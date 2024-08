Orange dotrzymało słowa. I przygotowało atrakcyjne promocje

Pięć miesięcy temu Orange zapowiedziało, że jeszcze w tym roku jego najszybszy światłowód o prędkości do 8 Gbit/s będzie dostępny w większej liczbie miast, nie tylko Krakowie i Warszawie. Dziś operator ogłosił, że dotrzymał słowa. Jednocześnie przygotował kilka atrakcyjnych promocji dla klientów.

Najszybszy Orange Światłowód do 8 Gbit/s dostępny w kolejnych miastach

Orange Światłowód o prędkości do 8 Gbit/s jest dostępny od marca 2024 roku, a w ubiegłym miesiącu cena Orange Światłowód została obniżona. Ponadto równocześnie operator przygotował pakiety telewizją i/lub abonamentem komórkowym. Dziś natomiast poinformował, że od teraz Orange Światłowód do 8 Gbit/s mogą również kupić mieszkańcy kolejnych miast:

Bydgoszczy,

Gdańska,

Katowic,

Łodzi,

Poznania,

Szczecina,

Wrocławia.

Początkowo najszybszy światłowód w ofercie tego operatora był dostępny dla 830 tysięcy gospodarstw domowych w Krakowie i Warszawie. Dziś, dzięki rozszerzeniu zasięgu o kolejnych 7 miast, dociera on do już prawie 1,6 mln gospodarstw domowych. Tutaj warto dodać, że 8 Gbit/s to maksymalna prędkość pobierania. Wysyłania zaś 1 Gbit/s.

Równocześnie operator rozszerzył też zasięg Orange Światłowód Pro 2.0 o prędkości do 2 Gbit/s (na wszystkich urządzeniach, na jednym maksymalnie do 1 Gbit/s). Obecnie dociera on do około 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Na klientów, którzy zdecydują się kupić internet światłowodowy z umową na 24 miesiące, czeka atrakcyjna promocja. Osoby, które wybiorą prędkość do 8 Gbit/s, do 2 Gbit/s lub do 1 Gbit/s, nie będą musiały płacić abonamentu przez 6 miesięcy. Z kolei nabywcy prędkości do 600 Mbit/s zostaną zwolnieni z opłat na 4 miesiące.

Oferta dotyczy zarówno umów na sam internet światłowodowy, jak i pakiety Love (także w opcji z Netflixem).

Nowa promocja Orange na abonament komórkowy

Nowi klienci, którzy podpiszą umowę na abonament komórkowy Plan L na 24 miesiące, będą mogli korzystać z internetu 5G bez limitu danych i prędkości przez cały okres trwania umowy. Ponadto dostaną CyberOchronę za 0 złotych i możliwość kupienia jednego z trzech smartfonów z ratą 20 złotych miesięcznie (płatność zostanie rozłożona na 36 miesięcy) – modelu Motorola Moto G85 5G, Redmi Note 13 Pro 5G lub Honor Magic 6 Lite 5G.

Jest też specjalna oferta dla klientów firmowych

Operator naturalnie nie zapomniał również o klientach biznesowych – dla nich także przygotował atrakcyjną promocję. Przedsiębiorcy, którzy kupią wybrane Plany Firmowe lub Internet Biurowy, otrzymają nawet 2500 złotych zwrotu na swoje konto. Zyskaną nadpłatę można przeznaczyć na przykład na spłatę rat za urządzenie.