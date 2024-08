Bolt zachęca swoich kierowców do przesiadki na samochody elektryczne

Samochody elektryczne są lokalnie bezemisyjne, ekologiczne i podobno mają dużo zalet. Bolt postanowił więc uruchomić program lojalnościowy, którego celem jest promowanie BEV-ów wśród kierowców świadczących usługę przewozu osób.

Bolt ogłasza nowy program lojalnościowy

Fanatyczni wyznawcy samochodów elektrycznych, zwykli miłośnicy elektromobilności, a także wszyscy pozostali mogą już korzystać z przejazdów Teslami w aplikacji Bolt. Do dyspozycji klientów oddano flotę składającą się z Modeli Y, co jest naprawdę dobrą decyzją. Ten samochód oferuje sporo przestrzeni z tyłu, a dodatkowo – co jest dużą zaletą – zapewnia ciszę, tak jak każdy BEV.

To jednak nie koniec działań Bolta, których celem jest promowanie bardziej ekologicznego transportu. Firma postanowiła zachęcić swoich kierowców do przesiadki na auta elektryczne, wprowadzając specjalny program lojalnościowy we współpracy z Eleport, operatorem sieci ładowarek w krajach bałtyckich i Polsce.

Omawiany program działa już w Estonii, a teraz wprowadzany jest w Polsce. W jego ramach wszyscy kierowcy, którzy przy wykorzystaniu samochodów elektrycznych świadczą usługi za pośrednictwem platformy Bolt, mają możliwość skorzystania ze specjalnego rabatu po zainstalowaniu aplikacji Eleport Polska. Dzięki temu podróżowanie elektrykiem staje się po prostu tańsze i bardziej atrakcyjne.

Ile kosztuje ładowanie elektryka na ładowarkach Eleport?

Osoby, które jeżdżą elektrykiem po Polsce, najpewniej kojarzą ładowarki i cennik Eleport. Warto go jednak teraz podać, bowiem wypada całkiem przyzwoicie. Otóż cennik obowiązujący od 1 sierpnia 2024 przedstawia się następująco:

AC (do 22 kW) – 1,59 złotych/kWh,

DC (od 50 kW) – 1,99 złotych/kWh.

Aplikacja Eleport (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Do tego dochodzi dodatkowa opłata w przypadku ładowarek DC, gdy zbyt długo będziemy zajmować ładowarkę – po 2 godzinach, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, musimy zapłacić 20 złotych. Na ładowarkach AC nie obowiązują żadne dodatkowe opłaty. W celu skorzystania z ładowarek należy zainstalować aplikację z App Store lub Google Play.

Wypada jeszcze wspomnieć, że to właśnie firma Eleport postawi sporo nowych ładowarek pod sklepami sieci Carrefour. Możliwe więc, że ładowarki tego operatora niebawem staną się dość powszechnych widokiem.