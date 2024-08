Klienci T-Mobile mają powód, żeby kupić smartfon Samsunga

Magentowy operator wraz z Samsungiem postanowili zachęcić klientów do kupienia nowego smartfona Galaxy. Można otrzymać słuchawki w prezencie, a w przypadku jednego modelu również zwrot pieniędzy.

Kup smartfon Samsunga w T-Mobile, a dostaniesz też słuchawki

Oferta skierowana jest do użytkowników programu Magenta Moments – można dołączyć do niego w aplikacji Mój T-Mobile. W jej ramach otrzymacie w prezencie słuchawki Galaxy Buds FE, które w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują od około 420 złotych. Aby z niej skorzystać, należy ją odblokować w programie Magenta Moments i kupić jeden ze smartfonów:

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Jeśli chcecie skorzystać z promocji w salonie stacjonarnym, po odblokowaniu oferty musicie pokazać kod sprzedawcy (znajdziecie go w zakładce o nazwie Moje odblokowane oferty). To samo trzeba zrobić, składając zamówienie za pośrednictwem infolinii sprzedażowej (pod numerem 60290000 lub 224136996).

Możecie również kupić smartfon przez internet. Wówczas wystarczy, że w aplikacji klikniecie przycisk Chcę zrealizować teraz i w sklepie internetowym wybierzecie model w zestawie ze słuchawkami na dedykowanej stronie. Tutaj nie trzeba wpisywać kodu – cena słuchawek automatycznie zostanie odjęta.

Kup smartfon Samsung Galaxy A55 5G, a zyskasz jeszcze więcej

Klienci, którzy kupią model Galaxy A55 5G u magentowego operatora, mogą skorzystać z jeszcze jednej promocji, zorganizowanej przez producenta z Korei Południowej. Dzięki niej można odzyskać 350 złotych w formie zwrotu na konto bankowe.

Aby skorzystać z tej promocji, należy kupić smartfon Galaxy A55 5G do 1 września 2024 roku i aktywować go do 8 września 2024 roku, czyli uruchomić z włożoną kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Wymagane jest połączenie z internetem.

Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić w niej formularz zgłoszeniowy, dostępny w zakładce Korzyści. Co ważne: można to zrobić wyłącznie na terenie Polski do 15 września 2024 roku. Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie 350 złotych na podane przez Was konto bankowe.

