah czy Małgorzata Kożuchowska, która… wpadła jak Hanka w kartony. W szczytowym momencie live oglądało ponad 1,6 miliona osób.

Akcję zauważył nawet MrBeast – YouTuber z największą liczbą subskrypcji na świecie (dziś to ponad 447 milionów). Na platformie X, w odpowiedzi do posta Mario Nawfala, napisał, że cieszy się, gdy ludzie używają swoich platform do dobrych rzeczy.

Love when people use their platform for good :) — MrBeast (@MrBeast) April 26, 2026

Fundacja Cancer Fighters opublikowała na platformie X post, w którym deklaruje, że plan działania będzie oparty na trzech fundamentach: pilnej pomocy dla podopiecznych, wsparciu systemowym dla klinik oraz pełnej transparentności wydatkowania środków i chce, żeby pieniądze z tej akcji jak najszybciej zaczęły realnie pracować tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Fundacja chce pomagać nie tylko w samym procesie leczenia, ale też w powrocie do sprawności, niezależności i codzienności oraz rozważa zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne.

Fundacja Cancer Fighters zapewnia też, że wszystkie te działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany, dlatego w ciągu kilku dni utworzony zostanie specjalny serwis internetowy, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z tej akcji.

Zyskała jednak nie tylko Fundacja Cancer Fighter

Choć wszyscy skupiają się na wysokości zebranej kwoty, warto też odnotować, że również sam Łatwogang dużo zyskał na tej akcji. Jak podaje Social Blade, jeszcze 17 kwietnia 2026 roku, czyli w dniu rozpoczęcia transmisji, miał ~420 tysięcy subskrypcji. Dziś ma natomiast już 1,25 miliona subskrybentów.