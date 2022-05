Darmowy Internet w Play przez pół roku? To możliwe

Mówi się, że nie ma nic za darmo. Jest w tym zdaniu sporo prawdy, aczkolwiek nowa promocja sieci Play próbuje temu zaprzeczyć. Oto bowiem możecie skorzystać z oferty, dzięki której skorzystacie z usług tego operatora za darmo. No, przynajmniej przez jakiś czas.

Reklama

Sieć Play wystartowała z promocją, której głównym bohaterem jest Internet za darmo przez pół roku. Klienci mogą skorzystać z oferty 600 Mb/s (Internet stacjonarny), lub nawet do 1 Gb/s w przypadku połączenia światłowodem. Takie bajery bezpłatnie przez 6 miesięcy? Owszem. W zestawie znajdzie się również miejsce na router Wi-Fi, na cały czas trwania umowy.

Play z (częściowo) darmowym internetem

Choć w ofercie operatora znaleźć można też inne prędkości Internetu, to promocja obowiązuje tylko przy wybraniu minimum 600 Mb/s. Jest to najwyższy pakiet połączenia stacjonarnego, oraz jeden z dwóch (obok 1 Gb/s) w przypadku światłowodu. Oferta jest godna uwagi – w skali trwania całej umowy połączenie o prędkości 600 Mb/s Internetu stacjonarnego będzie kosztować średnio 39 złotych na miesiąc.

Jak widzimy w ofercie operatora, każdy z pakietów trafi do nas z routerem Wi-Fi, z czego osoby wybierające połączenie światłowodem otrzymają urządzenie z modułem szóstym, czyli idealnie nadającym się do wysokich prędkości pobierania i wysyłania. Warto również zwrócić uwagę na ceny po darmowym półroczu – w przypadku Internetu stacjonarnego miesięczny koszt wyniesie 50 złotych, a dla posiadaczy światłowodu to kolejno 85 złotych (prędkość 600 Mb/s) oraz 100 złotych (1 Gb/s). Umowa potrwa łącznie 24 miesiące.

Jeżeli czujecie się prawdziwymi łowcami promocji, to Play ma dla Was jeszcze coś. Tym razem chodzi o prawdziwie potężny pakiet. W jego skład wchodzi Internet stacjonarny (lub bezprzewodowy), dostęp do PLAY NOW TV, Canal+ Online oraz Viaplay. Całość jest dostępna już od 50 złotych, choć oczywiście można wybrać bardziej rozbudowany wariant. Tak czy inaczej, zestaw ten jest w stanie zaspokoić wiele potrzeb na raz w przyzwoitej cenie.