Nubia planuje zszokować Polaków. Zapowiada sprzedaż nowych smartfonów

Nubia Z60 Ultra była jedynie zwiastunem kilku nowych modeli smartfonów, które niebawem pojawią się w sklepach w Polsce. Wiemy, które z nich trafią do sprzedaży i – co ważne – ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Nubia Z60 Ultra to był tylko początek

Przed nami cztery polskie premiery smartfonów marki Nubia. Ponieważ Z60 Ultra można już kupić w naszym kraju, przyszedł czas na wprowadzenie do sprzedaży kilku kolejnych modeli. Każdy z nich skupia się na nieco innym aspekcie wykorzystania telefonu – od fotografii, przez gaming, po słuchanie muzyki. Jest też coś dla fanów smartfonów składanych.

Nubia Focus Pro

Fotografia mobilna to konik pierwszego modelu z ekipy, czyli Focus Pro. Główny aparat chwali się sensorem 108 Mpix z OIS oraz EIS. Towarzyszą mu obiektywy przeznaczone do ujęć szerokokątnych oraz portretowych. Przedni aparat zyskał matrycę 32 Mpix.

Z przodu mamy 6,56-calowy wyświetlacz Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz, a w środku działa procesor Unisoc T760, wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Oczywiście nie zabrakło też modułu 5G. Całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Cena Nubii Focus Pro to 999 złotych. Dostępna będzie wyłącznie w sklepach Media Expert. W pierwszym etapie sprzedaży do smartfona ma być dodawany atrakcyjny gadżet, ale jeszcze nie wiadomo, jaki.

Nubia Neo 2 5G

Drugi ze smartfonów to coś dla graczy. Neo 2 5G ma typowy, krzykliwy, gamingowy design i dodatkowe przyciski pojemnościowe na obudowie, działające na zasadzie zastępstwa dla bumperów w gamepadach. 6,6-calowy wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz wspiera oprogramowanie Game Space 2.0 agregujące najważniejsze ustawienia i funkcje przydatne podczas gry.

W środku urządzenia działa ośmiordzeniowy procesor Unisoc T820 z taktowaniem do 2,7 GHz, wspierany przez 8 GB RAM i pamięć 256 GB w standardzie UFS 3.1. W modelu tym zastosowano ulepszony system rozpraszania ciepła – po to, by podczas grania nie pojawiały się problemy z przegrzewaniem. Bateria o pojemności 5000 mAh może być ładowana z mocą 33 W.

Nubia Neo 2 5G kosztować będzie 899 złotych. Dostępna będzie w szerokiej dystrybucji oraz u operatorów od 19 sierpnia br.

Nubia Flip 5G

Wśród nowych smartfonów Nubii wyróżni się składany Flip 5G w formie telefonu z klapką. Ma matowe wykończenie i charakterystyczny, okrągły zewnętrzny ekran OLED o średnicy 1,43 cala.

Wewnętrzny ekran OLED ma przekątną 6,9 cala i odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Za przetwarzanie danych odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, któremu towarzyszy 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Jak nazwa wskazuje, dzięki urządzeniu skorzystamy z sieci 5G. Bateria 4310 mAh będzie ładowana z maksymalną mocą 33 W.

Cena Nubii Flip 5G już na start wygląda nieźle. Za składany smartfon z klapką zapłacimy tylko 2499 złotych. Urządzenie będzie dostępne w szerokiej dystrybucji oraz u operatorów na początku września.

Nubia Music

Najbardziej roztańczony sprzęt z rodzinki. Nubia Music to niezły wybryk natury, bo ma aż dwa gniazda audio jack 3,5 mm. Dzięki temu można słuchać muzyki na dwóch zestawach słuchawkowych jednocześnie! Mało tego: na tyle urządzenia znalazł się również sporej wielkości głośnik, który ponoć cechuje się mocą o 600% większą niż to, co oferują konkurenci w tym samym segmencie cenowym (choć trudno stwierdzić, co dokładnie było punktem odniesienia).

Reszta specyfikacji wygląda na budżetową: 6,6-calowy wyświetlacz IPS o częstotliwości odświeżania 90 Hz, procesor Unisoc SC9863A, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a także bateria 5000 mAh.

Nubia Music będzie dostępna w szerokiej dystrybucji oraz u operatorów na początku września, w cenie 499 złotych.