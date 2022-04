T-Mobile (znów) ma najszybszy internet LTE

Kolejny miesiąc, kolejny ranking, kolejne podsumowanie i kolejne zwycięstwo T-Mobile. Operator ponownie zdeklasował konkurencję, a największy rywal na niwie prędkości internetu mobilnego nie zdołał odzyskać utraconej pozycji lidera.

Reklama

T-Mobile (znów) ma najszybszy internet mobilny 4G LTE

RFBENCHMARK opublikował kolejny raport, w którym podejmowana jest kwestia prędkości internetu mobilnego u największych operatorów w Polsce. Zauważono w nim wpływ uchodźców z Ukrainy, którzy dotarli do Polski, ponieważ w marcu 2022 roku wykonano aż o 100 tysięcy pomiarów więcej niż miesiąc wcześniej – 276723 (vs 173780 w lutym 2022 roku). To zdecydowanie dobra wiadomość, bo im więcej pomiarów, tym lepszy obraz sytuacji.

Ponownie zdecydowaną większość testów przeprowadzono podczas połączenia z siecią LTE – 95,22% (pozostała część – 4,78% – należy do technologii WCDMA). Najwięcej pomiarów wykonano w sieciach Orange (33% – 91259) i Play (32,6% – 90221), natomiast o połowę rzadziej w Plus (18,8% – 52033) i T-Mobile (15,6% – 43210).

Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich testów z marca 2022 roku okazało się, że T-Mobile ponownie zapewniło najszybszą średnią prędkość pobierania danych w sieci 4G LTE – 38,3 Mbit/s. Orange znów ulokowało się na drugim miejscu – z wynikiem 37,1 Mbit/s. To już drugi miesiąc z rzędu, gdy ten operator musi zadowolić się pozycją wicelidera. Podium zamyka Play (31,1 Mbit/s), natomiast Plusowi nie udało się na nie wspiąć, ponieważ średnia prędkość pobierania w tej sieci w technologii 4G LTE wyniosła 27,1 Mbit/s.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku średniej prędkości wysyłania – tutaj liderem był Play (19,9 Mbit/s). Orange także na tej niwie ulokowało się na drugim miejscu (19,4 Mbit/s). T-Mobile znalazło się dopiero na trzecim (17,7 Mbit/s), a Plusowi ponownie nie udało się wejść na podium (16,8 Mbits). Zresztą nie tylko w dwóch ww. aspektach – klienci Plus w testach przeprowadzonych w marcu 2022 roku w sieci 4G LTE osiągali też najsłabszy średni ping (36,8 ms). W tym aspekcie najlepsze okazało się Orange (30,3 ms), natomiast na drugim miejscu znalazło się T-Mobile (32,5 ms), a na trzecim Play (34,6 ms).

źródło: RFBENCHMARK

RFBENCHMARK przedstawił również, jak wyglądała sytuacja w sieci 3G. Na tej niwie, podobnie jak w lutym 2022 roku, najwyższą średnią prędkość pobierania danych osiągnęli klienci Plus (6,2 Mbit/s). Najszybciej wysyłali natomiast dane posiadacze numerów w Orange (2,9 Mbit/s) i T-Mobile (2,8 Mbit/s), a dodatkowo ci pierwsi mieli najniższy ping (50,5 ms).