Nowa oferta Plus na kartę. „Prosto i tanio”

Od 27 lipca 2026 roku obowiązuje nowa oferta Plus na kartę. Operator promuje ją hasłem „prosto i tanio”.

Nowa oferta Plus na kartę od 27 lipca 2026 roku

Oferty operatorów, szczególnie te na kartę, często są skomplikowane, ponieważ klient nierzadko musi zaglądać w kilka miejsc, aby dowiedzieć się, co dostanie za określoną kwotę i na jak długo. Nowa oferta Plus na kartę jest prosta – dosłownie – jak budowa cepa.

Każda złotówka zapewnia bowiem klientowi nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 10 GB internetu na jeden dzień, a maksymalna opłata za 30 dni wyniesie 30 złotych. Jak nietrudno policzyć, wówczas użytkownik otrzyma aż 300 GB i 30 dni ważności konta. Standardowa cena – bez aktywnego pakietu 1 dzień za 1 złoty – za minutę, SMS, MMS i MB to 99 groszy.

Naturalnie możliwe jest też korzystanie z internetu w roamingu w Unii Europejskiej. Liczba dostępnych gigabajtów zależy od okresu, na jaki zostanie aktywowany kolejny pakiet. Na przykład:

5 dni – 1,72 GB,

10 dni – 3,4 GB,

15 dni – 5,15 GB,

30 dni – 10,31 GB.

Po upływie opłaconego okresu, operator automatycznie aktywuje kolejny pakiet, a jego długość będzie zależała od liczby pełnych złotówek na koncie – zgodnie z zasadą 1 dzień za 1 złoty. Co ważne: niewykorzystane GB podlegają kumulacji.

W sytuacji, kiedy na koncie nie będzie znajdowała się minimum złotówka, pakiet nie odnowi się (z uwagi na brak środków), a niewykorzystane GB wyzerują się. Operator informuje bowiem, że nie ma okresu karencji.

Użytkownik może doładować konto w dowolnym momencie, ponieważ pakiet nie odnowi się od razu po doładowaniu, a dopiero po zakończeniu opłaconego wcześniej okresu.

Warto też wiedzieć, że Plus dopuszcza używanie karty SIM lub eSIM z tą ofertą w routerach lub innych urządzeniach z funkcją hotspotu.

Nowy starter Plus na kartę i 50 GB gratis za zgody marketingowe

Wraz ze startem nowej oferty Plus na kartę operator wprowadza do sprzedaży nowy starter za 5 złotych. Po jego aktywacji klient otrzyma nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 50 GB internetu na 5 dni. Po upływie tego okresu, jeśli nadal będzie chciał korzystać z tej taryfy, musi włączyć jej kontynuację w aplikacji iPlus lub wysyłając bezpłatny SMS o treści AKTYWUJE OFERTA1 na numer 2601.

Osoby, które wybiorą nową ofertę Plus na kartę, mogą otrzymać również dodatkowy pakiet 50 GB wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami na 5 dni, jeżeli wyrażą zgodę marketingową. Aby to zrobić, należy wysłać bezpłatny SMS o treści ZGODA5 na numer 80087.

Zgodę marketingową można wycofać, wysyłając bezpłatny SMS o treści NIE na numer 8018.

Czy użytkownicy poprzednich ofert mogą skorzystać z nowej oferty Plus na kartę?

Osoby, które korzystają z wcześniejszych ofert na kartę w Plusie, mogą przejść na nową zgodnie z instrukcją dla obecnych klientów. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości powrotu do starej oferty, a pakiet internetowy zacznie naliczać się od nowa.

Ponadto operator informuje, że do końca 2026 roku Giga Pakiety mogą być dostępne dla części obecnych klientów Plus na Kartę, jeśli nie uruchomili jeszcze nowej oferty. Dotyczy to taryf Giga Plus i Prosto na kartę.